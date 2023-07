Pokémon GO feiert riesiges Event zum 7. Jahrestag mit Shiny-Mew und wechselnden Boni

In Pokémon GO steigt in wenigen Tagen ein großes Event zum 7. Jahrestag. Mit dabei sind wieder jede Menge Spawns, wechselnde Boni und für einige Spieler auch Shiny-Mew. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Highlights des Events.

Um welches Event geht es? Pokémon GO wird in diesem Jahr bereits 7 Jahre alt. Da darf eine entsprechende Party zu ihrem Jahrestag natürlich nicht fehlen. Mit dabei sind auch wieder zahlreiche Pokémon aus den verschiedensten Generationen sowie jede Menge Boni.

So erwarten euch unter anderem neue kostümierte Pokémon und die Rückkehr von Mew. Bei den Boni wird besonders die Zahl 7 eine entschiedene Rolle spielen. Was euch genau erwartet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann startet das Event? Die Party zum 7. Jahrestag startet am 06. Juli 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft eine Woche, bis sie am 12. Juli 2023 um 20:00 Uhr wieder zu Ende ist.

Spawns zum 7. Jahrestag

Kostümierte Pokémon: Anlässlich des 7. Jubiläums haben sich einige Monster wieder besonders in Schale geschmissen. So können Bisasam, Glumanda und Schiggy mit einem Partyhut gefunden werden. Pikachu wird seinen Kuchenhut tragen.

Darüber hinaus spielt Schiggy aufgrund seiner PokéDex-Nummer rund um den 7. Geburtstag außerdem eine besondere Rolle. So wird es erstmals möglich sein, kostümierte Schiggy zu Schillok und Turtok jeweils mit Partyhut weiterentwickeln zu können.

Neue Raid-Bosse: In den Raids wird es während des Events ebenfalls bunt und kantolastig. Dabei erwarten euch folgende Monster:

Level-1-Raids: Bisasam (Partyhut)*, Glumanda (Partyhut)*, Schiggy (Partyhut)*, Pikachu (Kuchenhut)*

Level-3-Raids: Magneton, Lapras*, Flamara, Relaxo*, Seejong

Level-5-Raids: Arktos*, Zapdos*, Lavados*

Mega-Raids: Mega-Turtok*

Alle wilden Spawns

In der Wildnis wird es während des Events wortwörtlich wild. Ihr könnt nämlich nicht nur auf generell veränderte Spawns treffen, sondern euch erwarten an jedem Tag jeweils drei ganz besondere Monster, die dann häufiger spawnen. Mit etwas Glück begegnet ihr so sogar einem Shiny (*). Wann ihr welche Pokémon häufiger findet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst:

Event-Tag Pokémon ganzes Event Schiggy mit Partyhut*

Pikachu mit Partyhut*

Mauzi*

Ponita*

Togedemaru



mit Glück:

Galar-Ponita*

Absol* 06. Juli Bisasam mit Partyhut*

Glumanda mit Partyhut*

Schiggy mit Partyhut* 07. Juli Endivie*

Feurigel*

Karnimani* 08. Juli Geckarbor*

Flemmli*

Hydropi* 09. Juli Chelast*

Panflam*

Plinfa* 10. Juli Serpifeu*

Floink*

Ottaro* 11. Juli Igamaro*

Fynx*

Proxy* 12. Juli Bauz

Flamiau

Robball

Coole Event-Boni & Forschungen zum 7. Jahrestag

Bei einem solchen Jubiläum dürfen auch die passenden Boni nicht fehlen. Bei diesen könnt ihr euch wieder auf verschiedene Forschungen freuen, bei denen ihr mitunter sogar Shiny-Mew bekommen könnt. Aber auch Inhalte, die mit der Zahl 7 zu tun haben werden, wird es geben. Darüber hinaus erwarten euch, wie bei den wilden Pokémon, auch täglich wechselnde Boni.

höhere Chance auf Glücksfreunde

höhere Chance auf Glücks-Tausch

PokéStops mit Gold-Modulen bringen Chance auf 7, 77 oder mehr Gierspenst-Münzen

Befristete Forschung für 2 US-Dollar Ausbrüten von 7 Eiern, Entwickeln von 7 Pokémon Belohnung: Brutmaschine, Super-Brutmaschine, Premium-Kampf-Pass, Glücks-Ei, Rocket-Radar, Sternenstück, Rauch, 77.777 EP sowie eine Begegnung mit Pikachu (Partyhut)

Event-Feldforschungen Begegnungen mit Starter-Pokémon, Mega-Energie für Bisaflor, Glurak, Turtok, Gewaldro, Lohgock, Sumpex

Meisterwerk-Forschung Alle in einem … Nr. 151 für 5 US-Dollar

für 5 US-Dollar Neue Avatar-Artikel (Top-Set & Hose zum 7. Jubiläum)

Neue Sticker

Community Day Classic mit Schiggy* am 09. Juli

Neue Avatar-Artikel

Wechselnde Boni: Neben den zuvor genannten Boni, die es während des gesamten Events gibt, erhaltet ihr an den einzelnen Event-Tagen auch wechselnde Boni. Folgende erwarten euch jeweils von 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr Ortszeit:

06. Juli: doppelte EP beim Fangen

07. Juli: doppelter Sternnestaub beim Fangen

08. Juli: doppelte Bonbons beim Fangen

09. Juli: halbe Schlüpfdistanz bei Eiern

10. Juli: doppelter Aufstieg im Freundschaftslevel

11. Juli: doppelte Bonbons fürs Verschicken

12. Juli: doppelte EP beim Entwickeln

Die Meisterwerk-Forschung Alle in einem … Nr. 151

Was ist das für eine Forschung? Die Forschung unter dem Namen Alle in einem … Nr. 151 ist eine kostenpflichtige Spezialforschung, bei der man sich das mysteriöse Pokémon Mew in seiner schillernden Form sichern kann. Aber diese steht nicht jedem zur Verfügung.

Wer bekommt die Forschung nicht? Die Forschung zu Shiny-Mew gab es bereits zur Kanto-Tour vor drei Jahren und wird nun erneut erhältlich sein. Trainer, die diese zu diesem Event bereits gekauft hatten, können sie jetzt nicht erneut erwerben.

Wie teuer ist die Forschung? Wer sich Shiny-Mew sichern will und die Forschung bisher noch nicht gekauft hat, der kann sie sich zum Event für 5 US-Dollar im Ingame-Shop kaufen.

Besondere Boni: Wer sich die Forschung kauft oder in der Vergangenheit erworben hatte, der kann zum Jubiläum mit zusätzlichen Boni rechnen. Folgende soll es geben:

Rauch wirkt doppelt so lang

Abenteuerrauch wirkt doppelt so lang

Lockmodule wirken doppelt so lang

Shiny-Mew aus der Meisterwerk-Forschung

Wie gefallen euch die Inhalte zum 7. Geburtstag von Pokémon GO? Auf welchen Bonus freut ihr euch am meisten? Und werdet ihr euch Shiny-Mew sichern? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.

