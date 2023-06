Pokémon GO: Begrenzte Forschung bringt euch jetzt ein neues Monster, wenn ihr ein Ticket für das GO Fest kauft

In Pokémon GO ist eine neue begrenzte Forschung verfügbar, wenn ihr ein Ticket für das GO Fest habt. Die bringt euch das neue Monster Rocara und weitere Belohnungen.

Was ist das für eine Forschung? Es handelt sich um eine Forschung für “Frühbucher” des Tickets zum globalen Pokémon GO Fest 2023. Sie nennt sich “In The Rough” und ist zu bekommen, indem man bis zum 05. Juli ein Ticket für das GO Fest kauft.

Habt ihr das getan, ist sie ab Mittwoch, den 21. Juni um 17:00 Uhr im Spiel verfügbar. Sie läuft dann bis Samstag, den 26. August 2023 um 10:00 Uhr, schreibt der bekannte Pokémon-GO-Leaker Leek Duck.

Was steckt in der Forschung? Das Spannendste an der Forschung dürfte die Begegnung mit dem neuen Pokémon Rocara sein, das damit sein Debüt in Pokémon GO feiert. Diesem soll man aber auch zum GO Fest an sich begegnen können. Frühbucher können nun schon etwas schneller an das Monster kommen.

Rocara passt thematisch zur neuen Season “Verborgene Edelsteine”:

Die weiteren Schritte und Belohnungen der Forschung zeigen wir euch hier.

Begrenzte Forschung In The Rough – Alle Aufgaben und Belohnungen

Woher kommen die Infos? Aufgrund verschiedener Zeitzonen ist die Forschung in einigen Ländern schon verfügbar. Mithilfe der Übersicht von Leek Duck (via Twitter) fassen wir hier alle Belohnungen für euch zusammen.

Die Forschung hat nur einen Schritt, ist also schnell erledigt:

Aufgabe Belohnung Spiel 5 Mal mit deinem Kumpel 1 Lockmodul Öffne 5 Geschenke 10 Hyperbälle Wirf 10 großartige Würfe 500 Sternenstaub Mache ein Upgrade bei 10 Gestein- oder Fee-Pokémon Onix-Begegnung Fange 25 unterschiedliche Arten von Pokémon 1 Glücks-Ei

Stufenbelohnung: Habt ihr die gesamte Forschung abgeschlossen, erhaltet ihr zudem drei weitere Belohnungen:

Die Begegnung mit Rocara

3 silberne Sananabeeren

3.000 EP

Neben Rocara könnt ihr euch in der Forschung also vor allem auch ein Glücks-Ei und ein Lockmodul sichern. Da die Forschung nicht extra kostet, könnten Spieler, die sowieso ein Ticket für das GO Fest kaufen möchten, zuschlagen.

Zudem soll eine weitere befristete Forschung hinzukommen, die man bekommt, wenn man zwischen dem 15. Juli und dem 01. August spielt. Hier könnte man also noch eine weitere Vorab-Forschung bekommen, wenn man ein Ticket hat.

Ist die Forschung was für euch? Erzählt es uns in den Kommentaren! Ansonsten stehen noch weitere Events im Juni 2023 bei Pokémon GO an.