Pokémon GO: Starke Rampenlicht-Stunde heute mit Rihorn und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO läuft heute, am 18. Juli, die Rampenlicht-Stunde mit Rihorn. Wir zeigen euch, warum sich das Event lohnt und dazu die Shinys, Boni und Zeiten des Termins.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO startet jeden Dienstagabend eine Rampenlicht-Stunde. 60 Minuten steht dann ein Pokémon zusammen mit einem Bonus im Fokus des Spiels. Welches Pokémon zusammen mit welchem Bonus dafür aktiviert wird, legt Niantic immer zum Anfang eines Monats fest.

Heute trefft ihr in der Rampenlicht-Stunde auf Rihorn und erhaltet zusätzliche Bonbons. Wir zeigen euch in der Übersicht alles zum Event.

Rampenlicht-Stunde am 18. Juli – Start, Boni, Shiny

Wann geht es los? Wie ihr das von den Rampenlicht-Stunden schon kennt, geht es auch heute wieder um 18:00 Uhr los. Eine Stunde lang ist das Event aktiv und endet schließlich um 19:00 Uhr wieder.

Welche Boni gibt es? In den 60 Minuten werdet ihr nahezu überall in der Wildnis auf Rihorn treffen. Um eure Begegnungen mit dem Pokémon zu erhöhen, könnt ihr zusätzlich Rauch aktivieren.

Dazu erhaltet ihr als Bonus für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge Bonbons. Das zählt nicht nur für Fänge von Rihorn, sondern für alle Pokémon, die ihr zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr fangt.

Heute läuft die dritte Rampenlicht-Stunde im Juli 2023. Ein weiteres Event dieser Art steht diesen Monat noch an. Welches das ist, seht ihr in unserer Übersicht:

Kann man Shiny Rihorn fangen? Ja, die schillernde Version von Rihorn ist schon lange in Pokémon GO aktiv und kann von euch gefunden und gefangen werden. In der Übersicht zeigen wir euch Shiny Rihorn mit seiner Familie:

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Das Mitmachen lohnt sich heute richtig für euch. Man könnte sie für viele Trainer sogar zum Pflicht-Termin erklären. Rihornior ist ein mächtiges Pokémon, das mit den Attacken Lehmschelle und Erdbeben zu den besten Boden-Angreifern gehört. Mit den Attacken Katapult und Felswerfer gehört es dann zu den besten Gestein-Angreifern.

Dazu erhaltet ihr beim Fangen auch noch viele Bonbons für das Pokémon, wodurch ihr sie mit Power-Ups aufwerten oder eure starken Rihorn entwickeln könnt.

