Pokémon GO Fest 2023: Forschung zu Mega-Rayquaza – Alle Inhalte mit und ohne Ticket

Das Pokémon GO Fest 2023 bringt zwei Forschungen zu Mega-Rayquaza – eine mit Ticket, eine ohne. Was drinsteckt, zeigen wir euch hier.

Das sind die Forschungen: Am GO-Fest-Sonntag gibt es zwei Forschungen rund um Mega-Rayquaza, die ihr abschließen könnt.

Die Forschung „Sky High“ erhalten alle Spieler, ob mit oder ohne Ticket. Sie bringt euch unter anderem einen Meteoriten für Rayquaza.

Die Forschung „Super Sky High“ gibt es derweil nur mit Ticket. Sie bringt einen weiteren Meteoriten, aber auch Boni wie Mega-Energien für Rayquaza, Top-TMs und mehr.

Die zweite Forschung bekommt ihr erst nach Abschluss der ersten Forschung, wundert euch also nicht, wenn die zweite Forschung nicht direkt bei euch auftaucht, wenn ihr ein Ticket habt.

Damit ihr einen genauen Überblick über die Forschungen und ihre Inhalte bekommt, fassen wir euch hier alle Schritte und Belohnungen mithilfe der Übersicht des Leakers LeekDuck zusammen.

Forschung zu Mega-Rayquaza beim GO Fest 2023 – Ohne Ticket

Hier fassen wir euch alle Schritte der Forschung ohne Ticket zusammen. Es gilt, zwei Seiten abzuschließen, um die Forschung zu beenden. Nach Abschluss dieser Forschung gibt es die zweite, wenn ihr ein Ticket habt.

Sky High – Forschung ohne Ticket 1/2

Aufgabe Belohnung Drehe 3 PokéStops oder Arenen 20 Pokébälle Fange 3 Pokémon 3 Nanabbeeren Schließe 2 Feldforschungen ab 100 EP

Stufenbelohnung: Ihr erhaltet nach Abschluss:

3 Tränke

1 Meteorit

100 Sternenstaub

Sky High – Forschung ohne Ticket 2/2

Aufgabe Belohnung Verwende 5 Power-Ups bei Pokémon 3 Beleber Verwende eine sehr effektive Lade-Attacke 3 Super-Tränke Kämpfe in einem Raid 3 Top-Beleber

Stufenbelohnung: Ihr erhaltet nach Abschluss:

1 Silberne Sananabeere

5 Sticker

1 Goldene Himmihbeere

Forschung zu Mega-Rayquaza beim GO Fest 2023 – Mit Ticket

Hier findet ihr alle Schritte und Belohnungen der zweiten Forschung zu Mega-Rayquaza, die es allerdings nur nach Ticket gibt.

Super Sky High – Forschung mit Ticket 1/5

Aufgabe Belohnung Erkunde 1 Kilometer 3 Supertränke Schließe 2 Feldforschungen ab 23 Pokébälle Besuche 10 PokéStops oder Arenen 2 Glücks-Eier

Stufenbelohnung: Ihr erhaltet nach Abschluss:

2 Lade-TMs

2 Sofort-TMs

1 Meteorit

Super Sky High – Forschung mit Ticket 2/5

Aufgabe Belohnung Verdiene 3.820 Sternenstaub 20 Rayquaza-Bonbons Mache bei 10 Drachen-Pokémon ein Power-Up Viscora-Begegnung Mache bei 10 Flug-Pokémon ein Power-Up 384 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Ihr erhaltet nach Abschluss:

3 Hypertränke

2 Premium-Kampfpässe

3 Beleber

Super Sky High – Forschung mit Ticket 3/5

Aufgabe Belohnung Nutze 3 sehr effektive Lade-Attacken 3 Top-Beleber Kämpfe in 5 Raids 3 Top-Tränke Gewinne einen Mega-Raid 100 Rayquaza Mega-Energie

Stufenbelohnung: Ihr erhaltet nach Abschluss:

2 goldenene Himmihbeeren

100 Rayquaza Mega-Energie

2 SIlberne Sananabeeren

Super Sky High – Forschung mit Ticket 4/5

Aufgabe Belohnung Fange 10 Wasser-, Elektro- oder Käfer-Pokémon 10 Kyogre-Bonbons Fange 10 Feuer-, Pflanzen- oder Boden-Pokémon 10 Groudon-Bonbons Fange 10 Flug-, Psycho oder Drachen-Pokémon 10 Rayquaza-Bonbons

Stufenbelohnung: Ihr erhaltet nach Abschluss:

100 Kyogre Proto-Energie

100 Groudon Proto-Energie

200 Rayquaza Mega-Energie

Super Sky High – Forschung mit Ticket 5/5

Aufgabe Belohnung Verwende 20 Power-Ups bei Pokémon 10 Rayquaza-Bonbons Verwende 10 sehr effektive Lade-Attacken 10 Rayquaza-XL-Bonbons Gewinne 5 Raids 3 Sonderbonbons

Stufenbelohnung: Ihr erhaltet nach Abschluss:

1 Top-Sofort-TM

1 Top-Lade-TM

1 XL-Sonderbonbon

Was ist noch beim GO Fest 2023 los?

Hier findet ihr die wichtigsten Infos zum GO Fest 2023 auf einen Blick:

Grundsätzlich besteht am zweiten Tag des GO Fests nicht nur die Chance, Mega-Rayquaza zu bekommen. Auch die Monster des Vortages spawnen erneut, allerdings nicht in verschiedene Habitate eingeordnet.

Das GO Fest fungiert als Abschluss der aktuellen Season, im September startet dann die nächste Jahreszeit in Pokémon GO. Dort sollen dann auch das erste Mal Monster aus Paldea in Pokémon GO auftauchen.

Was haltet ihr vom GO Fest dieses Jahr? Erzählt es uns in den Kommentaren!