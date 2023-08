Pokémon GO Fest 2023: Alle Inhalte, die ihr auch ohne Ticket nutzen könnt

Das Pokémon GO Fest 2023 kann auch ohne Ticket gespielt werden. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Inhalte, die sich jeder Trainer sichern kann, ohne Geld für das Event ausgeben zu müssen.

Um welches Event geht es? Eines der größten Events in Pokémon GO steht bereits in den Startlöchern: Das globale GO Fest 2023. An zwei Tagen können sich Trainer überall auf der Welt über besondere Spawns und Boni freuen. Während Ticket-Inhaber exklusive Inhalte erhalten, kann das Event aber auch problemlos kostenfrei gespielt werden.

Denn auch ohne Ticket-Kauf stehen immer noch einige Spawns und Boni zur Verfügung. Welche das sein werden, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft das GO Fest? Das globale GO Fest 2023 läuft am Wochenende vom 26. und 27. August jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Alle Boni zum GO Fest 2023 ohne Ticket

Diese Boni erwarten euch: Wie bereits in den vergangenen Jahren, wird es auch zum GO Fest 2023 wieder einige Boni geben, von denen alle Spieler unabhängig von einem Ticket-Kauf profitieren können. Auf folgende könnt ihre euch also in jedem Fall freuen:

Lockmodule sind eine Stunde aktiv

doppelter Bonusschaden, wenn ihr Raids mit Freunden spielt

Spawns aus verschiedenen Habitaten

Event-Feldforschungen

Überraschungen aus Schnappschüssen

Fern-Raid-Limit wird auf 20 pro Tag erhöht (vom 26. August 00:00 Uhr Ortszeit bis 27. August 23:59 Uhr Ortszeit)

Neue-Avatar-Artikel im Ingame-Shop T-Shirt zum GO Fest 2023 Diancie-Kopfhörer Mega-Rayquaza-Outfit Mega-Rayquaza-Helm

Event-Sticker im Ingame-Shop sowie aus Geschenken und PokéStops

T-Shirt zum Pokémon GO Fest 2023 (hier könnt ihr es bestellen)

Exklusive Attacken beim Entwickeln

Was sind das für Attacken? Wenn ihr Monster während des Events entsprechend weiterentwickelt, dann erhält die jeweilige Weiterentwicklung automatisch die folgende Sofort- und/oder Lade-Attacke:

Safcon zu Smettbo: Käferbiss (Sofort-Attacke)

Sandan zu Sandamer: Nachthieb (Lade-Attacke)

Piepi zu Pixi: Pfund (Sofort-Attacke)

Vibrava zu Libelldra: Erdkräfte (Lade-Attacke)

Draschel zu Brutalanda: Wutanfall (Lade-Attacke)

Metang zu Metagross: Sternenhieb (Lade-Attacke)

Roselia zu Roserade: Kugelsaat (Sofort-Attacke) und Meteorologe (Lade-Attacke)

Schlurp zu Schlurplek: Bodyslam (Lade-Attacke)

Mehr zum Thema Pokémon GO Fest 2023 mit und ohne Ticket? Das sind die Unterschiede von Franzi Korittke

Alle Spawns zum GO Fest 2023 ohne Ticket

Neben einigen Boni könnt ihr zum GO Fest 2023 auch auf die verschiedensten Pokémon treffen, die auch für Trainer ohne Ticket in der Wildnis und in Raids spawnen werden. Dabei wird es sogar 8 seltene Monster geben, die ihr nicht verpassen solltet.

Eines der Highlights ist hierbei unter anderem das weltweite Debüt von Mega-Rayquaza. Welche Pokémon außerdem darauf warten gefangen zu werden, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wilde Spawns: Wie ihr das vielleicht schon vom GO Fest aus dem letzten Jahr kennt, wird es auch in diesem Jahr wieder jede Menge Spawns aus vier verschiedenen Habitaten geben. Diese wechseln sich am Samstag stündlich ab und lassen sich für alle Spieler in der Wildnis finden. Am Sonntag spawnen diese dann sogar den ganzen Tag, ohne zeitliche Begrenzung der Habitate. Manche von ihnen könnt ihr mit etwas Glück sogar als Shiny fangen.

Habitat Spawns Quarz-Terrarium Pikachu mit Quarz-Krone*

Piepi*

Schlurp*

Skaraborn*

Miltank*

Waumpel*

Flurmel*

Eneco*

Liebiskus*

Schalellos (Östliches Meer)*

Haspiror*

Ohrdoch*

Tarnpignon*

Bubungus Pyrit-Sande Pikachu mit Pyrit-Krone*

Sandan*

Alola-Digda*

Enton*

Girafarig*

Pottrott*

Knacklion*

Kaumalat*

Hippopotas*

Praktibalk*

Wattzapf*

Bithora*

Eguana*

Mabula Malachit-Wildnis Pikachu mit Malachit-Krone*

Raupy*

Knofensa*

Sichlor*

Relaxo mit Cowboy-Hut*

Webarak*

Remoraid*

Roselia*

Shnebedeck*

Waumboll*

Kastadur*

Flunschlik*

Imantis

Kommandutan* Aquamarin-Küste Pikachu mit Aquamarin-Krone*

Seeper*

Lapras*

Marill*

Woingenau*

Kanivanha*

Schmerbe*

Kindwurm*

Tanhel*

Schalellos (Westliches Meer)*

Fleknoil*

Schallquap*

Viscora*

Garstella Monster, die mit einem (*) markiert sind, könnt ihr mit etwas Glück auch als Shiny fangen.

Raid-Bosse: Neben den besonderen Spawns in der Wildnis, wird es auch in den Raids neue Raid-Bosse geben, die sich alle Spieler sichern können. Beachtet dabei, dass es die beiden Proto-Pokémon nur am kompletten Samstag sowie bis 11:00 Uhr am Sonntag geben wird. Danach werden sie von Mega-Rayquaza in den Raids abgelöst, was am Sonntag von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr Ortszeit dort auftauchen wird. Folgende Bosse erwarten euch:

Raids Raid-Bosse Level-1-Raids Pikachu mit Quarz-Krone*

Pikachu mit Pyrit-Krone*

Pikachu mit Malachit-Krone*

Pikachu mit Aquamarin-Krone*

Viscora* Level-2-Raids Rocara Level-3-Raids Relaxo mit Cowboy-Hut* Proto-Raids

(bis 27.08. um 11:00 Uhr) Proto-Kyogre*

Proto-Groudon* Mega-Raids

(27.08. von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr) Mega-Rayquaza* Monster, die mit einem (*) markiert sind, könnt ihr mit etwas Glück auch als Shiny fangen.

Wie gefallen euch die kostenlosen Inhalte zum GO Fest 2023? Werdet ihr euch zusätzlich ein Ticket kaufen? Oder nutzt ihr nur die Spawns und Boni, die es für alle Spieler gibt? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Wer ein Ticket zum GO Fest besitzt, kann sich über Diancie und seine Mega-Entwicklung freuen.