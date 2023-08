Pokémon GO: Meteorit bekommen und Zenitstürmer lernen – So geht’s

In Pokémon GO müsst ihr Meteoriten sammeln und Rayquaza Zenitstürmer beibringen, um seine Mega-Entwicklung auszulösen. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie ihr das neue Item bekommt und was ihr beim Entwickeln beachten müsst.

Um welches Pokémon geht es? In Pokémon GO läuft heute, am 27. August, der zweite GO Fest-Tag. Bei diesem gibt Mega-Rayquaza sein weltweites Debüt im Spiel und kann somit auch erstmals von allen Trainern in seine temporäre Mega-Form umgewandelt werden. Doch anders als bei anderen Mega-Entwicklungen reicht die Mega-Energie für das legendäre Drachen- und Flug-Pokémon nicht aus.

Wie ihr die benötigten Meteoriten bekommt, ihm Zenitstürmer beibringt und was ihr sonst noch beachten müsst, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Rayquaza entwickeln – Alles zu Meteoriten, Zenitstürmer & Mega-Energie

Was ist bei der Entwicklung von Rayquaza anders? In Pokémon GO gibt es bereits eine Reihe von Mega-Entwicklungen, doch bei diesen benötigt ihr immer nur eins: jede Menge Mega-Energie. Bei Rayquaza ist das etwas anders. Zwar müsst ihr zum Auslösen der Mega-Entwicklung ebenfalls Mega-Energie bereithalten, allerdings braucht Rayquaza zum entwickeln auch noch eine bestimmte Attacke: Zenitstürmer.

Diese könnt ihr aber nicht einfach durch eine Lade-TM oder Top-Lade-TM erlernen, wie ihr das vielleicht bei anderen Monstern machen würdet. Will man seinem Rayquaza die Attacke verpassen, dann benötigt ihr ein neues Item, einen sogenannten Meteoriten.

So bekommt ihr Meteoriten für Rayquaza

Spezialforschung: Zum heutigen GO Fest erhalten alle Trainer, also egal ob sie ein Ticket besitzen oder nicht, eine besondere Spezialforschung rund um Rayquaza. Löst ihr diese, dann könnt ihr euch einen dieser Meteoriten als Belohnung auf Tafel 1 sichern.

Für Ticket-Inhaber wird es im Anschluss an die erste Forschung noch eine weitere zu Rayquaza geben, die ebenfalls einen Meteoriten beinhaltet. Ihr könnt euch also allein über die beiden Forschungen zwei Meteoriten sichern.

Übrigens: Wer zu einem der Live-Events war, der hat zu diesem ebenfalls eine Forschung rund um Rayquaza bekommen, die euch mit Meteoriten belohnt hat.

Raids: Neben der Spezialforschung habt ihr aber noch eine weitere Möglichkeit an Meteoriten zu kommen, nämlich über die Mega-Raids. Besiegt ihr Mega-Rayquaza, dann kann in der Belohnung zufällig auch einer der begehrten Meteoriten droppen. Diese sind heute, am 27. August, von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr Ortszeit im Spiel verfügbar.

Dabei müsst ihr nicht zwangsläufig an Raids vor Ort teilnehmen, denn auch bei Fern-Raids könnt ihr Glück haben, wie der Reddit-User Amiibofan101 in seinem Beitrag zeigt. Ob ihr ein Event-Ticket habt oder nicht, soll dabei ebenfalls egal sein.

Hier findet ihr die 20 besten Konter gegen Mega-Rayquaza.

Zenitstürmer lernen und Mega-Energie sammeln

So gebt ihr Rayquaza Zenitstürmer : Bei Zenitstürmer handelt es sich um eine völlig neue Attacke, die Rayquaza mit einem Meteoriten erlernen kann und die eine Voraussetzung ist, dass es sich zu Mega-Rayquaza entwickelt.

Die Vergabe der neuen Attacke ist dabei total einfach. Geht wie folgt vor:

Wählt euer gewünschtes Rayquaza aus

Scrollt nach unten, unterhalb seiner aktuellen Attacken

Unter dem Button Neue Attacke findet ihr nun den Button Zenitstürmer , mit einem entsprechenden Hinweis, dass ihr einen Meteoriten zum Ausführen benötigt

findet ihr nun den Button , mit einem entsprechenden Hinweis, dass ihr einen Meteoriten zum Ausführen benötigt Betätigt diesen, um die aktuelle Lade-Attacke in Zenitstürmer zu ändern

So ändert ihr die Attacke zu Zenitstürmer

Beachtet, dass es sich bei Zenitstürmer um eine starke Lade-Attacke vom Typen Flug handelt, weshalb es sinnvoll sein kann, eurem Rayquaza eine reine Flug-Attackenkombination aus Luftschnitt und Zenitstürmer beizubringen.

Wie viel Mega-Energie benötigt man? Zum Entwickeln von Rayquaza wird außerdem jede Menge Mega-Energie benötigt. 400 Mega-Energie müsst ihr gesammelt haben, um die Entwicklung mit Hilfe der neuen Attacke auslösen zu können.

Wie bekommt man Mega-Energie für Rayquaza? Mega-Energie bekommt ihr für Rayquaza immer, wenn ihr einen Mega-Raid gegen das Monster gewonnen habt. Die Höhe ist dabei davon abhängig, wie schnell der Raid-Boss besiegt wurde.

Darüber hinaus können sich Ticket-Inhaber in der Spezialforschung über Mega-Energie freuen. Hieraus werdet ihr die benötigten 300 Mega-Energie bekommen. Und auch in den Feldforschungen könnt ihr heute mit etwas Glück Aufgaben finden, die euch mit 10 Mega-Energie für Rayquaza belohnen. Haltet dazu die Augen nach der Quest Entwickle ein Mega-Pokémon offen.

Lohnt sich Mega-Rayquaza? Ja, Pokémon GO hat mit Mega-Rayquaza einen neuen König. Das Monster kann also nicht nur in seiner normalen Form punkten, denn in seiner Mega-Form ist es noch mächtiger.

Durch Zenitstürmer kann es im Kampf ordentlich Schaden machen und besitzt so nun nicht mehr nur ein starkes Drachen-Moveset, sondern auch ein starkes Flug-Moveset. So ist es verdient einer der besten Angreifer in Pokémon GO und sollte in keinem Team fehlen.

Habt ihr schon ein starkes Rayquaza in eurer Sammlung, dem ihr eine Mega-Entwicklung verpassen werdet? Oder werdet ihr das Event heute nutzen, um euch eines zu sichern? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

