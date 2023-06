Pokémon GO startet nächste Woche Rocket-Übernahme mit neuem Shiny und starkem Pokémon

In Pokémon GO steht die nächste Rocket-Übernahme an. Was euch zum Event erwartet, erfahrt ihr hier.

Was ist eine Rocket-Übernahme? Der Name spricht für sich: Team GO Rocket greift an. Ihr könnt also mit vermehrtem Rüpel-Aufkommen an Stops und in Ballons rechnen.

Zudem werden diese Events in der Regel von Wechseln der Pokémon bei den Rocket-Bossen und auch Ober-Schurke Giovanni begleitet. Das ist auch dieses Mal der Fall.

Wann läuft die Rocket-Übernahme? Sie startet am 21. Juni um 00:00 Uhr Ortszeit und endet am 25. Juni um 23:59 Uhr. Das gab der deutsche Pokémon-GO-Kanal via Facebook bekannt.

Im Event erwarten euch einige Inhalte, wobei vier davon hervorstechen. Die stellen wir euch hier vor.

Das steckt in der Rocket-Übernahme

Neues Shiny: Highlight Nummer 1 ist das Panda-Pokémon Pam-Pam, das ihr zum ersten Mal überhaupt als Shiny kriegen könnt. Das könnt ihr im Event aus 12-km-Eiern erhalten, mit Glück auch in der schillernden Variante.

Ebenfalls in den 12-km-Eiern:

Larvitar

Absol

Pionskora

Ganovil

Gladiantri

Skallyk

Kapuno

Iscalar

Algitt

Molunk

Starkes Crypto-Pokémon: Bei den Rocket-Bossen und Rüpeln wird es Wechsel bei den Pokémon geben. Besonders spannend ist dabei Crypto-Kaumalat, das ihr im Event fangen könnt.

Dessen Entwicklung Knakrack ist schon einer der besten Angreifer in Pokémon GO, Crypto-Knakrack ist aber noch eine Ecke gefährlicher.

Crypto-Knakrack wird richtig stark

Weitere Monster im Pool:

Crypto-Alola-Kleinstein

Crypto-Ledyba

Crypto-Kapoera

Crypto-Charmian

Neuer Crypto-Boss: Das dritte Highlight ist der Wechsel in Sachen Crypto-Boss. Giovanni wird in Zukunft nämlich auf das legendäre Monster Crypto-Regirock setzen. Das könnt ihr nun zum ersten Mal fangen und so eure Sammlung erweitern.

Es erscheint in einer Spezialforschung, die ihr ab Event-Start bis zum 01. September abholen könnt.

Frustration verlernen: Der vierte Punkt gibt euch die Möglichkeit, die Attacke Frustration bei euren starken Crypto-Monstern loszuwerden. Während des Events könnt ihr sie einfach per TM durch eine andere Attacke ersetzen. So könnt ihr das volle Potenzial eurer Monster ausschöpfen.

Einige Monster, bei denen sich Frustration verlernen lohnt, zeigen wir euch hier.