Pokémon GO: Giovanni hat ab Mittwoch Crypto-Regirock im Team – Lohnt es sich?

In Pokémon GO startet in wenigen Tagen die nächste Rocket-Übernahme. Zu dieser werdet ihr auf Crypto-Regirock, ein neues legendäres Crypto-Pokémon in Giovannis Team, treffen können. Wir zeigen euch, was das für ein Monster ist und ob es sich lohnt.

Was ist die Rocket-Übernahme? Genau wie im Anime, treiben auch in Pokémon GO die Mitglieder von Team GO Rocket ihr Unwesen und sorgen für Ärger. In unregelmäßigen Abständen übernehmen die Bösewichte dann tageweise das Spiel und sind häufiger an PokéStops und in Ballons zu finden.

Doch das ist noch nicht alles, denn die Rüpel und Bosse setzen dann im Kampf auch wieder auf neue Crypto-Pokémon. So auch ihr Anführer Giovanni, der sich ab der neuen Rocket-Übernahme Regirock als neues legendäres Crypto-Pokémon in sein Team holt. Wie stark das Monster ist und ob sich der Einsatz des Super-Rocket-Radars lohnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft die Rocket-Übernahme? Die Rocket-Übernahme ist ein Teil des Events “Wie Tag und Nacht”. Sie startet jedoch zeitverzögert erst am Mittwoch, den 21. Juni 2023, um 0:00 Uhr Ortszeit und ist dann bis zum 25. Juni um 23:59 Uhr Ortszeit aktiv.

Was ist Crypto-Regirock für ein Pokémon?

Bei Regirock handelt es sich um ein legendäres Pokémon aus der 3. Spiele-Generation vom Typen Gestein. Eine Vor- und Weiterentwicklungen besitzt es nicht. Es ist aber Teil der sogenannten legendären Giganten.

Zu diesen gehören auch Registeel und Regice, die beide ebenfalls schon Teil des Teams von Giovanni waren, sowie die letzten beiden Top-Raid-Bosse Regieleki und Regidrago. Erschaffen wurden sie der Legende nach von Regigigas, weshalb dieser der Anführer der Golems ist. Nun könnt ihr das Gesteins-Pokémon auch in seiner Crypto-Form fangen.

Was macht die Crypto-Form so besonders? Bei den Crypto-Pokémon handelt es sich um Monster, die von Team GO Rocket beeinflusst wurden. Erkennen könnt ihr sie an dem typischen lilafarbenen Rauch. Im Gegensatz zur normalen Form sind die Crypto-Varianten nochmal etwas stärker. Das liegt daran, dass ihr Angriffswert um 20 % erhöht ist.

Wiederum sinkt aber auch ihre Verteidigung, weshalb sie schneller besiegt werden können. Das Hauptproblem bei Crypto-Pokémon ist jedoch ihre Lade-Attacke Frustration . Diese ist nicht sonderlich stark, kann aber auch nicht einfach geändert werden.

Um sie doch in eine bessere Attacke zu wechseln, müsst ihr den Monstern Frustration verlernen, was aber nur im Rahmen von bestimmten Events mit Hilfe einer Lade-TM funktioniert. Während der Rocket-Übernahme wird es wieder soweit sein. Solltet ihr euch also in dieser Zeit ein Crypto-Regirock fangen, bietet es sich an, die Attacke direkt zu ändern.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Frustration verlernen – 15 Monster, bei denen es sich lohnt von Franzi Korittke

Wie sieht Regirock aus? Das legendäre Pokémon erkennt ihr an einem großen Körperbau, der an einen Golem erinnert. Es kann sich also ähnlich wie ein Mensch fortbewegen und besitzt Arme und Beine. Sein Körper besteht aus grauen und braunen Felsen. Sieben gelbe punkte bilden sein Gesicht.

Regirock normal (links) und als Shiny (rechts)

Lohnt sich Crypto-Regirock?

So stark ist es: Regirock kann in seiner normalen Version vor allem mit einem enormen Verteidigungswert punkten. Seine Ausdauer und sein Angriff sind solide. Damit positioniert es sich in der Hyperliga der GO-Kampfliga mit einem Moveset aus Zielschuss, Steinkante und Fokusstoß auf Platz 6 des PvPoke-Rankings.

Seine Crypto-Variante ist hier etwas schwächer, da es im Kampf etwas weniger aushält. Dennoch sichert es sich den 12. Platz in der Hyperliga. Und auch in der Meisterliga bietet es als solider Gesteins-Angreifer eine gute Alternative.

In Raids ist Regirock wiederum weniger interessant. Hier gibt es einige Gesteins-Angreifer, wie Rihornior oder Rameidon, die einen deutlich besseren Angriffswert haben, als das legendäre Monster (via gamepress.gg). Deshalb solltet ihr hierbei lieber auf die besten Angreifer in Pokémon GO zurückgreifen.

Gibt es Shiny-Regirock? Die schillernde Variante ist in Pokémon GO grundsätzlich bereits aktiv. So besitzt diese einen braunen Körper. In seiner Crypto-Form kann Regirock aber noch nicht als Shiny gefangen werden.

Für wen lohnt sich Regirock? Das legendäre Pokémon ist vor allem für Trainer interessant, die noch einen starken Gesteins-Angreifer für die PvP-Kämpfe suchen. Und auch für das Vervollständigen vom PokéDex lohnt sich der Fang.

Für den Einsatz in Raids ist es eher uninteressant und auch Shiny-Jäger werden bei Giovannis neuem Crypto nicht auf ihre Kosten kommen. Überlegt euch deshalb gut, ob ihr euer kostbares Super-Rocket-Radar dafür verwendet oder es lieber für das nächste Crypto-Pokémon in Giovannis Team aufheben wollt.

Wie bekommt man Regirock?

Giovanni aufspüren: Zum Start der Rocket-Übernahme erhaltet ihr Zugang zu einer neuen Spezialforschung unter dem Namen Ein steiniger Weg , die sich rund um Team GO Rocket drehen wird. Dabei müsst ihr erfahrungsgemäß gegen die Rüpel sowie die Bosse Sierra, Arlo und Cliff antreten, um schließlich mit einem besonderen Super-Rocket-Radar belohnt zu werden.

Mit diesem könnt ihr dann einmalig den Anführer Giovanni aufspüren und gegen ihn kämpfen. Im Anschluss an den erfolgreichen Kampf erhaltet ihr die Gelegenheit sein legendäres Pokémon zu fangen.

Wie ihr die Mitglieder von Team GO Rocket aufspüren könnt, zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

Wie lange hat man dafür Zeit? Die Spezialforschung ist während der gesamten Jahreszeit “Hidden Gems”, also bis zum 01. September um 10:00 Uhr Ortszeit, im Spiel verfügbar. Um euch das Super-Rocket-Radar zu holen, müsst ihr euch die Forschung in dieser Zeit sichern.

Dazu müsst ihr die vorherige Rocket-Forschung abgeschlossen und eingelöst haben sowie euch nach Freischalten der Forschung mindestens einmal im Spiel angemeldet haben. Wie lange Crypto-Regirock dann in Giovannis Team zu finden sein wird, ist aber aktuell noch nicht bekannt.

Wie gefällt euch das neue legendäre Crypto-Pokémon in Giovannis Team? Werdet ihr euch Regirock sichern? Oder spart ihr euer Radar lieber für das nächste legendäre Monster auf? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Um euch am Ende das legendäre Crypto-Pokémon zu sichern, müsst ihr den Kampf gegen den Rocket-Anführer gewinnen. Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen das aktuelle Team von Giovanni.