Pokémon GO: Warum jeder jetzt ein starkes Kaumalat jagen sollte

Team Rocket ist in Pokémon GO unterwegs und bringt nun auch Crypto-Kaumalat mit. Das sollte man sich unbedingt sichern.

Das ist gerade in Pokémon GO los: In Pokémon GO läuft das Tag und Nacht -Event, das seit dem 21. Juni auch eine neue Rocket-Übernahme beinhaltet.

Das bedeutet unter anderem:

Zudem sind auch einige neue Crypto-Monster im Spiel verfügbar. Und eines davon solltet ihr euch unbedingt sichern: Crypto-Kaumalat.

Wo finde ich Crypto-Kaumalat? Dafür müsst ihr ein wenig suchen, denn das Monster ist aktuell beim Rocket-Rüpel vom Typ Drachen zu finden. Ihr erkennt die Drachen-Rockets am Satz “Gut gebrüllt ist halb gewonnen”.

Die Drachen-Rüpel zu finden wird schon mal nicht ganz einfach, da ihr nicht von Fernem erkennen könnt, welchen Typ die Rockets am Stop oder im Ballon haben. Ihr müsst sie also erstmal anklicken und herausfordern.

Zudem ist es nach aktuellem Stand auch nicht garantiert, dass ihr am Ende des Kampfes Kaumalat bekommt – es gibt auch noch ein paar Alternativ-Monster, die gefangen werden können. Doch die Suche lohnt sich, wenn ihr ein Crypto-Kaumalat findet.

So funktioniert Team GO Rocket in Pokémon GO:

Crypto-Kaumalat wird zu Crypto-Knakrack – Und das ist richtig stark

Was macht Crypto-Kaumalat so spannend? Kurz: Seine letzte Entwicklung, Crypto-Knakrack. Schon dessen normale Variante ist schließlich ein extrem starker Angreifer in Pokémon GO, sowohl im Boden- als auch im Drachen-Bereich.

Die Crypto-Variante bekommt nun nochmal einen Schadens-Boost von 20 %. Selbst ein Crypto-Knakrack mit furchtbaren Angriffswerten macht so mehr Schaden, als ein normales Knakrack mit idealen Angriffswerten.

Zwar bekommt die Crypto-Variante auch einen harten Nerf auf die Defensive, das fällt bei Knakrack aber weniger ins Gewicht, als bei anderen Crypto-Kandidaten. Denn der Boden-Drache verfügt von Haus aus über einen sehr guten Defensivwert und hält einiges aus – auch, wenn der Defensivwert abgeschwächt wird.

Je nach Bedarf kann man sich hier also ein echtes Monster schnappen.

Als Boden-Angreifer solltet ihr auf Lehmschuss und die Community-Day-Attacke Erdkräfte setzen, wofür ihr allerdings eine Top-TM braucht. Sonst nutzt Erdbeben.

Als Drachen-Angreifer braucht Knakrack Drachenrute und Wutanfall.

Jetzt im Event habt ihr auch die Gelegenheit, Knakrack seine passenden Attacken zu geben, denn während der Übernahme können Crypto-Monster die Attacke Frustration einfach so verlernen. Das ist entscheidend.

Und zu guter Letzt lohnt es sich auch, schon jetzt ein mächtiges Exemplar zu finden, das man eventuell erlösen möchte, zumindest auf Sicht. Denn Knakrack hat auch noch eine Mega-Entwicklung, die voraussichtlich irgendwann im Spiel landen wird.

Ihr wollt wissen, was noch im Spiel los ist? Hier findet ihr die Übersicht aller Events im Juni 2023 von Pokémon GO.