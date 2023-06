Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im Juli 2023

Im Juli trefft ihr in den Level-5-Raids von Pokémon GO auf die legendären Bosse Heatran, Arktos, Zapdos, Lavados, Regieleki und Regidrago. Dazu kommen in Mega-Raids unter anderem Mega-Turtok und Mega-Despotar. Wir zeigen euch hier, wann ihr welchen Boss finden könnt und was die Raid-Stunden im Juli 2023 bringen.

Was sind das für Raids? In jedem Monat bringt Pokémon GO andere Legendäre Raidbosse ins Spiel. Oft kommen sie zusammen mit Themen-Events in die Arenen.

Wir zeigen euch in unserer Übersicht, wann ihr welchen Boss in den Stufe-5-Raids und den Mega-Raids findet. Dazu eine Übersicht der Raid-Stunden, die jeden Mittwochabend laufen.

Raid-Stunden und Raid-Bosse im Juli 2023

Die folgenden Raid-Stunden sind im Juli 2023 bei Pokémon GO von jeweils 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr aktiv:

Termin Raidboss 5. Juli Heatran* 12. Juli Arktos*

Zapdos*

Lavados* 19. Juli Regieleki 26. Juli Regidrago Bosse, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny fangen

Weiter unten im Artikel zeigen wir euch, wie lange welcher Boss in diesem Monat bei Pokémon GO aktiv ist und welche Mega-Bosse euch erwarten.

Raidboss-Wechsel und Mega-Raids im Juli 2023

Datum Raidbosse 29. Juni bis 6. Juli Heatran* in 5er-Raids 29. Juni bis 6. Juli Mega-Zobiris* in Mega-Raids 6. Juli bis 13. Juli Arktos*, Zapdos* und Lavados* in 5er-Raids 6. Juli bis 13. Juli Mega-Turtok* in Mega-Raids 13. Juli bis 25. Juli Regieleki in 5er-Raids 13. Juli bis 25. Juli Mega-Lohgock* in Mega-Raids 25. Juli bis 4. August Regidrago in 5er-Raids 25. Juli bis 4. August Mega-Despotar* in Mega-Raids

Was ist besonders? Eins der großen Highlights ist der Release von Mega-Despotar. Auf diesen starken Angreifer freuen sich Trainer sehr. Mit einem Moveset aus Katapult und Steinkante gehört das Pokémon bereits zu den besten Gestein-Angreifern in Pokémon GO. Mit einer Attacken-Kombination aus Biss und Wirbel gehört es außerdem zu den besten Unlicht-Angreifern. Durch seine Mega-Entwicklung wird der bereits starke Angreifer also noch mächtiger.

Auch die Rückkehr von Regieleki und Regidrago feiern Trainer, weil es die Pokémon zuvor nur in Top-Raids gab.

