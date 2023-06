Pokémon GO lässt Spieler in der Nacht vergeblich Monster jagen – „Sollen wir die ganze Nacht wachbleiben?“

In Pokémon GO läuft gerade das Tag und Nacht -Event, bei dem ihr bestimmte Nacht-Spawns fangen sollt. Doch viele Trainer können sie einfach nicht finden. Wir von MeinMMO zeigen euch, was passiert ist.

Um welche Spawns geht es? Am Freitag ist das Tag und Nacht -Event in Pokémon GO gestartet, das anlässlich der Sommersonnenwende stattfindet. Zu diesem können Trainer passende Spawns in der Wildnis treffen, die entweder am Tag aktiv sind oder nach Sonnenuntergang, also in der Nacht, auftauchen sollen.

Doch mit diesen Nacht-Spawns gibt es nun bei vielen Spielern Probleme, denn sie können sie einfach nicht finden. Wir zeigen euch, was die Trainer genau berichten und welche Folgen die fehlenden Spawns für die Spieler haben.

Nacht-Spawns lassen sich nur schwer finden

Welche Probleme haben die Trainer mit den Spawns? Beim Tag und Nacht -Event sollen sich die Tag- und Nacht-Spawns abwechseln, erfahrungsgemäß mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Doch das scheint nicht so gut zu klappen, wie das bei anderen Events in der Vergangenheit der Fall war.

So fragen sich viele Spieler bereits seit dem ersten Abend, wo die Nacht-Spawns denn überhaupt bleiben. Nach Sonnenuntergang und Erscheinen des Mond-Symbols im Spiel, tauchen diese nämlich vielerorts nicht auf oder lassen sich nur vereinzelt finden.

Kommen Nacht-Spawns überhaupt? Auch wenn viele Trainer davon berichten, dass sie die Nacht-Spawns nicht finden können, sind diese doch vorhanden. Allerdings spawnen diese erst extrem spät, also wortwörtlich in der Nacht.

So erklären manche, dass sie die entsprechenden Monster etwa zwei Stunden nach Sonnenuntergang finden konnten. Andere hatten wiederum erst in den frühen Morgenstunden Glück. Deutsche Trainer berichten davon, kurz vor Mitternacht auf erste Exemplare getroffen zu sein.

Warum sind die Zeiten so verschieden? Dass es so unterschiedliche Berichte über die Spawn-Zeiten gibt, könnte aber auch mit der Region zusammenhängen, in der die jeweiligen Trainer leben. Denn je nach Ort geht die Sonne zu unterschiedlichen Zeiten unter und wieder auf.

Trainer müssen also vielerorts lange wach bleiben, um sich die Monster zu sichern. Hinzu kommt, dass Spieler in bestimmten Gebieten nur eine sehr kurze Nacht haben oder die Sonne dort aktuell gar nicht untergeht. Deshalb sorgt dieser Wechsel für heftige Kritik bei Betroffenen (via reddit.com):

JacobGgamer: Seit dem Tag und Nacht-Event bin ich bis 1-2 Uhr morgens wach und warte darauf, JEDEN nächtlichen Spawn zu sehen, um meine Sammelherausforderung abzuschließen. ABER NICHTS! In den letzten Tagen gab es nicht EINEN EINZIGEN Spawn, sondern nur Tages-Spawns, hat noch jemand diese Erfahrung gemacht?

notoriousdmc: Das ist doch ein Witz. Erwarten die Leute, dass wir die ganze Nacht wachbleiben? Was ist die Belohnung für die Sammelbelohnung? Ein Lunastein?

tomtttttttttttt: Sie beginnen etwa zwei Stunden nach Sonnenuntergang und enden etwa zwei Stunden nach Sonnenaufgang. Ich habe sie ab 4 Uhr morgens bekommen, da ich früh aufgestanden bin. Keine Ahnung, warum Niantic es so kodiert hat, anstatt die Zeiten von Sonnenuntergang und -aufgang anzupassen und eine Überschneidungsperiode von Abend- und Morgendämmerung zu haben, in der beide spawnen können.

raggedy10: Es ist allerdings seltsam, wie das funktioniert, denn ich war nach Mitternacht auf und bekam immer noch Sonnfel auf der Karte, nicht Lunastein und das war mindestens 2 Stunden nach Sonnenuntergang.

Target880: Dieses idiotische System führt bei mir zu einer Stunde Nacht, das ist die Zeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Wenn ich zu Verwandten reisen würde, die etwas nördlicher wohnen, wäre der nächste Sonnenuntergang am 11. Juli, also überhaupt keine Nacht…

Warum sind die seltenen Nacht-Spawns so ein Problem?

Sammler-Herausforderung: Während des Tag und Nacht -Events gibt es in Pokémon GO zwei Sammler-Herausforderungen unter dem Namen Wie Tag und Nacht , die zeitlich befristet sind. Diese müssen also während des Events gelöst werden, um sich die Belohnungen zu sichern. Dazu müssen allerdings Tag-Spawns und Nacht-Spawns gefangen werden.

Während viele Spieler bei den Tag-Spawns keine Probleme haben, die Quest zu lösen, kommen sie jedoch bei den Nacht-Spawns aufgrund der fehlenden Monster nicht wirklich voran. Bleiben die Spawns also weiterhin so selten und sorgen dafür, dass Trainer lange wach bleiben müssen, dann könnte es sein, dass die Quest nicht von allen Spielern geschafft wird.

Fang-Bonus bei Tarnpignon: Darüber hinaus haben Trainer aufgrund des Events die Chance doppelten Sternenstaub beim Fangen zu bekommen. Das lohnt sich besonders bei Tarnpignon, was derzeit in der Nacht spawnen soll.

Das Monster gehört nämlich zu den 22 Pokémon, die einen höheren Sternenstaub-Bonus bringen. Da es aber im Moment so selten zu finden ist, können Trainer diesen Bonus nicht optimal nutzen, was viele ärgert.

Ein paar Tage habt ihr aber auf jeden Fall noch Zeit, um die Sammler-Herausforderung zu lösen und den Sternenstaub-Bonus zu nutzen, denn das Event läuft noch bis zum 25. Juni um 20:00 Uhr Ortszeit.

Ob Niantic hier in den kommenden Tagen nochmal nachbessert, oder ob ihr euch weiterhin die Nächte um die Ohren schlagen müsst, um Nacht-Spawns zu erhalten, bleibt aber vorerst abzuwarten. Sollte es hierzu neue Infos geben, dann erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Wie ist eure Erfahrung mit den Nacht-Spawns? Konntet ihr sie schon entdecken? Und wenn ja, ab wann hattet ihr Glück? Oder sucht ihr auch vergeblich nach ihnen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und taucht euch mit anderen Trainern darüber aus.

