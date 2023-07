Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Wailmer und EP-Bonus

In Pokémon GO läuft heute, am 11. Juli, die Rampenlicht-Stunde mit Wailmer. Wir zeigen euch in der Übersicht alles zu Shinys, Start und den Boni des Events.

Was ist das für ein Event? An jedem Dienstag läuft in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Während des Termins findet ihr ein ausgewähltes Pokémon deutlich häufiger in der Wildnis und könnt zeitgleich einen Bonus ausnutzen. Welche Kombination aus Pokémon und Bonus euch erwartet, legt Niantic am Anfang eines Monats fest.

Beim heutigen Event trefft ihr das Pokémon Wailmer aus der dritten Spielgeneration.

Rampenlicht-Stunde am 11. Juli – Start, Boni, Shiny

Wann ist Start? Zur gewohnten Zeit um 18:00 Uhr geht es los. Die Rampenlicht-Stunde ist dann bis 19:00 Uhr aktiv.

Welche Boni gibt es? Während der Rampenlicht-Stunde werdet ihr fast überall in der Wildnis auf Wailmer treffen. Da das Pokémon sehr groß ist, dürfte eure Map im Spiel entsprechend lustig aussehen. Wenn ihr noch weitere Begegnungen mit dem Pokémon wollt, könnt ihr dafür einen Rauch zünden.

Dazu erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge Erfahrungspunkte.

Heute läuft die zweite Rampenlicht-Stunde im Juli 2023. Zwei weitere Events dieser Art folgen in diesem Monat noch. In der Übersicht seht ihr, welche das sind:

Kann man Shiny Wailmer fangen? Ja, die schillernde Form von Wailmer ist bereits in Pokémon GO aktiv und kann von euch gefunden und gefangen werden. Allerdings sind die Chancen darauf während der Rampenlicht-Stunde nicht erhöht. Ihr braucht also viel Glück.

Wailmer im Shiny-Vergleich

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Weder Wailmer noch seine Weiterentwicklung Wailord sind starke Pokémon für euch. Beide sind in Kämpfen nicht besonders nützlich. Ein Vorteil ist, dass Wailmer durch seine Größe auch einen riesigen Fangkreis hat, der das Werfen von Fabelhaften Würfen erleichtert. Wer noch auf dem Weg zu Level 50 ist, kann die Stunde für die Extra-EP nutzen.

Werdet ihr bei der Rampenlicht-Stunde heute mitspielen? Bedenkt, dass es heute einen weiteren Bonus gibt, den ihr mit dem Event kombinieren könnt. Durch das Geburtstags-Event erhaltet ihr heute die doppelte Menge Bonbons für das Verschicken von Pokémon. Eine gute Möglichkeit, um effizient eure Sammlung aufzuräumen.