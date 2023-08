Pokémon GO überrascht mit coolem Bonus beim GO Fest: „Wie bei den Ultrabestien“

In Pokémon GO läuft ab heute das große globale GO Fest. Und zu diesem wird es einen richtig coolen Bonus geben, der zuvor noch nicht bekannt war. Welcher das ist, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welches Event geht es? Eines der Highlights in Pokémon GO ist das jährliche GO Fest. Heute und morgen ist es wieder soweit und ihr könnt euch weltweit über jede Menge Spawns, Boni und Herausforderungen freuen.

Nachdem die meisten Inhalte des Events durch die Entwickler bereits in den letzten Wochen bekanntgegeben wurden, überrascht Pokémon GO die Spieler heute offensichtlich mit einem zusätzlichen, coolen Bonus, den Trainer der ersten Zeitzonen entdeckt haben. Was das für ein Bonus ist, zeigen wir euch nachfolgend.

Pokémon GO schenkt euch Fang-Bonus bei legendären Monstern

Welcher Bonus wurde gefunden? Wie der Reddit-User Amiibofan101 in seinem Beitrag mitteilt, können sich Trainer während des GO Fests wohl über einen besonderen Fang-Bonus bei den legendären Pokémon freuen. So zeigt er in einem Bild, dass er nach einem gewonnenen Proto-Groudon-Raid einen gelblichen Fangkreis erhielt, um das legendäre Pokémon zu fangen.

Was hat der Kreis zu bedeuten? Der Fangkreis soll euch eine Orientierung geben, wie schwer ein Pokémon zu fangen ist. Nach einem Raid gegen ein legendäres Monster ist dieser in aller Regel dunkelrot, weshalb man zum Fangen besser goldene Himmihbeeren verwenden sollte. Damit bleiben die Pokémon besser im Ball. Im Fall von Amiibofan101 scheint das aber nicht notwendig zu sein.

Während Trainer zur Hoenn-Tour noch damit zu kämpfen hatten, sich Kyogre und Groudon nach dem Raid zu sichern, weil sie oftmals einfach nicht im Ball bleiben wollten, scheint Niantic es euch diesmal einfacher zu machen und hat die Fang-Rate angepasst. Ihr könnt demnach beide Pokémon im Event-Zeitraum leichter fangen. Also eine gute Gelegenheit, sich ein Exemplar zu sichern.

Trainer freuen sich über Bonus, hoffen auf Rayquaza

Trainer nutzen Sananabeeren zum Fangen: In den sozialen Netzwerken sorgt die Anpassung der Fang-Rate bei den beiden legendären Pokémon für Begeisterung. Auch andere Trainer bestätigen, dass sie gelbliche Kreise hatten und die Monster teilweise nur mit einer normalen Sananabeere gefangen haben. Und das auch unabhängig von einem Ticket-Kauf.

So sichern sie sich direkt doppelte Bonbons beim Fangen. Beide Pokémon gehören nämlich zu den besten Angreifern in Pokémon GO und sind deshalb begehrt bei den Spielern.

Schnelle Rückkehr zum Event: Durch das leichtere Fangen können die Trainer aber nicht nur gleichzeitig ihre Fang-Bonbons aufstocken, sondern auch noch schneller zum Event zurückkehren, was viele zusätzlich freut. Das Vorgehen erinnert sie dabei an das Fangen der Ultrabestien im letzten Jahr.

Auch bei diesem Event hatte Niantic durch das Einführen von sogenannten Ultra-Bällen das Fangen erleichtert. So schreibt der Reddit-User RapidFire176 (via reddit.com): Ich hoffe, dass es stimmt. Das ist wie bei einem Event mit den Ultrabestien im letzten Jahr, da haben sie das auch gemacht. Und es macht Sinn super, schnelle Fänge an Tagen zu haben, an denen alles geboostet ist.

Hoffnung auf Rayquaza: Darüber hinaus hoffen viele Trainer nun auch auf einen leichteren Fang beim legendären Drachen- und Flug-Pokémon Rayquaza, das morgen die Mega-Raids beherrschen wird. So kann man folgende Kommentare finden (via reddit.com):

Boner_Elemental: Oh, bitte übernehmt das auch für Rayquaza.

Difficult_Estate6912: Oh ja, bitte. Ich brauche eine Menge XL-Bonbons und Rayquaza-Bonbons für Rayquaza.

Istiophoridae: Ich hoffe es so, ich möchte ein Kyogre und ein Rayquaza mit guter IV, ich hab nämlich eine Million Groudon im Februar gemacht.

Was muss man zum GO Fest noch wissen?

Wann läuft das GO Fest? Das GO Fest startet heute, am 26. August, und endet am 27. August. An beiden Tagen ist es von 10:00 Uhr Ortszeit bis 18:00 Uhr Ortszeit aktiv. Die Proto-Pokémon beherrschen die Raids aber nur noch bis morgen 11:00 Uhr und werden dann durch Mega-Rayquaza abgelöst.

Wie gefällt euch der Fang-Bonus? Werdet ihr euch deshalb jetzt noch mehr legendäre Begegnungen sichern? Schreibt es uns gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

