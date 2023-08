Pokémon GO zwingt euch, gegen andere Spieler zu kämpfen, wenn ihr auf Level 44 kommen wollt – Einem Trainer passt das nicht

Um in Pokémon GO auf Level 44 zu steigen, müsst ihr verschiedene Aufgaben lösen. Einem Trainer passt eine davon aber überhaupt nicht. Wir zeigen euch, welche Anforderung das ist und wie die Community auf seine Beschwerde reagiert.

Um welche Level geht es? In Pokémon GO könnt ihr nicht nur Monster fangen und hochleveln, sondern auch selbst in eurem Trainer-Level steigen. Bis Ende 2020 war das allerdings nur bis Trainer-Level 40 möglich. Um dieses zu erreichen brauchtet ihr nur eins: jede Menge Erfahrungspunkte.

Im Dezember wurde dieses System dann schließlich erweitert und 50 als neues Maximal-Level im Spiel hinterlegt. Um dieses zu erreichen, reichten die Erfahrungspunkte allein aber nicht mehr aus, weshalb Niantic zusätzlich für jedes Level-Up Aufgaben einrichtete, die zuvor gelöst werden müssen.

Und diese gefallen manchen Trainern überhaupt nicht. So auch dem Reddit-User 2020Hills, der sich in einem Beitrag über eine Aufgabe zu Level 44 beschwert. Doch in der Community erntet er andere Reaktionen, als erhofft. Welche das sind, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Trainer schimpft: In der GO-Kampfliga spielst du Schere, Stein, Papier

Um welche Aufgabe geht es? Um Level 44 erreichen zu können, muss man nicht nur 11.000.000 EP sammeln sondern auch jeweils 30 Mal gegen Trainer in der Super-, Hyper- und Meisterliga gewinnen sowie 20 Mal in der GO-Kampfliga spielen. Doch das gefällt dem User 2020Hills überhaupt nicht.

So schreibt er in seinem Beitrag auf Reddit: Macht das nicht Spaß… das ist doch ein lustiges Spiel, oder? Mann, ich liebe die Pokémon GO-Kampfliga und bete, dass ich einen Typvorteil habe, um eine Chance auf den Sieg zu haben … Ich liebe es, auf meinen Bildschirm zu tippen und mich über die Macken der Kampfliga aufzuregen … vor allem die Kämpfe der Meisterliga.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was ist so schlimm an den Quests? Grund für seinen Frust sind die zahlreichen Kämpfe, die er gegen andere Trainer absolvieren und gewinnen muss. Dabei nerven ihn vor allem die anhaltenden Bugs der GO-Kampfliga sowie die generelle Umsetzung dieses Kampf-Formats.

Und damit ist er grundsätzlich nicht allein.

Bereits seit Monaten schimpfen die Trainer von Pokémon GO immer wieder über Probleme bei PvP-Kämpfen.

So kam es sogar zur Pokémon-WM 2022 zu einem Fehler während einer der Wettkämpfe.

Darüber hinaus können Spieler in der Meisterliga, mit wenigen Ausnahmen, nahezu alle Monster einsetzen, denn die WP-Grenze ist dort nach oben offen. Das macht es besonders für Einsteiger nicht immer leicht, das richtige Team zusammenzustellen und passende Typen in den Kampf mitzunehmen.

Das kritisiert auch 2020Hills, der in einem Kommentar unter seinem Beitrag folgendes schreibt (via reddit.com):

Der Punkt ist, dass es in der GO-Kampfliga auf Meisterebene extrem darauf ankommt, im ersten Match einen Typenvorteil zu haben und darauf reagieren zu können. In allen anderen Pokémon-Formaten planst du dein Team danach, gegen wen und wo du kämpfst, aber in der GO-Kampfliga spielst du Schere, Stein, Papier. schreibt 2020Hills via reddit.com

Eine Auswahl starker Monster für die verschiedenen Ligen findet ihr hier.

Spieler findet: Wer Stufe 50 erreichen will, sollte Kämpfe in der Meisterliga gewinnen

Zuspruch einzelner Trainer: Doch auch andere Spieler scheinen mit diesen Aufgaben ihre Probleme zu haben. So lassen sich in den Kommentaren einzelne Trainer finden, die ebenfalls seit einiger Zeit an dieser Aufgabe nagen oder an einer der anderen Quests festhängen (via reddit.com):

Darrian96: Ich bin bereits 10 Millionen EP über den Anforderungen für Level 44 und ich bin immer noch Level 43, denn ich verachte PvP absolut in diesem Spiel, weshalb ich wahrscheinlich für immer Level 43 sein werde.

PsychologicalSet7596: Ich bin auf Stufe 44 und habe über 17 Millionen der für den Stufenaufstieg erforderlichen EP. Für mich sind es allerdings die Rocket-Bosse. Zu diesem Zeitpunkt habe ich keinen Grund für mich gesehen, motiviert genug zu sein, um über 44 hinaus aufzuleveln, also habe ich es nicht versucht.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Übersicht für Level 41 bis 50 – EP und Aufgaben von Patrick Freese

Trainer wollen ihm helfen: Viele Spieler sehen die Aufgaben für das Level-Up weniger eng. Sie sind zwar teilweise auch keine Fans der GO Kampfliga, haben sich aber durch Freunde beim Lösen der Aufgaben helfen lassen. So erklären einige in den Kommentaren, dass sie die Kämpfe gar nicht in der GO Kampfliga absolviert haben, sondern direkt in der jeweiligen Liga gegen einen Freund gespielt haben.

Der hat sie nach Absprache jedes Mal gewinnen lassen, damit sie die Aufgabe lösen konnten. Dadurch brauchten sie kein geeignetes Team für die GO Kampfliga wählen und sind so den von 2020Hills kritisierten Typvorteil umgangen. Einige bieten ihn aus diesem Grund auch direkt Hilfe an und erklären sich bereit, ihm beim Lösen der Aufgaben auf diese Weise zu unterstützen.

Andere finden wiederum auch das Sammeln der geforderten EP oder zukünftige Aufgaben nicht weniger anspruchsvoll, wie man in den Kommentaren lesen kann (via reddit.com):

PuzzleheadedEffort94: Such dir einfach einen Freund, mit dem du kämpfst, und bitte ihn, 10 WP-Pokémon einzusetzen. Du wirst es im Nu geschafft haben.

slayzorbeam: Es scheint viel schneller zu sein, 40 Meisterliga-Kämpfe zu gewinnen, als 11 Millionen EP zu bekommen.

Fragrant_University7: Warte, bis du die Anforderungen der Stufe 45 siehst.

Trainer findet Aufgaben genau richtig: Der Trainer Rude-Reaction8213 geht sogar soweit, dass er es sinnvoll findet, dass jemand der Level 50 erreichen will, auch in der GO Kampfliga gespielt hat. So schreibt er in den Kommentaren (via reddit.com): Wer Stufe 50 erreichen will, sollte meiner Meinung nach ein paar Kämpfe in der Meisterliga gewinnen müssen. Seid ihr anderer Meinung?

Habt ihr auch Schwierigkeiten beim Lösen der Herausforderungen zum Level-Aufstieg? Wenn ja, wo hängt ihr gerade? Und seid ihr auch der Meinung, dass man auf dem Weg zu Level 50 alles einmal im Spiel gemacht haben muss? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In Pokémon GO findet bald das globale GO Fest statt. Wir zeigen euch 8 seltene Monster, die jeder zum GO Fest 2023 fangen kann.