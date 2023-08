Pokémon GO: Morgen läuft der letzte Tag des GO Fests 2023 – Alle Inhalte von Tag 2

Morgen, am 27. August 2023, läuft der zweite Tag des weltweiten Pokémon GO Fest 2023. Mit was für Inhalten es weitergeht, fassen wir hier zusammen.

Das ist das GO Fest: Am Samstag, den 26. August, startete das globale GO Fest mit Tag 1. Dort gab es unter anderem die Spezialforschung mit Diancie sowie stündlich rotierende Habitate voller Spawns.

Nun steht noch der zweite Tag des GO Fests 2023 an.

Wann geht Tag 2 los? Der zweite Tag findet morgen, am 27. August, statt, beginnt erneut um 10:00 Uhr und läuft bis 18:00 Uhr. Was könnt ihr davon erwarten? Das zeigen wir euch hier.

GO Fest 2023: Tag 2 kommt mit Mega-Rayquaza als Highlight

Das bringt der zweite Tag: Für viele Spieler dürfte der Auftritt von Mega-Rayquaza das Highlight sein. Der legendäre Drache wird in den Mega-Raids vertreten sein und ist so etwas wie der Boss-Gegner an diesem Wochenende.

Rund um Rayquaza bekommt ihr am Sonntag eine Spezialforschung, die euch das entscheidende Item „Meteorit“ einbringt. Dieses benötigt ihr, um Rayquaza die Attacke „Zenitstürmer“ beizubringen, was wiederum eine Voraussetzung für die Mega-Entwicklung des Monsters ist.

Diese Spezialforschung sollen auch Spieler ohne ein Ticket für das GO Fest 2023 bekommen. Wenn ihr ein Ticket gekauft habt, soll die Forschung um einen weiteren Meteoriten erweitert werden. Das bedeutet, ihr könnt zwei Rayquaza die Attacke beibringen.

Zudem benötigt ihr Mega-Energie für Rayquaza. Die gibt es aus den Mega-Raids. Die besten Konter gegen Rayquaza zeigen wir euch hier. Mit einem Ticket bekommt ihr erneut bis zu 9 Raid-Pässe an diesem Tag, wenn ihr die Fotoscheiben an den Arenen dreht.

Was passiert noch an Tag 2? Im Gegensatz zu Tag 1 soll es keine rotierenden Habitate geben. Stattdessen werden die Event-Spawns über den ganzen Tag verteilt, aber ohne Einteilung spawnen. Ihr habt also weiterhin die Möglichkeit, einige der spannendsten Monster des GO Fests zu fangen.

In den Raids findet ihr außerdem weiterhin Pokémon wie Rocara oder das Relaxo mit Cowboyhut.

Ob weitere Boni oder Überraschungen am Sonntag anstehen, bleibt abzuwarten. Wir halten euch ab Event-Start erneut im Live-Ticker auf dem Laufenden.

Den Live-Ticker zum Pokémon GO Fest 2023 findet ihr hier.