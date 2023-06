Pokémon GO: Spieler zeigt, wie man Anego komplett allein besiegen kann – Man braucht nur das richtige Pokémon

In Pokémon GO können Trainer aktuell gegen die Ultrabestie Anego antreten. Ein Spieler hat diesen Raid nun ganz allein geschafft. Wie er das gemacht hat und wie ihr das auch könnt, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welches Pokémon geht es? Die Ultrabestie Anego ist in die Level-5-Raids in Pokémon GO zurückgekehrt und kann dort bekämpft werden. Gegen das Monster der Typen Gestein und Gift benötigt man neben den besten Kontern in der Regel auch die Unterstützung des einen oder anderen Trainers.

Doch das muss nicht sein, wie das Video eines Spielers beweist. Er hat es nämlich geschafft, die Ultrabestie im Alleingang zu besiegen. Wie er das geschafft hat, zeigen wir euch nachfolgend.

Spieler schafft Anego-Raid allein und zeigt wie

Immer wieder stellen sich Trainer in Pokémon GO ganz besonderen Herausforderungen. Dazu gehört es auch, dass Spieler versuchen, legendäre Raids allein zu schaffen. So auch der YouTuber MiniryuNinja, der in seinem Video zeigt, wie er Anego völlig allein besiegt hat und das mit einem einzigen Pokémon.

Wie hat er das gemacht? Im Video kann man sehen, dass er im Kampf gegen Anego auf ein Proto-Groudon mit der Lade-Attacke Abgrundsklinge gesetzt hat. Das besitzt somit ein Boden-Moveset und ist daher gegen Anego besonders effektiv.

Wie der Reddit-User TheDynamicDuoUK in seinem Beitrag auf Reddit näher erklärt, war das Monster auf Level 50 hochgelevelt. Zudem waren die Wetterbedingungen mit sonnigem Wetter optimal, da bei diesem die Boden-Angriffe verstärkt werden. Dazu schreibt er (via reddit.com): Jeder mit einem Proto-Groudon auf Level 50 kann SOLO Anego bei sonnigem Wetter besiegen – Ausweichen ist nicht erforderlich!

Wie bekommt man Proto-Groudon? Während andere Pokémon eine Mega-Entwicklung besitzen, könnt ihr bei Groudon eine sogenannte Proto-Entwicklung durchführen. Sie ist temporär und etwas stärker als das eigentliche Monster, weshalb Proto-Groudon zu den besten Angreifern seines Typs gehört.

Um sie erstmalig auslösen zu können, benötigt ihr aber entsprechende Proto-Energie. Diese gab es im Rahmen der Spezialforschung sowie im Anschluss an die Proto-Raids zur diesjährigen Hoenn-Tour. Wann sie das nächste Mal im Spiel zu bekommen ist, ist aktuell aber noch nicht bekannt.

Trainer wollen die Challenge selbst probieren

Trainer feiern es: In den Kommentaren feiern die Spieler die Leistung des Trainers und wollen es teilweise sogar selbst ausprobieren. Es gibt aber auch Trainer, die Bedenken haben. Das Moveset von Anego sowie das eigene Endgerät können ebenfalls Auswirkungen auf den Erfolg des Raids haben und letztlich die entscheidenen Sekunden bringen. So kann man folgende Kommentare lesen (via reddit.com):

Thunder571: Tolle Herausforderung. Mein Groudon ist nicht stark genug, aber ein Teil von mir will es trotzdem versuchen.

reidhi: Vielen Dank für diesen Beitrag. Ich werde es ausprobieren.

mornaq: Ehrlich gesagt würde ich nicht sagen ‘jeder’ bei langsameren Geräten würde es scheitern, bei stärkerem Moveset auch. Aber sicherlich ist es machbar.

Für viele ist dabei aber vor allem die große Menge an benötigten XL-Bonbons eine Hürde, wie sie in den Kommentaren weiter verraten.

Weitere Möglichkeiten Anego allein zu besiegen: Aber es gibt noch andere Wege, um Anego allein zu besiegen. So berichten Spieler in den Kommentaren davon, dass ihr Groudon ein geringeres Level hatte oder sie zusätzlich auf Crypto-Mamutel gesetzt haben.

So auch FrealafGB, der folgendes auf Reddit schrieb: Du brauchst nicht unbedingt einen 50er. Ein 49,5 wäre absolut in Ordnung, um die Strategie von MiniryuNinja zu verwenden. Ein Freund hat es auch mit einem Level-45 [Proto]-Groudon geschafft, plus einem Level-50-Crypto-Mamutel. Es gibt eine ganze Reihe von Strategien, um den Sieg zu bekommen.

Das kann sich vor allem dann lohnen, wenn man nicht genügend XL-Bonbons von Groudon hat, um entsprechende Power-ups durchzuführen. Hier kann es also sinnvoll sein, auf eine zusätzliche Alternative wie Crypto-Mamutel zurückzugreifen, was ebenfalls zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört.

Habt ihr Anego auch schon allein besiegt? Wenn ja, welche Monster und Attacken habt ihr genutzt? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

