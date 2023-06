Pokémon GO: Feldforschungen im Juni 2023 – Alle Shinys und Aufgaben im Überblick

In Pokémon GO gibt es im Juni 2023 wieder neue Feldforschungen, die euch mit Pokémon-Begegnungen belohnen. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Aufgaben und Shinys, die euch erwarten.

Was sind Feldforschungen? Bei den Feldforschungen handelt es sich um kleine Quests, die ihr an den Fotoscheiben eurer PokéStops erhaltet. Löst ihr diese, dann werdet ihr mit Items, Sternenstaub oder auch Pokémon-Begegnungen belohnt. Besonders letztere können sich lohnen, da die Monster aus diesem Aufgaben häufig etwas stärker sind.

Niantic wechselt diese Aufgaben und Belohnungen allerdings monatlich, weshalb ihr auch im Juni neue Inhalte erwarten könnt. Welche das sind, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Alle Feldforschungen im Juni

Welche Aufgaben gibt es? Wie bereits in den vorherigen Monaten wird es auch im Juni wieder eine Reihe von verschiedenen Aufgaben geben. Diese erstrecken sich über das Fangen und Werfen über Kämpfe bis hin zu Interaktionen mit euren Freunden oder dem Kumpel-Pokémon. Somit sollte für jeden die passende Aufgabe dabei sein.

Mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck haben wir euch die Aufgaben in den verschieden Kategorien zusammengefasst. Welchen Monstern ihr mit etwas Glück auch in ihren schillernden Formen begegnen könnt, haben wir mit den entsprechenden Shiny-Sternchen in der Grafik markiert.

Wie ihr in der vorherigen Übersicht sehen könnt, erwarten euch also im Juni auch wieder jede Menge starke Kandidaten in den Belohnungen, wie Milza, Quiekel, Tanhel oder Larvitar. Dessen Entwicklungen gehören zu den besten Angreifern in Pokémon GO, weshalb ihr sie nicht verpassen solltet.

Wo findet man die Forschungen? Die Feldforschungen erhaltet ihr durch das Drehen der Fotoscheibe an den PokéStops. Angezeigt werden sie euch dann in der “Feld”-Ansicht, die ihr mit Klick auf das Fernglas erreicht. Inklusive der AR-Aufgaben könnt ihr allerdings nicht mehr als 4 dieser Quests gleichzeitig halten. Wollt ihr also weitere bekommen, dann müsst ihr entweder eine löschen oder sie einlösen.

Habt ihr an 7 Tagen jeweils mindestens eine Forschung eingelöst, dann sichert ihr euch außerdem den Forschungsdurchbruch. Mit welchen Monstern ihr dort belohnt werdet, haben wir im nachfolgenden Beitrag für euch zusammengefasst:

Mehr zum Thema Pokémon GO: Forschungsdurchbruch im Juni bringt 6 Pokémon mit 4 neuen Optionen von Max Handwerk

Wie lange hat man zum Lösen Zeit? Im Gegensatz zu befristeten Forschungen habt ihr zum Lösen der Feldforschungen unbegrenzt Zeit. Entscheidend für die Belohnung, die sich dahinter befindet, ist der Zeitpunkt, an dem ihr sie euch am PokéStop gesichert habt.

Wie gefallen euch die Aufgaben und Belohnungen aus den Feldforschungen im Juni? Welches Monster wollt ihr euch auf jeden Fall sichern? Und auf welche Pokémon hofft ihr in Zukunft? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir zeigen euch alle Events im Juni und welche sich besonders lohnen.