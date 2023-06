Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Juli 2023 und ihre Boni

Alle Rampenlicht-Stunden im Juli 2023 bei Pokémon GO in der Übersicht. Wir zeigen euch alle Pokémon, Boni sowie Zeiten und erklären, welche Shinys ihr finden könnt und ob sich die Events lohnen.

Was sind das für Events? Jeden Dienstag läuft in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Vor jedem neuen Monat legt Niantic fest, welches Pokémon zusammen mit welchem Bonus an den jeweiligen Dienstagen aktiv wird.

In unserer Übersicht zeigen wir euch alle Pokémon und Boni für die Rampenlicht-Stunden im Juli 2023.

Alle Termine der Rampenlicht-Stunden im Juli 2023

Termin Pokémon & Boni 4. Juli Geronimatz* und 2x Fang-Sternenstaub 11. Juli Wailmer* und 2x Fang-EP 18. Juli Rihorn* und 2x Fang-Bonbons 25. Juli Mangunior* und 2x Verschick-Bonbons Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny finden und fangen

Rampenlicht-Stunde am 4. Juli

Welches Pokémon? Bei der ersten Rampenlicht-Stunde im Juli trefft ihr auf das Pokémon Geronimatz aus der fünften Spielgeneration. Es kann sich zu Washakwil weiterentwickeln. Beide gehören zu den Typen Normal und Flug.

Welche Boni sind aktiv? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Sternenstaub.

Für wen lohnt sich das? Weder Geronimatz noch Washakwil sind besonders starke Angreifer. Washakwil kann immerhin im PvP noch das untere Mittelfeld der Super- und Hyperliga erreichen. Doch es gibt viele stärkere Alternativen.

Vor allem lohnt sich das Event also für den Sternenstaub-Bonus.

Kann man Shiny Geronimatz fangen? Ja, die schillernde Form von Geronimatz ist bereits in Pokémon GO verfügbar. Mit Glück könnt ihr es finden und fangen.

Rampenlicht-Stunde am 11. Juli

Welches Pokémon? Während der zweiten Rampenlicht-Stunde im Juli trefft ihr auf das Pokémon Wailmer aus der dritten Spielgeneration. Seine Weiterentwicklung ist Wailord. Beide gehören zum Typ Wasser.

Welche Boni sind aktiv? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte.

Für wen lohnt sich das? Weder Wailmer noch Wailord sind starke Angreifer in Pokémon GO. Ihr könnt sie beide für Kämpfe ignorieren. Allerdings besitzt Wailmer beim Fangen einen relativ großen Fangkreis, weshalb sich leicht fabelhafte Würfe landen lassen. Nutzt die Rampenlicht-Stunde, um viele EP zu farmen.

Kann man Shiny Wailmer fangen? Ja, die schillernde Version von Wailmer ist bereits in Pokémon GO aktiv und kann von euch gefangen werden.

Rampenlicht-Stunde am 18. Juli

Welches Pokémon? Bei der dritten Rampenlicht-Stunde im Juli trefft ihr auf das Pokémon Rihorn, das zur ersten Spielgeneration gehört. Es kann sich zu Rizeros und Rihornior weiterentwickeln. Alle drei gehören jeweils zu den Typen Gestein und Boden.

Welche Boni sind aktiv? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Diese Rampenlicht-Stunde dürfte für viele ein Pflicht-Termin werden, denn Rihornior ist ein mächtiges Pokémon. Als Boden-Angreifer ist es mit einer Kombination aus Lehmschelle und Erdbeben ganz vorne mit dabei. Mit einer Kombination aus Katapult und Felswerfer gehört es mit zu den stärksten Gestein-Angreifern. In unserer Übersicht mit den besten Angreifern zu Pokémon GO könnt ihr euch selbst überzeugen.

Durch den Bonus erhaltet ihr außerdem viele Bonbons zum Entwickeln und für Level-Ups.

Kann man Shiny Rihorn fangen? Ja, die schillernde Version von Rihorn ist bereits in Pokémon GO zu finden. Mit Glück fangt ihr es während der Rampenlicht-Stunde.

Rampenlicht-Stunde am 25. Juli

Welches Pokémon? In der letzten Rampenlicht-Stunde im Juli 2023 trefft ihr auf das Pokémon Mangunior. Es stammt aus der siebten Spielgeneration und kann sich zu Manguspektor weiterentwickeln. Beide gehören zum Typ Normal.

Welche Boni sind aktiv? Für das Verschicken von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Weder Mangunior noch Manguspektor sind starke Angreifer. Für eure Kämpfe sind sie unwichtig. Nutzt die Zeit der Rampenlicht-Stunde, um eure Sammlung aufzuräumen und für das Verschicken viele Bonbons zu verdienen.

Kann man Shiny Mangunior fangen? Ja, die schillernde Form von Mangunior ist bereits in Pokémon GO aktiv und kann mit Glück von euch gefangen werden. Bedenkt aber, dass die Shiny-Chancen während Rampenlicht-Stunden nicht erhöht werden.

Im August läuft das nächste, riesige Event für euch. Welchen Unterschied es macht, ob ihr das GO Fest mit oder ohne Ticket spielt, zeigen wir euch hier.