Pokémon GO: Wir wissen jetzt, zu welcher Uhrzeit es die besten Monster zum GO Fest 2023 gibt

Zum GO Fest könnt ihr in Pokémon GO am Wochenende wieder jeder Menge Monster treffen. Nun wissen wir, wann es welche Spawns geben wird. Die Übersicht aller Habitate mit ihren jeweiligen Pokémon haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Was ist das für ein Event? Am 26. und 27. August läuft in Pokémon GO wieder das große globale GO Fest, bei dem ihr auf zahlreiche Pokémon treffen könnt. Wie bereits in den letzten Jahren werden diese am ersten Event-Tag aber nicht wild durcheinander spawnen, sondern kommen zu bestimmten Zeiten in wechselnden Habitaten.

Nun hat Niantic endlich nähere Details zu den Uhrzeiten bekanntgegeben. Welche Habitate wann laufen und welche Monster ihr in diesen findet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Alle Spawns und Zeiten der 4 Habitate zum GO Fest

Welche Habitate gibt es? Am Samstag, den 26. August, könnt ihr euch auf Monster aus insgesamt vier verschiedenen Habitaten freuen: Quarz-Terrarium, Pyrit-Sande, Malachit-Wildnis und Aquamarin-Küste. Diese werden stündlich wechseln und somit an diesem Tag jeweils zweimal verfügbar sein. Den Anfang macht das Habitat Quarz-Terrarium .

Dabei kann der Großteil der Monster in dieser Zeit auch ohne ein Event-Ticket gefangen werden. Wer ein Ticket besitzt, erhält außerdem weitere Spawns aus dem Rauch. Alle Zeiten und Spawns der einzelnen Habitate haben wir euch nachfolgend zusammengefasst (via pokemongolive.com).

Pokémon, die ihr mit etwas Glück als Shiny fangen könnt, haben wir mit einem (*) markiert.

Habitat Quarz-Terrarium

Wann läuft das Habitat? Das Habitat wird am Samstag den Anfang machen. Es ist zu folgenden Zeiten aktiv:

10:00 Uhr bis 11:00 Uhr Ortszeit

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr Ortszeit

Welche Spawns erwarten euch? Im Quarz-Terrarium werden vor allem Fee-Pokémon unterwegs sein, die für alle Trainer wild spawnen:

Pikachu mit Quarz-Krone*

Piepi*

Schlurp*

Skaraborn*

Miltank*

Waumpel*

Flurmel*

Eneco*

Liebiskus*

Schalellos (Östliches Meer)*

Haspiror*

Ohrdoch*

Tarnpignon*

Bubungus

Welche Monster gibt es für Ticket-Inhaber? Wer ein Ticket für das globale GO Fest besitzt, kann sich in diesem Habitat außerdem über folgende Spawns aus dem Rauch freuen:

Hisui-Fukano

Icognito A*

Icognito D*

Icognito I*

Icognito M*

Icognito N*

Icognito O*

Habitat Pyrit-Sande

Wann läuft das Habitat? Das Habitat Pyrit-Sande schließt direkt an Quarz-Terrarium an und läuft zu folgenden Zeiten:

11:00 Uhr bis 12:00 Uhr Ortszeit

15:00 Uhr bis 16:00 Uhr Ortszeit

Welche Spawns erwarten euch? Im Habitat Pyrit-Sande werden sich die Spawns besonders um Boden-Pokémon drehen, aber auch das eine oder andere Pokémon der Typen Käfer, Wasser, Elektro und Gestein wird zu finden sein:

Pikachu mit Pyrit-Krone*

Sandan*

Alola-Digda*

Enton*

Girafarig*

Pottrott*

Knacklion*

Kaumalat*

Hippopotas*

Praktibalk*

Wattzapf*

Bithora*

Eguana*

Mabula

Welche Monster gibt es für Ticket-Inhaber? Auch im Habitat Pyrit-Sande können sich Trainer mit Ticket wieder über exklusive Spawns aus dem Rauch freuen:

Gladiantri*

Icognito A*

Icognito D*

Icognito I*

Icognito M*

Icognito N*

Icognito O*

Habitat Malachit-Wildnis

Wann läuft das Habitat? Im Anschluss startet das Habitat Malachit-Wildnis . Ihr könnt es zu folgenden Zeiten nutzen:

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Ortszeit

16:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Welche Spawns erwarten euch? In der Malachit-Wildnis stehen vor allem Monster der Typen Pflanze, Käfer und Gift im Mittelpunkt. Und auch Relaxo mit seinem besonderen Cowboy-Hut lässt sich hier finden:

Pikachu mit Malachit-Krone*

Raupy*

Knofensa*

Sichlor*

Relaxo mit Cowboy-Hut*

Webarak*

Remoraid*

Roselia*

Shnebedeck*

Waumboll*

Kastadur*

Flunschlik*

Imantis

Kommandutan*

Welche Monster gibt es für Ticket-Inhaber? Wie bereits in den anderen Habitaten, erwartet Ticket-Inhaber auch in der Malachit-Wildnis besondere Icognito-Spawns, sowie die Begegnung mit einem regionalen Pokémon:

Venuflibis

Icognito A*

Icognito D*

Icognito I*

Icognito M*

Icognito N*

Icognito O*

Habitat Aquamarin-Küste

Wann läuft das Habitat? Den Abschluss macht schließlich das Habitat Aquamarin-Küste . Es läuft zu folgenden Zeiten:

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr Ortszeit

17:00 Uhr bis 18:00 Uhr Ortszeit

Welche Spawns erwarten euch? Im Habitat Aquamarin-Küste könnt ihr vor allem auf jede Menge Wasser-Pokémon treffen:

Pikachu mit Aquamarin-Krone*

Seeper*

Lapras*

Marill*

Woingenau*

Kanivanha*

Schmerbe*

Kindwurm*

Tanhel*

Schalellos (Westliches Meer)*

Fleknoil*

Schallquap*

Viscora*

Garstella

Welche Monster gibt es für Ticket-Inhaber? Und auch im letzten Habitat habt ihr mit einem Ticket wieder die Chance auf exklusive Spawns aus dem Rauch, bei dem ihr erneut auf ein besonderes regionales Pokémon treffen könnt:

Pachirisu

Icognito A*

Icognito D*

Icognito I*

Icognito M*

Icognito N*

Icognito O*

Wie spawnen die Monster am Sonntag? Am Sonntag wird es keinen festen Habitate geben. Alle Monster sind dann über den gesamten Event-Zeitraum hinweg in der Wildnis bzw. aus dem Rauch zu finden.

Neben den regionalen Monstern für Ticket-Inhaber könnt ihr zum GO Fest auch 8 seltene Monster ohne Ticket finden. Welche das sind, zeigen wir euch im nachfolgenden Beitrag:

