Pokémon GO bringt endlich das, was alle wollen: Mega-Rayquaza wird richtig mächtig

In Pokémon GO steht der Release eines besonders spannenden Pokémon an: Mega-Rayquaza erscheint bald im Spiel. Wir fassen alle Infos zusammen.

Das ist Mega-Rayquaza: Seit Einführung der Mega-Entwicklungen in Pokémon GO warten Trainer gespannt darauf, wann Mega-Rayquaza wohl auftauchen wird. Die Mega-Entwicklung des legendären Drachen-Pokémon hat nämlich das Potenzial, eines der absolut mächtigsten Monster im Spiel zu werden.

Zuletzt gab es bereits einige Hinweise, dass Mega-Rayquaza bald erscheinen wird. Nun ist es offiziell: Zum GO Fest wird die neue Version des Monsters freigeschaltet.

Wann erscheint Mega-Rayquaza? Es gibt vier Termine, an denen Mega-Rayquaza diesen Sommer auftauchen wird.

Das lokale GO Fest in London

Das GO Fest in Osaka

Ein weiteres GO Fest in New York City

Und, der spannendste Release: Das globale Pokémon GO Fest. Mega-Rayquaza soll am Sonntag, den 27. August 2023 erscheinen.

Für Besucher der drei Live-Events wird Rayquaza in den Gastgeberstädten erscheinen. Mega-Energie und das Entwicklungs-Item “Meteorit” gibt es aber nur, wenn man auch ein Ticket für das jeweilige GO Fest vor Ort erworben hat.

Hat man kein Ticket für diese Events, ist das globale GO Fest der Moment, in dem man Mega-Rayquaza kriegen kann.

So funktioniert Mega-Rayquaza in Pokémon GO

So entwickelt ihr Mega-Rayquaza: Um die Mega-Entwicklung bei Rayquaza auszulösen, müsst ihr ihm die Lade-Attacke “Zenitstürmer” beibringen, was an die Hauptspiele angelehnt ist.

Das geht aber nicht einfach so, ihr benötigt ein neues Entwicklungs-Item: Einen “Meteoriten”. Den wiederum bekommt ihr, indem ihr Feldforschungsaufgaben beim GO Fest 2023 abschließt.

Das macht Mega-Rayquaza so mächtig: Rayquaza an sich gehört schon zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Mit der Mega-Entwicklung werden seine Stats aber nochmal hochgeschraubt und es richtet deutlich mehr Schaden an.

Das ist aber nicht alles: Ähnlich wie Proto-Groudon und -Kyogre verteilt Mega-Rayquaza starke Boni in Raid-Kämpfen. Grundsätzlich verursachen eure Mitstreiter mehr Schaden, wenn Mega-Rayquaza im Spiel ist. Zudem werden Attacken der folgenden Typen nochmal geboostet:

Flug

Psycho

Drache

Das dürfte einige der besten Raid-Angreifer nochmal gefährlicher machen, wenn man beispielsweise an Mewtu oder mächtige Drachen-Pokémon denkt. Zudem bekommt ihr zusätzliche Bonbons, XL-Bonbons und EP, wenn ihr Monster dieser Typen fangt und dabei Mega-Rayquaza aktiv habt.

Bis zum Release ist aber noch etwas Zeit. Aktuell läuft erstmal die Rocket-Übernahme mit der Möglichkeit, euren Cryptos neue Attacken beizubringen. Bei welchen Pokémon ihr Frustration verlernen solltet, erfahrt ihr hier.