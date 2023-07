In Pokémon GO wurden PokéStops verändert – So nutzt ihr die neuen Showcases

Pokémon GO startet ein neues Feature: Die PokéStop-Showcases. Wir zeigen euch, was die euch bringen und wie sie funktionieren.

Was ist das für ein Feature? Die sogenannten Showcases wurden schon in den vergangenen Wochen geleakt und werden nun, anlässlich des 7. Jahrestags von Pokémon GO, offiziell eingeführt.

Die Idee dahinter ist, dass in diesen Showcases bestimmte Pokémon miteinander verglichen werden. Dafür müsst ihr eure Monster zum Showcase am PokéStop bringen und dort gegen andere Kandidaten antreten lassen. Verglichen wird etwa die Größe von Pokémon.

Je nachdem, wie eure Monster abschneiden, gibt es dann Belohnungen. Wie das im Detail funktioniert, stellen wir euch hier vor.

Showcases sind ein neues Feature der aktuellen Season “Verborgene Edelsteine”

So funktionieren Showcases in Pokémon GO

Wo finde ich Showcases? Showcases finden an verschiedenen PokéStops in Pokémon GO statt – und zwar immer an denselben. Sucht euch also einen Showcase-PokéStop in eurer Nachbarschaft und steigt dort in den Wettbewerb ein.

Entsprechende PokéStops werden mit einem Symbol gekennzeichnet.

Welches Pokémon kann ich einsetzen? Grundsätzlich wird es wohl wechselnde Monster für Showcases geben. Den Anfang macht nun aber erstmal Schiggy. Hier könnt ihr euch mit anderen messen und schauen, wer das größte Schiggy hat.

Hier könnt ihr am Showcase teilnehmen (via pokemongolive.com)

Wie nehme ich am Showcase teil? Das funktioniert so:

Geht zu einem PokéStop mit Showcase-Symbol

Wählt dort Showcase

Reicht euer Pokémon ein

Nun färbt sich das Symbol von grün zu lila

Nach Ablauf des Showcases bekommt ihr Belohnungen

Wichtige Punkte zum Showcase:

Habt ihr ein Pokémon angemeldet, könnt ihr es bei Bedarf austauschen – Auch aus der Ferne

Ihr könnt es auch weiterhin tauschen, entwickeln, verschicken und Ähnliches, selbst wenn euer Pokémon im Showcase steckt

Bis zu 200 Pokémon können an einem Showcase teilnehmen

Was kriege ich bei Showcases? Es wird von Belohnungen wie Sternenstaub und EP gesprochen. Wer die höchsten Plätze erreicht, kann auch Brutmaschinen oder Sternenstücke bekommen. Für den ersten Platz gibt es eine Medaille.

Die Belohnungen kriegt ihr über die Heute-Ansicht.

Was haltet ihr von dem neuen Feature? Könnt ihr mit den Showcases etwas anfangen, werdet ihr sie ausprobieren? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Um an Showcases teilnehmen zu können, wird man wohl entsprechende PokéStops in der Nähe brauchen. Zumindest in einer Stadt wie Tokio dürfte das kein Problem sein, wenn man sich das Spiel dort anschaut.