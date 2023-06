Pokémon GO Fest 2023 mit und ohne Ticket? Das sind die Unterschiede

Im August findet in Pokémon GO das große GO Fest statt, bei dem ihr mit oder ohne Ticket spielen könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch die Unterschiede und welche Vorteile euch durch einen Ticket-Kauf entstehen.

Um welches Event geht es? Am 26. und 27. August 2023 läuft das große globale Pokémon GO Fest. Bei diesem könnt ihr wieder auf jede Menge Spawns treffen und von einigen Boni profitieren. Dabei ist sowohl die kostenlose Teilnehme möglich sowie die Teilnahme mit einem kostenpflichtigen Event-Ticket.

Je nachdem, für was ihr euch entscheidet, erwarten euch verschiedene Inhalte. Welche Unterschiede es genau gibt und welche Vorteile euch das Ticket bringt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Alle Boni mit und ohne Ticket im Vergleich

Während des diesjährigen GO Fests wird es, wie bereits im letzten Jahr, wieder allgemeine Boni geben, die alle Trainer unabhängig von einem Ticket-Kauf nutzen können. Darüber hinaus erhalten Ticket-Inhaber weitere Besonderheiten. Was ihr mit und ohne Ticket erwarten könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst:

Inhalt Wer kann es nutzen? Lockmodule halten eine Stunde Mit und ohne Ticket Doppelter Bonusschaden bei Raids mit Freunden Mit und ohne Ticket Feldforschungen zu den verschiedenen Habitaten Mit und ohne Ticket Fern-Raids werden auf 20 pro Tag erhöht Mit und ohne Ticket Überraschungen aus Schnappschüssen Mit und ohne Ticket Exklusive Event-Attacken beim Entwickeln von bestimmten Pokémon Mit und ohne Ticket Wilde Spawns aus 4 verschiedenen Habitaten Mit und ohne Ticket Starke und neue Raid-Bosse Mit und ohne Ticket Zugang zu kostenpflichtigen T-Shirts zum Pokémon GO Fest 2023 Mit und ohne Ticket Spezialforschung zu Diancie (Samstag) Nur Ticket-Inhaber Spezialforschung zu Mega-Rayquaza (Sonntag) Nur Ticket-Inhaber Globale Herausforderungen, die weitere Boni bringen Nur Ticket-Inhaber Sammler-Herausforderungen zu den verschiedenen Habitaten Nur Ticket-Inhaber Erhöhte Shiny-Chance Nur Ticket-Inhaber Bis zu 6 Spezialtausch pro Tag Nur Ticket-Inhaber Bis zu 9 zusätzliche Raid-Pässe an Arenen Nur Ticket-Inhaber Spezielle 7-km-Eier Nur Ticket-Inhaber Besondere Begegnungen aus dem Rauch Nur Ticket-Inhaber

Weiterer Vorteil für Ticket-Inhaber: Darüber hinaus können sich Ticket-Inhaber bis zu 2 zusätzliche befristete Forschungen sichern. Dazu müsst ihr euer Ticket bereits frühzeitig kaufen. So wird allen Spielern, die ihr Ticket bis zum 05. Juli erworben haben, eine erste befristete Forschung freigegeben, die euch mit einer Begegnung mit Rocara, einem Top-Monster für PvP, belohnt.

Eine weitere folgt dann am 01. August und bringt euch neue Schuhe für euren Avatar. Wer sich sein Ticket erst nach dem 05. Juli aber vor dem 01. August gesichert hat, kann zumindest von einer dieser Forschungen profitieren.

Hier zeigen wir euch alle Aufgaben und Belohnungen zur ersten begrenzten Forschung mit Rocara.

Welche exklusiven Spawns erhalten Ticket-Inhaber?

Während des ersten Event-Tages wird es wieder Spawns in 4 verschiedenen Habitaten geben, die sich abwechseln. Dabei können Ticket-Inhaber nicht nur die wilden Monster fangen, die es für alle Spieler geben wird, sondern durch das Setzen von Rauch zusätzlich besondere Monster anlocken.

Icognito M feiert zudem an diesen beiden Tagen sein weltweites Shiny-Debüt. Zuvor ist es nur zu den Live-Events zu bekommen. Mit etwas Glück ist also auch das eine oder andere Shiny dabei. Folgende Spawns erwarten euch:

Habitat Exklusive Rauch-Spawns

(nur für Ticket-Inhaber) Quartz-Terrarium Hisui-Fukano

Icognito A*

Icognito D*

Icognito I*

Icognito M*

Icognito N*

Icognito O* Pyrit-Sande Gladiantri*

Icognito A*

Icognito D*

Icognito I*

Icognito M*

Icognito N*

Icognito O* Malachit-Wildnis Venuflibis

Icognito A*

Icognito D*

Icognito I*

Icognito M*

Icognito N*

Icognito O* Aquamarin-Küste Pachirisu

Icognito A*

Icognito D*

Icognito I*

Icognito M*

Icognito N*

Icognito O* Monster mit einem (*) könnt ihr mit etwas Glück auch in ihren schillernden Formen finden.

Am Sonntag werden dann alle Monster vom Samstag noch einmal spawnen, allerdings ohne bestimmte Habitate. Ihr könnt also auch am Sonntag nochmal euer Glück versuchen.

Was muss man beachten? Die exklusiven Spawns erhaltet ihr nur, wenn ihr einen Rauch aktiviert. Beachtet dabei, dass der Abenteuer-Rauch davon ausgenommen ist.

Wie nehmt ihr zum diesjährigen globalen GO Fest teil? Verratet es uns doch in der nachfolgenden Umfrage:

Lohnt sich das Event-Ticket?

Wie teuer ist ein Ticket? Das Ticket zum globalen GO Fest kostet einmalig 14,99 Euro und kann im Ingame-Shop von Pokémon GO erworben werden. Es gewährt euch Zugang zu den zusätzlichen Event-Inhalten an beiden GO Fest-Tagen.

Für wen lohnt es sich? Das Event-Ticket bietet euch nicht nur exklusive Spawns sondern auch jede Menge Boni. Das kann vor allem für Trainer interessant sein, die neue Monster, wie Diancie, im Pokédex registrieren möchten und nicht erst bis zu einem allgemeinen Release warten wollen. Hinzu kommen die regionalen Pokémon aus dem Rauch. So lassen sich Venuflibis und Pachirisu für gewöhnlich in Deutschland nämlich nicht finden.

Und auch für Shiny-Jäger kann das Event aufgrund der erhöhten Shiny-Chancen sowie exklusiven Spawns interessant sein. So ist es eine gute Gelegenheit sich ein schillerndes Icognito M zu sichern oder nach einem Shiny-Gladiantri Ausschau zu halten. Letzteres gibt es nämlich für gewöhnlich nur aus 12-km-Eiern und ist somit entsprechend selten.

Hinzu kommen zusätzliche Raid-Pässe, die euch beim Kampf gegen Mega-Rayquaza nützlich sein können. Und auch die entsprechende Spezialforschung kann euch helfen, euch schnell selbst ein Mega-Rayquaza entwickeln zu können.

Braucht man ein Ticket? Nein, wer diese besonderen Inhalte nicht unbedingt benötigt, der kann auch ohne Ticket am Event teilnehmen und immer noch einen Großteil der Inhalte nutzen. Ein Ticketkauf ist also nicht zwingend notwendig. Hinzu kommt, dass Monster wie Diancie, früher oder später in der Regel auch auf anderen Wegen für alle Spieler zu bekommen sind.

Wie gefallen euch die Inhalte des diesjährigen GO Fests? Werdet ihr euch ein Ticket kaufen? Und wenn ja, nutzt ihr den Vorverkauf, um euch die befristeten Forschungen zu sichern? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Um euch auf das GO Fest optimal vorzubereiten, schenkt euch Prime-Gaming jetzt wieder regelmäßig Items für Pokémon GO.