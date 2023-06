Pokémon GO schenkt euch endlich wieder einen richtig starken Sternenstaub-Bonus – Mit diesem Monster holt ihr noch mehr raus

In Pokémon GO läuft gerade das Tag und Nacht -Event, das euch seit langem wieder einen richtig starken Sternenstaub-Bonus bringt. Wir von MeinMMO zeigen euch, welcher Bonus das genau ist und mit welchem Monster ihr dabei besonders viel rausholen könnt.

Um welches Event geht es? Gestern, am 16. Juni 2023, ist in Pokémon GO das Tag und Nacht -Event gestartet. Dieses bringt euch nicht nur eine Reihe von wilden Spawns und besondere Forschungsaufgaben, sondern auch einen richtig starken Bonus, den ihr während des gesamten Events nutzen könnt.

Diesen könnt ihr mithilfe eines Monsters besonders für euch nutzen. Wir zeigen euch nachfolgend, um welchen Bonus es sich dabei überhaupt handelt und nach welchem Pokémon ihr Ausschau halten solltet.

Einen Einblick in die aktuelle Pokémon GO-Season “Hidden Gems” seht ihr im nachfolgenden Video:

So lohnt sich der Sternenstaub-Bonus für euch richtig

Um welchen Bonus geht es? Während des gesamten Tag und Nacht -Events, also noch bis zum 25. Juni 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit, könnt ihr in Pokémon GO von einem Sternenstaub-Bonus beim Fangen profitieren. So erhaltet ihr statt den bei den meisten Pokémon üblichen 100 Sternenstaub bei jedem gefangenen Monster die doppelte Menge.

Auf die Anzahl der Tage gesehen könnt ihr auf diesem Weg bereits ordentlich Sternenstaub farmen, besonders wenn ihr zusätzlich ein Sternenstück nutzt. Das lohnt sich besonders dann, wenn ihr sowieso gerade einen Rauch oder ein Lockmodul gezündet habt und entsprechend viele Monster fangt.

Doch bei einem der Spawns lohnt sich das Fangen in den nächsten Tagen richtig, wir zeigen euch bei welchem und warum. Darüber hinaus zeigen wir euch weitere Tipps, wie ihr in den kommenden Tagen ordentlich Sternenstaub abgreifen könnt.

Tarnpignon bringt euch zusätzlichen Sternenstaub

Fangt Tarnpignon: Um noch mehr Sternenstaub rauszuholen, solltet ihr in den kommenden Tagen nach dem Pflanzen- und Gift-Pokémon Tarnpignon Ausschau halten. Das Monster aus der 5. Spiele-Generation wird nämlich während des Events in der Wildnis unterwegs sein. Dort findet ihr es besonders in den Abendstunden. Achtet also vor allem dann darauf, wenn in eurem Spiel das Mond-Symbol zu sehen ist.

Warum lohnt sich Tarngipnon? Das kleine Pilz-Pokémon bietet euch eine spezielle Besonderheit, denn es gehört zu den 22 Pokémon im Spiel, bei denen ihr mehr Sternenstaub beim Fangen bekommt. So erhaltet ihr unter den optimalen Wetterbedingungen und je nach Einsatz von Sternenstücken allein ohne den Event-Bonus folgenden Sternenstaub beim Fangen von Tarnpignon:

Tarnpignon fangen … Sternenstaub ohne Sternenstück 500 mit Sternenstück 750 ohne Sternenstück und Wetter-Boost 625 mit Sternenstück und Wetter-Boost 938

Durch den Event-Bonus könnt ihr diese Menge sogar nochmal verdoppeln. So sind im besten Fall sogar bis zu 1.876 Sternenstaub pro gefangenes Tarnpignon drin.

Was ist ein Sternenstück? Mit diesem lilafarbenen, sternförmigen Item könnt ihr in Pokémon GO euren Sternenstaub erhöhen, den ihr sammelt, während der Gegenstand aktiviert ist. So erhaltet ihr nach dessen Einsatz für 30 Minuten 50 % mehr Sternenstaub. Ihr findet es in eurem Item-Beutel oder könnt es alternativ im Ingame-Shop des Spiels gegen 100 Münzen kaufen.

Sternenstück (links) und Symbol für den Wetter-Boost in der Fangmaske (rechts)

Wie kann man weiteren Sternenstaub farmen?

Monster aus Feldforschungen: Neben den wilden Tarnpignon-Spawns gibt es im Spiel aktuell noch eine weitere Möglichkeit, um an ein solches besonderes Monster zu kommen: Die Feldforschungen im Juni. Diese erhaltet ihr durch das Drehen euren Pokéstops.

Hierbei könnt ihr euch mit etwas Glück auf eine Begegnung mit dem Gift-Pokémon Unratütox freuen. Dieses versteckt sich neben anderen Monstern, wie Scoppel oder Haspiror, in der Quest Brüte ein Ei aus und bringt euch, genau wie Tarnpignon, bereits von Haus aus mehr Sternenstaub.

So erhaltet ihr während des Events beim Fangen des Monsters ohne ein Sternenstück 1.500 Sternenstaub und mit einem Sternenstück sogar 2.250. Einen Wetter-Boost gibt es beim Einlösen von Forschungsaufgaben in der Regel nicht. Dafür könnt ihr eure Begegnungen stapeln und dann später in einem Rutsch abrufen. So lohnt sich das Sternenstück auch gleich viel mehr.

Löst dazu die Quest zunächst ein, fangt aber das Monster nicht, sondern verlasst die Fangmaske über das entsprechende Symbol in der oberen linken Ecke. So landet es auf dem Stapel oberhalb eurer Aufgaben und kann zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden. Beachtet, dass ihr dabei immer die ältesten Begegnungen zuerst angezeigt bekommt.

Habt ihr also noch ältere Monster auf eurem Stapel, am besten ebenfalls mit einem besonderen Sternenstaub-Bonus, dann ist jetzt die optimale Gelegenheit diese einzulösen.

Monster aus dem Forschungsdurchbruch: Und auch im Forschungsdurchbruch vom Juni lassen sich zwei dieser besonderen Exemplare finden: Zobiris und Ohrdoch. Mit etwas Glück erwischt ihr eines von ihnen und könnt euch auf diesen Weg in den kommenden Tagen bei Zobirs bis zu 2250 Sternenstaub mit Sternenstück (1500 ohne Sternenstück) sichern. Bei Ohrdoch sind es sogar bis zu 6.300 Sternenstaub bzw. 4.100 Sternenstaub ohne Sternenstück während des Events.

Am besten kombiniert ihr das Einlösen des Durchbruchs mit Sternenstück auch hier mit dem Einlösen von Pokémon auf eurem Quest-Stapel – oder alternativ mit entsprechenden Rauch und Lockmodulen.

Ein Nachteil ist hierbei jedoch, dass ihr während des Events nur maximal zweimal die Gelegenheit dazu haben werdet, dass ihr den Forschungsdurchbruch erst nach 7 eingelösten Feldforschungen freischalten könnt.

Wozu braucht man den Sternenstaub überhaupt? Der Sternenstaub gehört in Pokémon GO zu den wichtigsten Ressourcen. Diesen benötigt ihr nämlich, um eure Pokémon hochzuleveln. Das ist wichtig, um sie im Kampf optimal nutzen zu können. Deshalb solltet ihr vor allem die besten Angreifer in Pokémon GO auf Level 50 bringen.

Aber auch für das Tauschen eurer Monster oder zum Wechseln der Form wird jede Menge Sternenstaub gebraucht. Deshalb solltet ihr die Chance nutzen und euch in den kommenden Tagen einen ordentlichen Vorrat anlegen.

Wie gefällt euch der Sternenstaub-Bonus, den es jetzt gerade im Event gibt? Werdet ihr die Gelegenheit nutzen und aktiv welchen farmen? Oder habt ihr eh genug Sternenstaub? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.