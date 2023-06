Neue Infos zum Pokémon GO Fest zeigen, wie stark das Event wirklich wird

In Pokémon GO läuft in diesem Jahr wieder das beliebte GO Fest. Nun wurden weitere Inhalte bekannt gegeben, die das Event noch besser machen. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche das sind.

Um welches Event geht es? Am 26. und 27. August 2023 steht in Pokémon GO das große GO Fest 2023 an. Bei diesem globalen Event könnt ihr euch auf jede Menge wilder Spawns, starke Raid-Bosse und coole Boni freuen.

Nachdem vor kurzem bereits die ersten Informationen zu den Habitaten und Spawns verkündet wurden, hat Niantic nun noch einmal nachgelegt.

So könnt ihr euch über richtig starke Raids, ein langersehntes Pokémon sowie über neue Event-Attacken freuen.

Was euch genau erwartet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Alle Raid-Bosse zum GO Fest im Überblick

Die Raid-Kämpfe werden in diesem Jahr für die meisten Spieler in mehrfacher Hinsicht interessant sein, da sie eine gute Mischung aus starken Angreifern und coolen, teilweise lang erwarteten Kostüm-Pokémon bieten. Vor allem Shiny-Jäger werden auf ihre Kosten kommen.

Am Sonntag feiert außerdem Mega-Rayquaza sein Debüt im Spiel. Auf dieses warten die Trainer bereits seit Monaten.

In der nachfolgenden Übersicht zeigen wir euch alle Raid-Bosse der beiden Tage und welche ihr mit etwas Glück sogar als Shiny (*) fangen könnt:

Raids Raid-Bosse Level-1-Raids

(Samstag und Sonntag) Pikachu mit Quarz-Krone*

Pikachu mit Pyrit-Krone*

Pikachu mit Malachit-Krone*

Pikachu mit Aquamarin-Krone*

Viscora* Level-2-Raids

(Samstag und Sonntag) Rocara Level-3-Raids

(Samstag und Sonntag) Relaxo mit Cowboyhut* Proto-Raids

(Samstag und Sonntag von 10 Uhr bis 11 Uhr) Proto-Kyogre*

Proto-Groudon* Mega-Raids

(nur Sonntag) Mega-Rayquaza*

Das müsst ihr beachten: Wie Niantic darüber hinaus mitteilt, wechseln sich die kostümierten Pikachu am ersten Event-Tag entsprechend ihrer Habitate im Spiel ab. Proto-Kyogre und Proto-Groudon sind zudem am Sonntag nur in der Zeit von 10:00 bis 11:00 Uhr in den Raids verfügbar.

Wollt ihr euch hierbei ein starkes Exemplar sichern oder habt es auf die Proto-Energie abgesehen, solltet ihr diese besser bereits am Samstag einplanen.

Warum sind die Raids so stark?

Proto-Kyogre und Proto-Groudon: Besonders die beiden Proto-Pokémon werden bei den Trainern während des GO Fests sehr beliebt sein. Das liegt vor allem daran, dass Proto-Kyogre und Proto-Groudon zu den stärksten Angreifern ihres Typs gehören. Das GO Fest bietet euch somit die Chance noch einmal ordentlich Proto-Energie zu sammeln und ein starkes Exemplar zu ergattern. Mit etwas Glück sogar als Shiny.

Mega-Rayquaza: Und auch Mega-Rayquaza ist eines der Highlights des Events, denn auf das Debüt des Monsters haben die Spieler bereits seit Monaten gewartet. Mega-Rayquaza ist während des globalen GO Fests somit das erste Mal weltweit im Spiel zu bekommen. Wer ein Ticket zu einem der Live-Events hat, kann es sich bereits dort sichern.

Es besitzt einen enormen Angriffswert, was es mit einem passenden Moveset zu einem der besten Drachen- und Flug-Angreifern des Spiels machen wird.

Und ihr solltet die Gelegenheit nutzen, um euch ein starkes Exemplar und jede Menge Mega-Energie zu sichern.

Ob es danach in den Mega-Raids bleibt oder erstmal wieder verschwindet, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz klar.

Was ihr zu Mega-Rayquaza noch wissen solltet und was es mit einem neuen Entwicklung-Item auf sich hat, zeigen wir euch im nachfolgenden Beitrag:

Mehr zum Thema Pokémon GO bringt endlich das, was alle wollen: Mega-Rayquaza wird richtig mächtig von Max Handwerk

Relaxo mit Cowboyhut: Bereits im letzten Jahr konnten Trainer, die an den Live-Events zum GO Fest teilgenommen haben, auf Relaxo mit Cowboyhut treffen. Umso größer war die Enttäuschung, als es dann zum globalen Abschluss-Event nicht zu bekommen war.

Jetzt haben alle Spieler endlich die Gelegenheit, sich das kostümierte Pokémon zu sichern, weshalb die Raids sicher gut besucht sein werden. Vor allem Shiny-Jäger könnten hierbei ihre Chance nutzen. Relaxo eignet sich zudem als starker Arenaverteidiger.

Exklusive Event-Attacken für 8 Monster

Neben den starken Raids können sich aber auch 8 Monster wieder über exklusive Event-Attacken freuen. Dabei kann Roserade sogar von einer Sofort- und Lade-Attacke profitieren.

Wie bekommt man die Attacke? Um euch die Attacken zu sichern, müsst ihr die jeweiligen Monster während des Events entsprechend weiterentwickeln und sie bekommen diese dann automatisch zugewiesen. Alternativ könnt ihr sie diesen Monster auch danach noch mit Hilfe einer Top-TM lernen.

Welche Attacken gibt es? Folgenden Monstern könnt ihr beim Entwickeln eine solche exklusive Event-Attacke lernen:

Safcon zu Smettbo: Käferbiss (Sofort-Attacke)

Sandan zu Sandamer: Nachthieb (Lade-Attacke)

Piepi zu Pixi: Pfund (Sofort-Attacke)

Vibrava zu Libelldra: Erdkräfte (Lade-Attacke)

Draschel zu Brutalanda: Wutanfall (Lade-Attacke)

Metang zu Metagross: Sternenhieb (Lade-Attacke)

Roselia zu Roserade: Kugelsaat (Sofort-Attacke) und Meteorologe (Lade-Attacke)

Schlurp zu Schlurplek: Bodyslam (Lade-Attacke)

Weitere wilde Spawns

Darüber hinaus soll es während des GO Fests noch mehr wilde Spawns geben. So wurden zu den bislang bekannten Pokémon in den jeweiligen Habitaten noch folgende weitere Monster und Shinys bekanntgegeben:

Habitat Pokémon Quartz-Terrarium Piepi*

Schlurp*

Miltank*

Waumpel*

Flurmel*

Eneco*

Liebiskus*

Ohrdoch*

Tarnpignon*

Bubungus Pyrit-Sande Sandan*

Alola-Digda*

Enton*

Girafarig*

Pottrott*

Hippopotas*

Praktibalk*

Bithora*

Eguana*

Mabula Malachit-Wildnis Raupy*

Knofensa*

Sichlor*

Relaxo mit Cowboyhut*

Webarak*

Remoraid*

Shnebedeck*

Waumboll*

Kastadur*

Flunschlik*

Imantis Aquamarin-Küste Seeper*

Lapras*

Woingenau*

Kanivanha*

Schmerbe*

Kindwurm*

Tanhel*

Fleknoil*

Schallquap*

Garstella* Pokémon mit einem (*) können mit etwas Glück als Shinys gefangen werden

Alle Spawns und Shinys, die euch zum globalen GO Fest außerdem erwarten und welche Monster ihr mit einem Event-Ticket bekommt, haben wir für euch in unserem separaten Artikel zusammengefasst.

Wie gefallen euch die Inhalte vom globalen GO Fest? Auf welches der Monster habt ihr es abgesehen? Und hattet ihr auf weitere Monster gehofft? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen darüber aus.

