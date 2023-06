Pay2Win in Pokémon GO? Ein neues Top-Monster für PvP gibt’s gerade nur, wenn man 15 € zahlt

In Pokémon GO können Trainer mit einem Ticket für das globale GO Fest gerade das Monster Rocara kriegen. Das stellt sich als sehr nützlich heraus.

Was ist in Pokémon GO los? Das große Pokémon GO Fest im Sommer 2023 rückt immer näher. Das merkt man zum Beispiel daran, dass neue Infos zum GO Fest veröffentlicht wurden, und auch das mächtige Mega-Rayquaza wurde nun angekündigt.

Darüber hinaus wurde am 21. Juni 2023 aber auch eine Forschung freigeschaltet, für alle Spieler, die bereits ein Ticket für das globale GO Fest vorbestellt haben. Dieses Ticket kann man gerade im Shop für 14,99 Euro kaufen.

Etwas überraschend wurde dieser Forschung auch das Pokémon Rocara als Belohnung hinzugefügt, das zum GO Fest im August dann auch für alle anderen Spieler verfügbar sein wird. Doch Spieler, die das Ticket und damit die Vorab-Forschung gekauft haben, können nun schon darauf zugreifen. Und es stellt sich heraus: Das Monster ist gerade im PvP extrem nützlich.

So stark ist Rocara aus der neuen Spezialforschung – Direkt Platz 1 im PvP

Wo ist Rocara stark? Das eigentlich harmlos aussehende Pokémon ist ein richtig starkes Monster in der Superliga der PvP-Kampfliga.

Man unterschätzt das vielleicht, doch die PvP-Plattform “PvPoke”, die aktuelle Rankings zur Meta der Kampfliga bereitstellt, führt es gerade sogar direkt auf Platz 1 der besten Monster in der Superliga.

Mit der Kombination aus Steinwurf, Steinhagel und Mondgewalt ist Rocara richtig gefährlich, wenn ihr es in die Superliga schickt. Der PvP-Experte “JRE47” teilte im Pokémon-GO-Subreddit “TheSilphRoad” ebenfalls eine Einschätzung, die Rocara als sehr mächtig und einflussreich auf die Meta der Liga einordnet (via reddit).

Dabei ist allerdings etwas zu beachten: Rocara muss man auf Level 50 bringen, um eine WP-Menge zu erreichen, die es so richtig gefährlich in der Liga macht. Außer, so JRE47, wenn man ein 4-Sterne-Exemplar von Rocara bekommen sollte – da reicht schon Level 41,5.

Das bedeutet, man braucht extrem viel Sternenstaub und Bonbons, um Rocara auf Top-Level zu bringen. Und das ist angesichts der Verfügbarkeit zumindest schwierig.

Mit Mega-Rayquaza kommt im Sommer ein weiteres Top-Monster ins Spiel:

Was sagen Spieler? Einige Spieler zeigen sich überrascht, wie nützlich Rocara tatsächlich ist. Allerdings melden sich auch einige kritische Stimmen zu Rocara in der Forschung.

So gibt es beispielsweise Kritik von Spielern, die Tickets für die Live-Events zum GO Fest gebucht haben, aber keine entsprechende Forschung vorab bekommen haben – denn die gibt es nur zum Ticket für das globale GO Fest.

Zudem haben Spieler, die jetzt schon auf das starke Rocara zurückgreifen können, durchaus einen Vorteil gegenüber Spielern, die sich kein Ticket gekauft haben. Das kommt nicht bei allen gut an (via reddit).

“Ich bin nicht glücklich darüber, dass die Käufer von In-Person-Go-Fest-Tickets nicht auch ein frühes bekommen, aber was soll’s” schreibt ein User (via reddit).

“Also 14,99 $ für einen Early Access auf Rocara. Das ist ein Nein von mir, Kumpel” meint ein anderer (via reddit).

Zum globalen GO Fest Ende August wird Rocara nach aktuellem Stand dann für weitere Spieler verfügbar sein.

Wie schlage ich Rocara? Solltet ihr aktuell in der Superliga auf Rocara treffen, dann sind laut PvPoke die folgenden, beliebten PvP-Pokémon eine gute Chance, es zu besiegen:

Galar-Flunschlik

Sumpex

Registeel

Azumarill

Trombork

Ihr wollt generell stärker im PvP von Pokémon GO werden? Wir haben mit Profis über ihre Tipps zur Kampfliga in Pokémon GO gesprochen.