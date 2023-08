Pokémon GO Fest 2023: Alle Inhalte von Tag 1

Heute läuft in Pokémon GO der erste Tag des weltweiten GO Fest 2023. Wir zeigen euch, was ihr am Samstag erwarten könnt.

Wann startet das GO Fest 2023? Tag 1 des globalen GO Fests startet um 10:00 Uhr Ortszeit am 26. August 2023 und läuft bis 18:00 Uhr.

Über den Tag wird es rotierende Habitate mit verschiedenen Spawns geben, die wechselnde Herausforderungen und Boni bringen.

Wie kann ich mitmachen? Grundsätzlich gibt es einige Inhalte des Events ohne Ticket, über das Wochenende verteilt. Alternativ kann man sich ein Ticket für rund 15 Euro im Shop kaufen, das weitere Boni bringt.

Die Unterschiede des Events mit Ticket und ohne Ticket haben wir hier zusammengefasst.

Die aktuellen Entwicklungen könnt ihr bei uns im Live-Ticker zum Pokémon GO Fest 2023 verfolgen.

Damit ihr auf einen Blick seht, was heute im Spiel los ist, fassen wir hier die Highlights vom Samstag nochmal zusammen.

Was steht am Samstag beim GO Fest 2023 an?

Spezialforschung mit Diancie: Wenn ihr euch ein Ticket gekauft habt, bekommt ihr ab Event-Start die Spezialforschung mit Diancie. Die bringt euch verschiedene Boni, wenn ihr insgesamt 6 Forschungsschritte erfüllt.

Alle Infos zu den Aufgaben und Belohnungen der GO-Fest-Spezialforschung findet ihr hier.

Showcases: Ihr könnt am Samstag auch Pokémon in Showcases abgeben, um Belohnungen zu bekommen. Pikachu und Viscora sind die Wettbewerbs-Pokémon.

Habitate und Spawns: Jede Stunde während des Events findet ihr ein anderes Habitat, also einen Pokémon-Lebensraum, im Spiel vor. Der bringt unterschiedliche Pokémon sowie immer einen anderen Bonus.

Mal gibt es Extra-EP, mal Sternenstaub und Ähnliches. Um den Bonus zu bekommen, muss aber erst eine globale Herausforderung gelöst werde.

Die Habitate auf einen Blick:

10:00 bis 11:00 Uhr: Habitat Quarz-Terrarium

11:00 bis 12:00 Uhr: Habitat Pyrit-Sande

12:00 bis 13:00 Uhr: Habitat Malachit-Wildnis

13:00 bis 14:00 Uhr: Habitat Aquamarin-Küste

14:00 bis 15:00 Uhr: Habitat Quarz-Terrarium

15:00 bis 16:00 Uhr: Habitat Pyrit-Sande

16:00 bis 17:00 Uhr: Habitat Malachit-Wildnis

17:00 bis 18:00 Uhr: Habitat Aquamarin-Küste

Was ist da unterwegs? Hier findet ihr genaue Infos zu den Pokémon in den Habitaten im Zeitplan.

Globale Herausforderung beim GO Fest 2023: Jede Stunde müssen alle Trainer auf der Welt eine andere Herausforderung bewältigen. Ist das geschafft, wird der Stundenbonus freigeschaltet.

Die Aufgaben sind allerdings auch wichtig für den sogenannten Hyperbonus: Der wird freigeschaltet, wenn alle Aufgaben geschafft sind. Als Belohnung winkt dann ein besonderes Event.

Mehr dazu hier: Pokémon GO zeigt Hyperbonus und 2 weitere Boni fürs GO Fest 2023

Spannende Monster am Samstag: Einige interessante Pokémon solltet ihr am Samstag im Blick behalten. Dazu gehören folgende:

Rocara: Steckt in den 2-Sterne-Raids und ist ein echtes Monster im PvP.

Ihr könnt Relaxo mit Cowboy-Hut in Raids antreffen.

Jedes Habitat bringt ein eigenes Event-Pikachu mit.

Starke Monster wie Tanhel, Kindwurm oder Kaumalat spawnen. Die werden zu einigen der besten Angreifer in Pokémon GO, wenn ihr sie entwickelt.

Proto-Kyogre und Proto-Groudon sind in der Raids. Sie gehören zu den besten Monstern im Spiel und lohnen sich.

Auch einige regionale Pokémon könnt ihr am Samstag finden.

Was ist mit Mega-Rayquaza? Das erscheint nicht am Samstag, sondern erst am Sonntag.

Zudem gibt es im GO Fest 2023 insgesamt 11 neue Shiny-Monster. Dazu gehört unter anderem auch Viscora, das ihr im Habitat Aquamarin-Küste vorfinden könnt.

Auch Icognito in der M-Form gibt es am Wochenende als Shiny, aber nur, wenn man ein Ticket gekauft hat.

Eine Übersicht aller neuen Shiny-Monster zum GO Fest 2023 gibt es hier.