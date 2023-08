Pokémon GO: Live-Ticker zum globalen GO Fest 2023

Am 26. und 27. August 2023 läuft das globale GO Fest in Pokémon GO. Hier auf MeinMMO halten wir euch an beiden Event-Tagen in diesem Live-Ticker auf dem Laufenden und berichten über aktuelle Informationen Geschehnisse im Spiel.

Um welches Event geht es? Pokémon GO veranstaltet jedes Jahr ein riesiges globales GO Fest, was zu den Highlights des Spiels gehört. Am Wochenende ist es nun endlich wieder so weit. Nachdem sich erste Trainer bereits in London, Osaka und New York bei den entsprechenden Live-Events eingespielt haben, könnt ihr euch endlich auch weltweit über jede Menge besonderer Spawns und Boni freuen.

Wann startet das GO Fest? Das globale GO Fest läuft am Wochenende vom 26. und 27. August 2023 jeweils von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr Ortszeit.

Unser Live-Ticker zum GO Fest am 26. & 27. August 2023

17:00 Uhr Das weltweite GO Fest steht in den Startlöchern Willkommen in unseren Live-Ticker zum globalen GO Fest 2023. Hier berichten wir ab morgen, den 26. August 2023, um 09:00 Uhr über die Geschehnisse des Events. Wir versorgen euch also an beiden Event-Tagen immer mit den aktuellsten Informationen zu den Habitaten, Spawns, Raids und Forschungen, aber auch mit Tipps und wichtigen Nachrichten rund um das Event.



Bevor es losgeht, solltet ihr die verbleibenden Stunden in Pokémon GO aber noch nutzen und noch die eine oder andere Sache erledigen. Wir geben euch hier 5 Tipps zur Vorbereitung auf das GO Fest.

Die wichtigsten Informationen zum GO Fest 2023 auf einen Blick

Was erwartet euch zum GO Fest? das GO Fest ist eines der größten Events in Pokémon GO. In insgesamt 16 Stunden, verteilt auf zwei Event-Tage, erwarten euch laut Niantic über 70 verschiedene Pokémon, die in der Wildnis, im Rauch, in Forschungsaufgaben oder auch in Raids zu finden sein werden.

Hinzu kommen besondere Boni, exklusive Attacken, neue Sticker und Avatar-Artikel sowie die ein oder andere Herausforderung. Detaillierte Informationen rund um das globale GO Fest, findet ihr in den nachfolgenden Artikeln:

Braucht man ein Ticket zum Spielen? Nein, Trainer können auch ohne ein Event-Ticket am GO Fest teilnehmen und viele Inhalte kostenfrei nutzen. Wer zusätzliche Boni erhalten möchte, kann sich im Ingame-Shop für etwa 15 Euro aber auch ein spezielles Ticket besorgen. Dieses bringt euch dann unter anderem eine Spezialforschung zu Diancie, besondere Spawns aus dem Rauch oder auch mehr Raid-Pässe.

Spawnen alle wilden Monster zur gleichen Zeit? Am Samstag werden die Pokémon wieder in verschiedenen Habitaten zu finden. Insgesamt wird es folgende 4 geben, die sich stündlich abwechseln:

Quarz-Terrarium

Pyrit-Sande

Malachit-Wildnis

Aquamarin-Küste

Am Sonntag könnt ihr die Pokémon dann noch einmal in der Wildnis finden. An diesem Tag spawnen sie ohne ein bestimmtes Habitat den ganzen Tag.

Ich habe das GO Fest in London besucht und erkläre euch, wie grandios Pokémon GO immer sein könnte.