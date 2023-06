Pokémon GO: Trainer zeigt, wie ihr ohne Probleme die Nacht-Spawns findet

In Pokémon GO berichten derzeit viele Spieler, dass sie Probleme haben, die Nacht-Spawns zu finden. Nun gibt ein Trainer einen wichtigen Tipp, wie ihr doch noch an die entsprechenden Monster kommt. Wir von MeinMMO zeigen euch, was ihr machen könnt.

Um welche Spawns geht es? Im Moment läuft in Pokémon GO das Tag und Nacht -Event, bei dem ihr auf entsprechende tag- und nachtaktive Monster treffen könnt. Diese sollen sich je nach Tageszeit abwechseln. Doch die Nacht-Pokémon bereiten vielen Spielern im Moment Kopfzerbrechen. Ein Trainer hat nun erklärt, wie er die Monster finden konnte. Wir haben es euch nachfolgend zusammengefasst.

Trainer findet Nacht-Spawns nach Sonnenaufgang

Was ist das Problem mit den Nacht-Spawns? Während die Tag-Spawns, wie Sonnfel oder Ledyba, über den Tag hinweg leicht in Pokémon GO gefangen werden können, sorgen die Nacht-Spawns bei den Trainern für Schwierigkeiten. Sie tauchen nämlich wortwörtlich mitten in der Nacht auf und sorgen deshalb dafür, dass die Trainer lange wach bleiben müssen.

Vor allem wegen der aktuellen Sammler-Herausforderung, für die einige der Nacht-Spawns gefangen werden müssen, gibt es Kritik aus der Community. Im Gegensatz zur Spezialforschung Sternenhimmel , die während des Events ebenfalls aktiv ist und keine Zeitbegrenzung hat, muss die Sammler-Herausforderung rechtzeitig vor dem Event-Ende abgeschlossen sein, um sich die Belohnungen zu sichern.

Trainer gibt wichtigen Tipp: Wer sich für die Nacht-Pokémon nicht die Nächte um die Ohren schlagen möchte, kann sie auch zu einer anderen Zeit problemlos sichern, wie der Reddit-User Froggo14 in seinem Beitrag verrät. So erklärt er, dass er sie auch früh morgens finden konnte.

Er schreibt (via reddit.com): Für alle, die die Nacht-Spawns noch brauchen, ihr solltet einen Spaziergang am frühen Morgen in Betracht ziehen. Ich bin in Portugal, wo der Sonnenaufgang um 06:15 Uhr ist. Ich ging gegen 08:15 Uhr spazieren und bekam eine Mischung aus Nacht- und Tag-Spawns. Ich schaffte es, Toxiped und Paragoni zu fangen, die die letzten 2 waren, die ich brauchte.

Was bedeutet das für Trainer in Deutschland? Bereits in den letzten Tagen haben Spieler in den sozialen Netzwerken festgestellt, dass die Nacht-Spawns noch etwa 2 Stunden nach Sonnenaufgang zu finden sind. Manche hatten sogar noch länger die Chance sie zu fangen.

Je nachdem, wo ihr In Deutschland lebt, geht die Sonne aktuell etwa zwischen 04:30 Uhr und 05:30 Uhr auf. Danach habt ihr demnach noch circa 2 Stunden Zeit, um sie zu suchen.

Was sagen andere Trainer zu diesem Hinweis?

Trainer bestätigen Tipp: Auch andere Trainer können diesen Hinweis bestätigen. Sie waren selbst in den frühen Morgenstunden unterwegs und konnten so die Nacht-Pokémon finden, die ihnen zum Lösen der Sammler-Herausforderung Wie Tag und Nacht noch gefehlt haben. So kann man folgendes in den Kommentaren lesen (via reddit.com):

Xavourss: Das habe ich heute Morgen in Frankreich auf dem Weg zur Arbeit von 7:45 Uhr bis 8:30 Uhr getan. Ich habe in der Metro, auf dem Weg vom Bahnhof zur Arbeit und ein bisschen am Schreibtisch gespielt und alles gesammelt, was für die Sammelherausforderung nötig war. Außerdem habe ich ein paar Myrapla mit einem Moos-Lockmodul (um ein Evoli zu entwickeln) bei voller Tageszeit bekommen.

bowserm: Mir ist heute Morgen aufgefallen, dass ich auf dem Weg zur Arbeit nächtliche Spawns hatte. Bis etwa 8:20 Uhr heute Morgen.

fdxrobot: Die Sonne geht hier um 5:15 Uhr auf. Ich mache meinen Morgenspaziergang von 5:30 Uhr bis 7:00 Uhr & ich habe alle Nacht-Spawns ohne Probleme gefangen.

Kritik an der Situation: Doch nicht alle Trainer sind mit diesem Vorschlag glücklich. Bei ihnen ist der Sonnenaufgang nämlich schon sehr früh und sie müssten deshalb auch deutlich eher ihre Morgenrunde drehen, um die Nacht-Spawns fangen zu können.

Darüber hinaus kritisieren sie das Vorgehen und die mangelnde Kommunikation seitens Niantic. Wann die Spawns zu finden sind, wurde nämlich nicht offiziell mitgeteilt. So lassen sie ihren Ärger in den sozialen Netzwerken Luft (via reddit.com):

MattGeddon: Ja, der Sonnenaufgang hier ist im Moment um 4 Uhr, also muss ich sehr früh aufstehen, wenn ich noch welche bekommen will. Zum Glück habe ich es geschafft, sie alle für die Sammler-Herausforderung zu bekommen, weil ich letzte Nacht bis 1 Uhr wach war, aber es ist kaum zu glauben, wie schlecht durchdacht diese Aktion ist.

jontslayer: Es ist erbärmlich, wie weit wir gehen müssen, um Zugang zu einem Teil des Spiels zu erhalten. Noch schlimmer ist, dass es KEINE KOMMUNIKATION VON NIANTIC gegeben hat.

Efreet0: Ich finde es verrückt, dass die Leute sich das gefallen lassen, aber wenn man sie darauf hinweist, werden sie wütend, weil man ihnen ‘vorschreibt, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen’ oder so etwas…

Wer wegen der Arbeit oder Schule aber sowieso am frühen Morgen unterwegs ist, der kann den Hinweis von Froggo14 auf jeden Fall einmal ausprobieren. Vielleicht entdeckt ihr dann ja ebenfalls die fehlenden Monster.

Habt ihr eure Sammler-Herausforderung inzwischen gelöst? Oder fehlen euch auch noch Nacht-Spawns? Werdet ihr den Tipp von Froggo14 ausprobieren und in den kommenden Tagen in den frühen Morgenstunden auf Pokémon-Jagd gehen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

