Pokémon GO: „Sternenhimmel“ Forschung zu Tag und Nacht – Welchen Pfad wählen?

Damit habt ihr den Überblick zwischen allen Aufgaben und Belohnungen, die euch die Sternenhimmel -Forschung in Pokémon GO bringt. Für welchen Pfad habt ihr euch entschieden?

Was ist das für eine Forschung? Gleichzeitig zum Event „Wie Tag und Nacht“ startet die dazugehörige Spezialforschung, die den Namen Sternenhimmel trägt. Jeder Trainer erhält sie einmal kostenlos ab 10:00 Uhr am 16. Juni. Belohnt werdet ihr unter anderem mit einer Cosmog-Begegnung. Wer will, kann sich die Forschung auch für etwa 6 € kaufen und ein zweites Mal spielen, um alle Belohnungen und Aufgaben ein zweites Mal zu erhalten. Dadurch erhaltet ihr auch eine weitere Cosmog-Begegnung.

In Pokémon GO läuft die Spezialforschung Sternenhimmel. Ihr müsst euch für einen Pfad der Tag-Forschung oder Nacht-Forschung entscheiden. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen.

