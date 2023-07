Pokémon GO: Geburtstag läuft noch 3 Tage mit diesen täglichen Boni

Nur noch wenige Tage läuft das Geburtstags-Event von Pokémon GO. Wir zeigen euch, welche besonderen Boni und Spawns euch jetzt am Montag, Dienstag und Mittwoch erwarten.

Was ist das für ein Event? Am 6. Juli wurde Pokémon GO stolze 7 Jahre alt. Für diesen Geburtstag startete das Team ein Event, das über mehrere Tage aktiv ist. Dazu gehören Boni, die die ganze Zeit gelten und andere, die nur an einzelnen Tagen laufen.

Wir zeigen euch in der Übersicht, was am Montag, Dienstag und Mittwoch passiert.

Boni für Montag (10. Juli)

Was passiert da? Zusätzlich zu den bestehenden Boni erhaltet ihr eine doppelt so schnelle Steigerung von Freundschaftsleveln. Eine gute Möglichkeit, um schnell mit euren Freunden Level-Ups zu machen und die Belohnungen dafür zu verdienen.

In der Wildnis trefft ihr am 10. Juli häufiger auf Serpifeu, Floink und Ottaro. Alle drei könnt ihr mit Glück auch als Shiny finden.

Boni für Dienstag (11. Juli)

Was passiert da? Am Dienstag könnt ihr viele Bonbons verdienen. Denn zusätzlich zu den regulären Boni erhaltet ihr die doppelte Menge Bonbons für das Verschicken von Pokémon.

In der Wildnis trefft ihr am Dienstag häufiger auf Igamaro, Fynx und Froxy.

Boni für Mittwoch (12. Juli)

Was passiert da? Am letzten Event-Tag steht ein EP-Bonus zur Verfügung. Für das Entwickeln von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte.

In der Wildnis trefft ihr am Mittwoch häufiger auf Bauz, Flamiau und Robball.

Welche Boni sind noch aktiv? Während des gesamten Events sind Boni aktiv, die euch eine erhöhte Chance auf Glücks-Freunde bringen. Dazu ist die Chance auf Glücks-Pokémon bei einem Tausch erhöht und ihr erhaltet an PokéStops mit Gold-Lockmodul beim Drehen der Fotoscheibe mindestens 7,77 Gierspenst-Münzen.

Gefällt euch ein Bonus der letzten Event-Tage besonders gut, sodass ihr ihn richtig ausnutzen wollt? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

