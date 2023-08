Pokémon GO: Warum jeder ein starkes Rocara beim GO Fest 2023 fangen sollte

Zum globalen Pokémon GO Fest 2023 feiert auch das Edelstein-Pokémon Rocara seinen weltweiten Release. Das unscheinbare Monster lohnt sich.

Was ist das für ein Monster? Rocara stammt aus der sechsten Pokémon-Generation und gehört den Typen Gestein und Fee an. Es hat keine Weiterentwicklung, steht aber laut Lore auf Grundlage einer Mutation mit dem mysteriösen Pokémon Diancie in Verbindung.

Rocara gab es in Pokémon GO bereits für Spieler der lokalen GO Feste sowie für frühe Vorbesteller des globalen GO-Fest-Tickets, nun aber feiert es beim weltweiten GO Fest 2023 sein endgültiges, globales Debüt.

Und auch, wenn so ein heftiges Monstrum wie Mega-Rayquaza allein schon vom Aussehen her extrem stark und eindrucksvoll wirkt und deshalb eines der Hauptziele des Wochenendes für viele Trainer sein dürfte: Auch das kleine Edelstein-Rocara sollte man nicht unterschätzen.

So stark ist Rocara in Pokémon GO

Das hat Rocara drauf: In Raids könnt ihr getrost auf Rocara verzichten, es zählt nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

In der Kampfliga hingegen sieht das völlig anders aus: In der Superliga ist es nicht nur eine gute Option, sondern sogar die aktuelle Nummer 1 im Ranking von PvPoke. In der Liga bis 1.500 WP ist es damit eines der besten Monster, die ihr spielen könnt.

Man muss das Monster zwar stark hochleveln, damit es auf gute WP-Werte kommt, doch schafft man das, hat man ein schwer zu schlagendes Monster in den eigenen Reihen. Setzt dafür auf das Moveset:

Steinwurf

Steinhagel

Mondgewalt

Mit den richtigen Attacken fallen Rocara einige extrem beliebte Monster im PvP zum Opfer, wie beispielsweise Noctuh, Alola-Vulnona, Zobiris oder auch Meditalis.

Auch für Spieler, die am Leveln sind, lohnt es sich, mächtige PvP-Monster wie Rocara zu sammeln. Denn es gibt eine Aufgabe auf dem Weg in Richtung Level 44, bei dem man sich in der Kampfliga beweisen muss.

Spätestens dann müssen auch Spieler, die das PvP normalerweise links liegen lassen, aber gerne leveln wollen, einige Kämpfe in den unterschiedlichen Ligen gewinnen. Ein Rocara kann dabei in der Superliga eine mächtige Hilfe sein.

Wie kriege ich Rocara? Das Monster erscheint beim GO Fest in den 2-Sterne-Raids. Dort könnt ihr es euch voraussichtlich auch ohne ein Ticket für das Event schnappen.

Ihr spielt am Wochenende das GO Fest, wisst aber nicht, welche Monster ihr sonst noch unbedingt fangen solltet? Dann schaut hier vorbei: Wir zeigen euch starke Pokémon beim GO Fest 2023.