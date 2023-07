Pokémon GO: Donnerstag starten Raids mit Mega-Turtok – Lohnt sich der Boss?

In Pokémon GO könnt ihr ab Donnerstag, den 06. Juli 2023, wieder gegen Mega-Turtok antreten. Wir von MeinMMO zeigen euch, um welches Monster es dabei genau geht und ob es sich überhaupt lohnt.

Um welches Pokémon geht es? Am Donnerstag steht wieder ein Raid-Boss-Wechsel in Pokémon GO an und ihr könnt somit für wenige Tage auf Mega-Turtok treffen. Die temporäre Mega-Entwicklung von Turtok gibt es nicht zum ersten Mal in den Raids, denn sie kehrt regelmäßig in diese zurück. So konnte man sie bereits im April 2023 dort finden.

Doch lohnt sich die Entwicklung überhaupt? Das haben wir uns genauer angesehen und nachfolgend für euch zusammengefasst.

Wann laufen die Mega-Raids mit Turtok? Mega-Turtok wird am Donnerstag, den 06. Juli 2023, um 10:00 Uhr Ortszeit in die Mega-Raids von Pokémon GO kommen. Dort könnt ihr es bis zum 13. Juli 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit treffen, bis es von Mega-Lohgock abgelöst wird.

Eine Übersicht aller wichtigen Raid-Bosse im Juli, seht ihr hier.

Was ist Mega-Turtok für ein Pokémon?

Das ist Mega-Turtok: Bei Mega-Turtok handelt es sich um die temporäre Weiterentwicklung von Turtok. Dieses lässt sich aus Schiggy, einem der Starter-Pokémon der ersten Generation, entwickeln. Um selbst ein Mega-Turtok zu bekommen, benötigt ihr entsprechende Mega-Energie. Diese könnt ihr durch das absolvieren der Mega-Raids sammeln.

Habt ihr die Mega-Entwicklung ausgelöst, steigert ihr für die Zeit ihrer Aktivierung damit nicht nur die Werte des Monsters, sondern verfügt im Raid nun auch über einen besonderen Boost, bei dem die Wasser-Angriffe anderer Pokémon verstärkt werden. Das kann euch im Kampf einen entscheidenden Vorteil verschaffen.

Hinzu kommt bei einer aktiven Mega-Entwicklung ein besonderer Bonbon-Bonus. So erhaltet ihr bei Mega-Turtok mehr Bonbons beim Fangen von Wasser-Pokémon.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Mega-Turtok Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide von Franzi Korittke

Gibt es Mega-Turtok als Shiny? Ja, nach dem gewonnenen Raid habt ihr die Chance einem schillernden Turtok zu begegnen. Dieses kann mit der entsprechenden Mega-Energie auch zu einem Shiny-Mega-Turtok weiterentwickelt werden. Ihr erkennt es an seinem lilafarbenen Körper.

Turtok normal (links) und als Shiny (rechts)

Lohnt sich Mega-Turtok?

So stark ist es: Mega-Turtok gehört genau wie seine Vorentwicklungen zum Typen Wasser. Es besitzt hohe Angriffs- und Verteidigungswerte und verfügt zudem über eine solide Ausdauer. Dadurch hält es im Kampf lange durch und bleibt euch samt seines Mega-Boost auch etwas länger erhalten.

Beim Angriff gibt es aber noch andere Wasser-Pokémon, wie etwa Proto-Kyogre, die nochmal etwas besser sind, als die blaue Schildkröte. Dennoch reiht es sich mit einem Moveset aus Aquaknarre und Aquahaubitze unter den besten Angreifer in Pokémon GO ein.

In der GO-Kampfliga sind Mega-Entwicklungen in der Regel nicht erlaubt. Dort könnt ihr Mega-Turtok also nicht nutzen.

Dafür könnt ihr aber auf ein normales Turtok mit einem Moveset aus Aquaknarre, Aquahaubitze und Eisstrahl zurückgreifen, was besonders in der Hyperliga eine solide Wahl ist. Aber auch hier sind Monster, wie Sumpex, die bessere Wahl (via pvpoke.com).

Für wen lohnt sich Mega-Turtok? Mega-Turtok ist ein starker Angreifer, den man durchaus im Team haben sollte. Besonders für Trainer, die noch nicht so lange bei Pokémon GO dabei sind, ist es ein gutes Einsteiger-Mega-Pokémon für die Raids. Das liegt auch daran, dass man Schiggy immer wieder im Spiel findet, wie zum Community Day Classic im Juli. So kann man schnell viele Bonbons sammeln und starke Monster zügig hochleveln.

Die Raids mit Mega-Turtok sind daher eine gute Gelegenheit, um genügend Mega-Energie zu sammeln. Außerdem habt ihr eine weitere Chance, ein starkes Exemplar zu ergattern. Und auch Shiny-Jäger kommen bei Mega-Turtok auf ihre Kosten. Hinzu kommt, wie bei allen Mega-Entwicklungen, der Mega-Boost im Raid sowie zusätzliche Bonbons beim Fangen von Monstern des gleichen Typs.

Wer im Kampf jedoch von einem besseren Angriff profitieren will, der sollte stattdessen auf das globale GO Fest 2023 warten, bei dem Proto-Kyogre in die Raids zurückkehrt.

Werdet ihr die Raids mit Mega-Turtok absolvieren? Oder findet ihr das Pokémon eher uninteressant? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

