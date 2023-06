Pokémon GO macht wichtige Änderung beim „Tag und Nacht“-Event, die manche Trainer feiern

In Pokémon GO wurde das aktuelle Event „Wie Tag und Nacht“ für euch verbessert. Die Entwickler kündigten am 21. Juni eine wichtige Änderung an, die betroffene Spieler richtig freut.

Was ist das für ein Event? Seit dem 16. Juni läuft das Event „Wie Tag und Nacht“ und dreht sich um Pokémon, die entweder am Tag oder in der Nacht aktiv sind. Allerdings sorgte das Event mit seinen Spawns in den ersten Tagen für Probleme und Frust bei den Spielern.

Nun zeigt Niantic, dass sie die Probleme gesehen haben und präsentieren eine Lösung, mit der die Community durchaus zufrieden ist.

Spieler zeigen sich dankbar für die Änderung

Was hat Niantic gemacht? Am frühen Morgen des 21. Junis veröffentlichte der Support-Account von Niantic auf Twitter eine Nachricht für die Spieler. Sie schreiben (via Twitter):

Trainer, wir haben das „Wie Tag und Nacht“ so aktualisiert, dass Pokémon, die nachtaktiv sind, bis zum Ende des Events von 18:00 Uhr bis 06:00 Uhr Ortszeit erscheinen.

Warum ist diese Änderung so wichtig? In den letzten Tagen kamen häufig Beschwerden auf, dass die Nacht-Spawns der Pokémon so schwer zu finden waren. Für alle Trainer steht die “Sammler-Herausforderung Nacht” zur Verfügung. Schließt man sie erfolgreich ab, wird man mit Sternenstaub und einer Pokémon-Begegnung belohnt.

Doch Trainer hatten Probleme, die Nacht-Pokémon für diese Aufgabe zu finden. Nach ein paar Tagen zeigten Spieler aus der Community, dass man mit einem frühen Spaziergang Glück haben kann, und die benötigten Pokémon findet.

Trotzdem war ein Teil der Trainerschaft noch unzufrieden mit den Aufgaben. Besonders die Spieler, bei denen der Nacht-Zyklus sehr kurz ist. Dass Niantic nun eingreift und diese Aufgabe erleichtert, freut diesen Teil der Spieler.

Was sagen die Spieler dazu? Auf Twitter bedanken sich Spieler für die Änderung. Gerade Spieler in Zeitzonen, bei denen die Nächte nur sehr kurz sind, fühlen sich dabei gehört. “Das sind wundervolle Neuigkeiten. Besonders für die Spieler mit Mitternachtssonne. Danke!“ schreibt PossumPicnic auf Twitter.

Es gibt auch viele Sticheleien in den Kommentaren, dass Niantic für diese Änderung ein paar Tage brauchte, statt früher zu reagieren. „Die Leute sind immer noch sauer, weil es offensichtlich etwas spät ist, aber ihr habt es trotzdem geändert, großes Lob an euch!“ schreibt CholorikMadness.

Andere schreiben, dass ihnen die Änderung nicht gefällt. Sie hätten sich in den ersten Tagen angestrengt oder waren extra nachts draußen, um die Aufgabe zu lösen. Nun würde es für die anderen Spieler viel leichter werden.

Auch auf Reddit ist die Änderung ein großes Thema. Hier schreibt Nutzer blackmetro:

Einige Leute sagten in anderen Beschwerde-Threads: “Nichts ist falsch, so soll das Event funktionieren” oder “Die Leute verstehen einfach nicht, wie Tag/Nacht funktioniert”.

In der Zwischenzeit konnten diejenigen, deren Tagesrhythmus undeutlich bzw. begrenzt ist, das Event nicht in vollem Umfang erleben.

Dies ist eine großartige Änderung.

Ich weiß, dass es nichts bringt, wenn man die Leute, die zuvor genannt wurden, zur Rede stellt (die stur behaupteten, dass die vorherige Tag/Nacht-Einstellung Niantics Absicht war), aber ich hoffe, dass sie sich einmal selbst betrachten und ihre zukünftigen Kommentare überdenken, bevor sie etwas posten.

Wie gefällt euch die Änderung? Findet ihr, Niantic hätte alles beim Alten belassen sollen oder gefällt euch das Erleichtern der Aufgabe? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.