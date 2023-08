Pokémon GO entfernt wichtigen Bonus des 15-Euro-Tickets, nur 2 Tage vor dem Start des GO Fests

In Pokémon GO läuft ab morgen das große GO Fest 2023, doch kurz vor dem Start haben die Entwickler eine wichtige Änderung vorgenommen, die den Besuchern der Live-GO-Fests vor Ort sauer aufstößt. Ein Highlight wird es für sie nämlich nicht geben. Welches das ist, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welche Änderung geht es? An diesem Wochenende läuft das große globale GO Fest, eines der größten Pokémon GO-Events des Jahres. Bereits seit Wochen fiebern die Trainer auf dieses Event mit seinen zahlreichen Highlights hin und haben sich dafür teilweise sogar ein besonderes Ticket für etwa 15 Euro gekauft, was weitere Boni verspricht.

Doch kurz vor dem Start überraschen die Entwickler mit einem Hinweis auf ihrem offiziellen X-Account (vormals Twitter), der den Trainern bislang völlig unbekannt war und nun für jede Menge Zündstoff sorgt.

So schrieb Niantic dort am Abend des 24. Augusts (via twitter.com): Trainer, die an einem der Pokémon GO Fest-Live-Events in New York, London oder Osaka teilgenommen haben, beachten bitte, dass sie beim Pokémon GO Fest 2023 Global Diancie-Bonbons und keine zusätzliche Diancie-Begegnung erhalten werden.

Darum sorgt die Ankündigung jetzt für jede Menge Ärger

Schlechte Kommunikation der Entwickler: In den sozialen Netzwerken und auf ihrem Blog haben die Entwickler von Pokémon GO in den letzten Monaten fleißig für ihre GO Fest-Events sowie die entsprechenden Tickets geworben.

Besonders der Release von Diancie und seiner Mega-Entwicklung wurde dabei in den Mittelpunkt gerückt und ist ein echtes Highlight für viele Trainer. Das Monster gehört in seiner Mega-Form nämlich zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Dabei wurde aber bislang mit keiner Silbe auf die Einschränkung hingewiesen, dass Trainer, die sich nicht nur ein Ticket für das globale Event kaufen, sondern auch eines der Live-Events besuchen, nur eine Begegnung mit dem mysteriösen Pokémon erhalten.

Ticket-Beschreibung weist immer noch nicht darauf hin: So kann man auch am heutigen Freitag der Ticket-Beschreibung zum GO Fest Ticket: Global im Ingame-Shop noch folgende Information entnehmen: “Diese Spezialforschung führt zu einer exklusiven Begegnung mit dem Mysteriösen Pokémon Diancie!” Auch hier ist keine Einschränkung vermerkt. Und das macht viele Trainer nun richtig sauer.

Aktuelle Ankündigung im Ingame-Shop und auf dem Blog von Pokémon GO

(Stand: 25.08.23 um 09:20 Uhr)

Trainer schimpfen: “Niantic hat dies seit Monaten als Teil des Tickets beworben”

Trainer fühlen sich betrogen: In den sozialen Netzwerken hat der Beitrag von Pokémon GO direkt für einen großen Aufschrei bei den meisten Trainern gesorgt. Viele fühlen sich anhand der zuvor fehlerhaften Informationen betrogen, denn sie hatten das Ticket teilweise nur wegen einer zusätzlichen Begegnung mit Diancie gekauft.

Nun wird aus ihrer Sicht eine so wichtige Information wenige Tage vor dem Event-Start als gutgemeinter Ratschlag durch die Entwickler abgetan, als wäre diese Information bereits seit Wochen bekannt und transparent kommuniziert wurden.

So kommentierte unter anderem Spieletrend, der größte deutschsprachige Pokémon GO-YouTuber, unter dem Beitrag von Niantic folgendes (via twitter.com): Was bedeutet “im Hinterkopf behalten”? Das ist eine brandneue Information, die ihr erst Wochen nach dem Verkauf der Tickets veröffentlicht. Letztes Jahr habt ihr Shaymin verteilt, als ob es nichts wäre. Ziemlich betrügerisches Verhalten, wenn ihr mich fragt, aber was gibt es sonst noch Neues.

Unverständnis durch vorangegangene Events: Hinzu kommt jede Menge Unverständnis, denn im letzten Jahr konnten sich die Trainer ebenfalls bei den Live-Events und dem weltweiten GO Fest das mysteriöse Pokémon Shaymin sichern. Deshalb ist es für viele Spieler nicht nachvollziehbar, weshalb das bei Diancie nicht möglich sein soll. So ist auch in der Reddit-Community der Aufschrei groß (via reddit.com):

nadacious: Ziemlich lahm, dass sie das erst jetzt ankündigen. Es gab keine Möglichkeit, dass jemand dies hätte annehmen sollen, wenn es nicht explizit in den Veranstaltungsdetails stand und Shaymin letztes Jahr anders gemacht wurde. Ich war in NYC und einer der Hauptgründe war, ein zweites zu bekommen, um es auf Home zu übertragen, da es das letzte ist, das mir dort fehlt.

KX321: Leute, die sagen: ‘So ist es immer’ oder ‘Shaymin war eine Ausnahme’ oder ‘Das habe ich erwartet’, lasst uns nicht ignorieren, dass auf der Website klar vorgesehen ist, dass Ticketinhaber auf Diancie treffen können. Und auf dem Ticket, das noch im Laden liegt, steht, dass man mit dem Kauf des GO Fest Global Tickets Zugang zu speziellen Forschungen erhält, die zu einer Begegnung mit Diancie führen. Die Leute können darüber reden, ‘wie es immer ist’, dass Shaymin eine Ausnahme ist oder ‘genau das, was ich erwartet habe’ usw., aber Niantic hat dies nun schon seit Monaten als Teil des Tickets beworben und stellt dies erst 2 Tage vorher klar, wenn die meisten Tickets verkauft sein werden, vor allem angesichts der Frühkaufanreize.

oceano7: Nicht überrascht, aber immer noch extrem lahm, nach mehreren Shaymin letztes Jahr. Hatte einen Kumpel mit 4 Shaymin. Buh Niantic, so bekommt man keine Fans.

Gegenstimmen zu der Entscheidung: Es gib aber auch eine Reihe von Trainern, die diese Maßnahme bereits befürchtet hatten und deshalb nicht verstehen können, wieso andere Spieler wirklich glauben konnten, dass sie ein zweites Diancie bekommen.

Der Reddit-User JibaNOTHERE2 glaubt hingegen, dass diese Entscheidung gar nicht durch die Entwickler selbst, sondern eher durch die Pokémon Company getroffen wurden sei. So schreibt er (via reddit.com): Wahrscheinlich ist das eher eine Entscheidung der TPC als von Niantic, da Shaymin anders gehandhabt wurde. Diancie ist auch in der Hauptserie ein weitaus selteneres mysteriöses. Ich wünschte nur, dass dies angekündigt wurde.

Gibt es jetzt gar kein Diancie mehr?

Wer sich ein Ticket für das globale Event gekauft hat und nicht bei einem der Live-Events war, der kann sich weiterhin über eine Begegnung mit Diancie freuen. Die Änderung betrifft nur Trainer, die bereits eine entsprechende Forschung zu Diancie erhalten haben.

Ob Niantic aufgrund der schlechten Kommunikation hier doch nochmal einen Schritt zurück macht und auch den betroffenen Trainern eine weitere Begegnung mit Diancie schenkt, ist zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht absehbar.

Wie findet ihr die Entscheidung der Entwickler? Hattet ihr auch auf ein zweites Diancie gehofft? Oder dachtet ihr euch schon, dass es das nicht nochmal geben wird? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

