Pokémon GO startet heute Nacht die Rocket-Übernahme mit neuen Cryptos

Eine neue Rocket-Übernahme in Pokémon GO steht an. Crypto-Regirock wird dabei im Fokus stehen und ihr könnt euren Cryptos die Lade-Attacke Frustration entfernen. Wir zeigen euch die Event-Details.

Regelmäßig starten in Pokémon GO Übernahmen von Team GO Rocket. Rüpel, Bosse und sogar der Anführer sind involviert und verändern ihre Strategien. Für euch ist das eine gute Gelegenheit, neue starke Cryptos zu fangen und sie eurer Sammlung hinzuzufügen.

Wir zeigen euch in der Übersicht alles, was ihr zum Rocket-Event im Juni 2023 wissen müsst.

Rocket-Event ab 21. Juni 2023 in der Übersicht

Wann ist Start? Das Event beginnt um Mitternacht am 21. Juni, also direkt Mittwoch in der Früh. Es ist dann bis Sonntag, den 25. Juni, um 23:59 Uhr für euch aktiv.

Welche Boni gibt es?

Zum Beginn des Events erhaltet ihr die Spezialforschung „Ein Steiniger Weg“, die euch mit einem Super-Rocket-Radar belohnt. Dadurch könnt ihr Giovanni bekämpfen, der mit Crypto-Regirock antritt

Team GO Rocket erscheint häufiger an Stops und in Ballons

Ihr könnt Lade-TMs nutzen, damit eure Crypto-Pokémon die Lade-Attacke Frustration vergessen 15 Pokémon, bei denen sich das Verlernen von Frustration lohnt



Welche neuen Cryptos gibt es? Arlo, Sierra und Cliff werden mit anderen Crypto-Pokémon kämpfen. Sobald die Teams bekannt sind, werdet ihr bei uns auf MeinMMO die Aufstellungen und Konter-Guides finden. Auch neue Shiny-Cryptos sollen dabei sein. Auch die Rocket-Rüpel treten mit anderen Pokémon an. Neu dabei sind:

Crypto-Alola-Kleinstein

Crypto-Ledyba

Crypto-Kapoera

Crypto-Charmian

Crypto-Kaumalat

Eier-Änderungen: Aus den 12-KM-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, könnt ihr die folgenden Pokémon brüten:

Larvitar*

Absol*

Pionskora*

Ganovil

Zurrokex

Gladiantri*

Skallyk*

Kapuno*

Pam-Pam*

Iscalar*

Algitt

Molunk

(Pokémon, die mit einem * markiert sind, könnt ihr als Shiny treffen)

Was sind die Highlights? Das Mitmachen beim Event kann sich richtig für euch lohnen, denn es gibt neue starke Pokémon. Crypto-Kaumalat wurde schon zur Ankündigung des Events hart gefeiert, denn seine Weiterentwicklung Knakrack gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Die Crypto-Variante haut nochmal mehr rein.

Dazu gibt es Pam-Pam zum ersten Mal als Shiny zu fangen. Das erhaltet ihr dann mit Glück aus den 12-KM-Eiern.

Dazu könnt ihr bei euren Crypto-Pokémon die schwache Attacke Frustration verlernen und den Kämpfern dafür etwas Stärkeres beibringen.

Giovanni wird mit Crypto-Regirock antreten – Aber lohnt sich das Pokémon überhaupt?