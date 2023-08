Pokémon GO bringt euch zum GO Fest 2023 8 seltene Monster, so findet ihr sie ohne Ticket

In Pokémon GO steht das globale GO Fest 2023 in den Startlöchern und wird euch jede Menge Spawns bringen. Manche von ihnen sind für gewöhnlich besonders selten zu bekommen, weshalb es sich lohnt, sie beim Event zu fangen. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche das sind und wo ihr sie findet.

Um welches Event geht es? Am letzten August-Wochenende läuft in Pokémon GO das diesjährige globale GO Fest. Bei diesem warten wieder jede Menge Spawns und Boni auf euch. Und auch ein paar seltene Monster werden an den beiden Tagen am Start sein.

Manche von ihnen können dabei sogar von jedem Spieler gefunden werden, egal ob ihr ein Ticket für das Event habt oder nicht. Welche das sind, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft das Event? Das globale GO Fest läuft am 26. und 27. August, jeweils von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Es kann von überall auf der Welt daran teilgenommen werden.

1. Skaraborn

Skaraborn

Was ist das für ein Pokémon? Bei Skaraborn handelt es sich um ein Käfer- und Kampf-Pokémon aus der 2. Spiele-Generation, das keine Vor- oder Weiterentwicklungen besitzt. Das Einzelhorn-Pokémon gehört allerdings zu den regionalen Pokémon, weshalb es nur in Süd- und Mittelamerika sowie der Karibik gefunden werden kann. Das macht es auch entsprechend selten.

Lohnt es sich? Skaraborn ist durch sein regionales Vorkommen nicht nur selten, sondern besitzt auch einen hohen Angriffswert. Mit einem Moveset aus Käfertrutz und Vielender reiht es sich somit unter den besten Angreifern in Pokémon GO ein.

Darüber hinaus ist es auch als Shiny im Spiel zu finden. Ihr erkennt es an seinem pinkfarbenen Körper. Wer also noch auf der Suche nach einem starken Exemplar ist, oder es noch in seinem PokéDex oder als Shiny braucht, der sollte diese Chance nicht verpassen.

Wo bekommt man Skaraborn zum Event? Während des GO Fests spawnt Skaraborn am Samstag im Rahmen des Habitats Quartz-Terrarium . Am Sonntag spawnt es dann außerhalb seines Habitats wild.

2. Kaumalat

Kaumalat

Was ist das für ein Pokémon? Ein Pokémon, das zwar in unseren Breiten unterwegs ist, sich aber trotzdem gern versteckt, ist Kaumalat. Das Monster vom Typ Drache und Boden stammt aus der 4. Spiele-Generation und lässt sich normalerweise mit etwas Glück in der Wildnis finden. Genau wie andere Drachen-Pokémon ist es dort aber entsprechend selten.

Besonders Trainer, die noch nicht so lang in Pokémon GO dabei sind oder den Community Day im Juni 2021 verpasst haben, bekommen beim GO Fest eine gute Gelegenheit sich ein starkes Exemplar zu sichern und Bonbons zu sammeln.

Lohnt es sich? Kaumalat solltet ihr euch auf jeden Fall sichern, denn es bringt euch nicht nur einen PokéDex-Eintrag, sondern besitzt mit Knakrack eine richtig starke Weiterentwicklung, die zu den besten Boden- und Drachen-Angreifern in Pokémon GO gehört.

Und auch in der Meisterliga kann es sich sehen lassen. Es lohnt sich also, nach einem starken Exemplar Ausschau zu halten. Darüber hinaus könnt ihr Kaumalat mit etwas Glück auch als Shiny fangen.

Wo bekommt man Kaumalat zum Event? Kaumalat wird während des ersten Event-Tages im Habitat Pyrit-Sande spawnen. Am Sonntag wird es dann genau wie Skaraborn ohne Habitatbindung in der Wildnis unterwegs sein.

3. Praktibalk

Praktibalk

Was ist das für ein Pokémon? Genau wie Kaumalat kann man auch Praktibalk hin und wieder im Spiel finden, allerdings eher in Raids. Zum GO Fest wird es hingegen in der Wildnis unterwegs sein, weshalb ihr euch das Monster vom Typ Kampf viel leichter schnappen könnt.

Lohnt es sich? Ja, denn Praktibalk besitzt mit Meistagrif ebenfalls eine starke Weiterentwicklung, die zu den besten Kampf-Angreifern in Pokémon GO gehört. Da es in der Wildnis spawnen wird, habt ihr die Chance jede Menge Exemplare des Muskel-Pokémon zu fangen oder schwache Monster im Anschluss mit Freunden zu tauschen.

Meistagrif gehört nämlich zu einer Reihe von Tausch-Entwicklungen im Spiel. Das bedeutet, dass ihr Praktibalk oder Strepoli tauschen könnt und somit dann kostenlos zu Meistagrif weiterentwickeln könnt. Dadurch müsst ihr nur die 50 Bonbons für die erste Entwicklungsstufe investieren und könnt euch die weiteren 200 Bonbons sparen. Darüber hinaus könnt ihr mit etwas Glück einem schillernden Praktibalk begegnen.

Wo bekommt man Praktibalk zum Event? Während des GO Fests wird Praktibalk in der Wildnis unterwegs sein. Am Samstag findet ihr es neben Kaumalat im Habitat Pyrit-Sande und am Sonntag spawnt es dann ohne ein spezielles Habitat.

4. Relaxo mit Cowboy-Hut

Relaxo mit Cowboy-Hut

Was ist das für ein Pokémon? Relaxo gehört zu den Normal-Pokémon der ersten Generation und kann vor allem als Arena-Verteidiger punkten. Während des GO Fests wird es mit einem besonderen Cowboy-Hut zu finden sein. Diesen trug es bereits im letzten Jahr zu den Live-Events und sorgte für Enttäuschung bei den Trainern, als es dann zum globalen GO Fest nicht in dieser Form zu fangen war.

Es war trotz des riesigen Hypes also bislang erst wenige Male im Spiel zu bekommen. Wer sich also dieses kostümierte Pokémon sichern möchte, der sollte die Chance nutzen. Ob und wann es Relaxo mit dem Cowboy-Hut wieder geben wird, ist nämlich unklar.

Lohnt es sich? Relaxo punktet vor allem mit einer langen Ausdauer, deshalb lohnt es sich besonders als starker Arena-Verteidiger. Darüber hinaus kann man das Normal-Pokémon als Shiny fangen. Vor allem in seiner kostümierten Form ist es damit etwas Besonderes, da es verhältnismäßig selten ist.

Wo bekommt man Relaxo zum Event? Relaxo wird am Samstag im Habitat Malachit-Wildnis spawnen und am Sonntag generell in der Wildnis zu finden sein. Darüber hinaus findet ihr das Pokémon an diesen Tagen auch in den Level-3-Raids.

5. Schalellos (Westliches Meer)

Schalellos (Westliches Meer)

Was ist das für ein Pokémon? Ein weiteres regionales Pokémon ist Schalellos (westliches Meer). Während seine blaue Variante in unserer Region unterwegs ist, könnt ihr die pinkfarbene Version nur westlich von England bis nach Amerika finden. Außerhalb von speziellen Events ist es also nur durch entsprechende Reisen zu bekommen.

Lohnt es sich? Besonders stark sind Schalellos und seine Weiterentwicklung nicht. In Raids und der GO Kampfliga können sie also eher weniger überzeugen. Das Monster dient also in erster Linie zum Sammeln für den PokéDex sowie für die Suche nach einem entsprechenden Shiny.

Wo bekommt man das rosafarbene Schalellos zum Event? Das Schalellos aus dem westlichen Meer spawnt während des GO Fests im Habitat Aquamarin-Küste und ist am zweiten Event-Tag generell in der Wildnis zu finden.

6. Rocara

Was ist das für ein Pokémon? Sein weltweites Debüt zum GO Fest 2023 feiert das Gesteins- und Fee-Pokémon Rocara. Zuvor ist es nur bei den Live-Events verfügbar oder in einer Spezialforschung für Trainer, die schon besonders früh ein GO Fest-Ticket erworben haben.

Nun wird es aber endlich für alle Spieler erhältlich sein. Ob es das Monster dann häufiger im Spiel zu finden geben wird, ist im Moment noch unklar, deshalb ist es sinnvoll, es sich zum GO Fest zu sichern.

Lohnt es sich? Ja, Rocara ist aktuell der Top-Kandidat in der GO Kampfliga. Wer gern Superliga spielt, sollte sich das Monster also auf jeden Fall in sein Team holen. Als Ticket-Inhaber könnt ihr euch durch Rocara außerdem wichtige Mega-Energie für Diancie sichern, die ihr zum Entwickeln benötigt. Als Shiny gibt es das neue Monster allerdings noch nicht.

Wo bekommt man Rocara zum Event? Rocara wird an beiden Event-Tagen in den Level-2-Raids zu finden sein.

7. Proto-Kyogre und Proto-Groudon

Proto-Groudon (links) und Proto-Kyogre (rechts)

Was sind das für Pokémon? Nachdem die beiden Proto-Pokémon Proto-Kyogre und Proto-Groudon im Februar ihr kurzzeitiges Debüt im Spiel gegeben haben, kehren sie nun endlich zurück. Dabei handelt es sich um die temporären Proto-Entwicklungen der beiden legendären Monster Kyogre und Groudon.

Beide sollten aufgrund ihrer Stärke ein fester Teil eures Teams sein, deshalb bietet ihre Rückkehr für kurze Zeit die Chance ein starkes Exemplar zu ergattern und genügend Proto-Energie zu sammeln. Wann sie das nächste Mal zu finden sind, ist nämlich noch nicht bekannt.

Lohnen sie sich? Ja, beide Monster gehören in ihrer Proto-Form zu den besten Angreifern ihres Typs. Deshalb solltet ihr sie euch auf jeden Fall sichern. Darüber hinaus können Kyogre und Groudon auch in ihren schillernden Formen gefangen werden.

Wo bekommt man Proto-Kyogre und Proto-Groudon zum Event? Die beiden Proto-Pokémon kehren bereits am 23. August 2023 in die Proto-Raids zurück und bekommen jeweils am 23. und 24. August eine eigene Raid-Stunde. Am GO Fest-Samstag werden sie dann ebenfalls den ganzen Tag in den Raids zu finden sein. Am Sonntag dann nur noch von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr Ortszeit, bis sie schließlich für unbestimmte Zeit wieder verschwinden.

8. Mega-Rayquaza

Was ist das für ein Pokémon? Ein Debüt, auf das Trainer bereits schon seit langem warten, ist das von Mega-Rayquaza. Dabei handelt es sich um die Mega-Entwicklung des legendären Pokémon Rayquaza, dass zu den besten Drachen-Angreifern in Pokémon GO gehört.

Nachdem es erst zu den Live-Events zu finden sein wird, taucht es zum GO Fest auch endlich für alle Trainer auf. Allerdings nur für sehr kurze Zeit, weshalb ihr den Release auf keinen Fall verpassen solltet.

Lohnt es sich? Ja, Rayquaza gehört bereits zu den besten Drachen-Angreifern in Pokémon GO. Seine Mega-Entwicklung ist noch mächtiger und sollte deshalb auf jeden Fall Teil eures Teams sein. Darüber hinaus könnt ihr Rayquaza auch in seiner schillernden Form fangen.

Wo bekommt man Mega-Rayquaza zum Event? Mega-Rayquaza taucht am zweiten Event-Tag um 11:00 Uhr Ortszeit auf und wird dort bis 18:00 Uhr, also dem Event-Ende, in den Mega-Raids verfügbar sein. Wann es danach zurück ins Spiel kommt, ist aktuell nicht bekannt.

Um selbst ein Mega-Rayquaza zu entwickeln, benötigt ihr spezielle Items. Welche das sind, erklären wir im nachfolgenden Beitrag:

Weitere seltene Monster für Ticket-Inhaber

Wer für das globale GO Fest ein Ticket besitzt, der kann sich außerdem über weitere seltene Monster freuen. Folgende erwarten euch:

Diancie & Mega-Diancie: Für Ticket-Inhaber wird es an den beiden Event-Tagen eine entsprechende Spezialforschung geben, die euch eine Begegnung mit den mysteriösen Gestein- und Fee-Pokémon beschert. Durch entsprechende Mega-Energie könnt ihr es temporär weiterentwickeln und sichert euch so einen der besten Angreifer in Pokémon GO.

Gladiantri: Das Unlicht- und Stahl-Pokémon aus der 5. Spiele-Generation ist normalerweise nur aus seltenen 12-km-Eiern zu bekommen und besitzt zudem eine richtig starke Weiterentwicklung. Für Ticket-Inhaber spawnt es am GO Fest-Samstag aus dem Rauch im Habitat Pyrit-Sande . Am Sonntag wird es dann voraussichtlich ohne ein spezielles Habitat durch den Rauch auftauchen. Mit etwas Glück begegnet ihr sogar einem Shiny.

Gladiantri

Venuflibis: Bei Venuflibis handelt es sich um ein regionales Pokémon aus dem Südosten der USA. Bislang war es nur durch entsprechende Reisen zu bekommen. Wer also ein Ticket hat, kann sich das Pflanzen-Pokémon mithilfe von Rauch im Habitat Malachit-Wildnis sichern. Am Sonntag wird es dann genau wie Gladiantri außerhalb des Habitats durch Rauch angelockt werden. Ein Shiny gibt es davon bislang noch nicht.

Pachirisu: Ein weiteres regionales Pokémon, das sich Ticket-Inhaber exklusiv zum GO Fest sichern können, ist Pachirisu. Das Elektro-Pokémon aus der 4. Generation lässt sich nämlich für gewöhnlich nur in Alaska, Kanada und dem Nordosten von Russland finden. Zum GO Fest spawnt es durch Rauch im Habitat Aquamarin-Küste . Am Sonntag könnt ihr es dann ganztags mit Rauch anlocken. Eine Shiny-Form hat das kleine Monster noch nicht.

Icognito: Zu einem solchen Event dürfen natürlich auch die typischen Icognito nicht fehlen. Auch diese spawnen ausschließlich aus dem Rauch der Ticket-Inhaber über alle Habitate hinweg und werden zum GO Fest in den Formen A, D, I, M, N und O auftauchen. Dabei könnt ihr weltweit zum ersten Mal auf das schillernde Icognito M treffen.

Icognito A, D, I, M, N und O

Wie gefallen euch die seltenen Spawns zum globalen GO Fest 2023? Werdet ihr mit Ticket oder ohne spielen? Und welches Monster wollt ihr auf keinen Fall verpassen? Lasst es uns gern in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen.

