Pokémon GO: Trainer „verliert“ wertvollen Meisterball, Spieler zeigen ihm die Lösung

In Pokémon GO warnt ein Trainer gerade davor, Fang-Gadgets im falschen Moment zu nutzen – denn er glaubt, es kostete ihn seinen Meisterball.

Was ist das Problem? In Pokémon GO gibt es den täglichen Abenteuerrauch , ein Item, mit dem ihr für 15 Minuten lang besondere Spawns bekommen könnt, wenn ihr spazieren geht.

Der Hauptgewinn dieser 15 Minuten sind derzeit die seltenen Galar-Vögel, die zufällig auftauchen können. Die sind allerdings schwer zu fangen und flüchten gerne. Deshalb benutzen einige Trainer gerade ihren neuen Meisterball für diese Monster, der sie garantiert schnappt. So auch ein Trainer bei reddit.

Doch der User ExtensionEgg7233 staunte nicht schlecht, als er sein neues Galar-Lavados fangen wollte: Denn offenbar war ihm sein Autocatcher, der “PokéBall Plus”, zuvorgekommen.

Was sind Autocatcher? Dies sind Gadgets, die Pokémon-GO-Spieler nutzen können, um an Stops zu drehen oder Monster zu fangen, ohne das Spiel aktiv spielen zu müssen. Auch Dies sind Gadgets, die Pokémon-GO-Spieler nutzen können, um an Stops zu drehen oder Monster zu fangen, ohne das Spiel aktiv spielen zu müssen. Auch eine neue Version davon soll bald erscheinen.

“Ich habe auf das Lavados geklickt und meinen Meisterball benutzt, aber mein Pokéball Plus muss es bereits ausgewählt haben”, beschriebt der User. Beim Fang mit dem Meisterball bekam er dann eine Fehlermeldung, “dass das Pokémon nicht gefunden wurde, und jetzt ist es nicht mehr in meinem Speicher!” Dabei soll der Meisterball doch mit Garantie jedes Pokémon fangen.

Zu allem Überfluss war nun auch noch der Meisterball verschwunden – und davon kriegt man nur einen. Deshalb warnt der Trainer davor, den Autocatcher in solchen Situationen mit dem täglichen Abenteuerrauch zu nutzen.

Doch andere User beruhigen bereits und meinen: Das geht schon, und der Ball ist vermutlich auch nicht verloren.

Trainer empfehlen ältesten Gaming-Trick der Welt zur Rettung

Was sagen Trainer dazu? In den Kommentaren finden sich direkt einige Spieler, die eine Idee zum Problem haben. Effektiv sagen sie: Hast du schonmal versucht, es aus- und wieder anzuschalten?

So schreibt ein User, dass er genau dasselbe Problem hatte: Lade einfach dein Spiel neu, es ist nicht weg. Ich habe das gleiche gemacht, als ich neulich morgens zur Arbeit gefahren bin, und es wurde zurückgesetzt, als das Spiel merkte, dass ich es nicht bekommen hatte (via reddit).

Ein weiterer User verweist auf einen Freund, der das Problem ebenfalls beim Abenteuerrauch hatte, das durch neu laden gelöst wurde. Er verweist auch auf den Support, der in der Regel genau das erstmal vorschlägt.

Zudem empfiehlt der Support von Pokémon GO bei Bugs und Ähnlichem oft die Option Spieldaten aktualisieren . Die findet ihr in den erweiterten Einstellungen. Sie soll genutzt werden, wenn man Probleme im Spiel feststellt.

Ein weiterer Tipp eines Autocatcher-Users: Man solle erstmal eine Beere auf ein Pokémon werfen, bevor man einen Fang versucht. Wenn das Gotcha den Spawns bereits erfasst hat, sollte nun ein Fehler auftauchen (via reddit). So kommt man gar nicht erst in Versuchung, den Meisterball zu werfen.

Die Trainer empfehlen dem User insgesamt, diese Optionen zu verwenden oder im Zweifel den Support anzusprechen. Ob es geklappt hat, ist aber noch unsicher – der User hat bislang kein weiteres Update gegeben.

Übrigens: Einige Spieler in dem Thread berichten, mit dem Autocatcher tatsächlich auch einfach so Galar-Vögel gefangen zu haben. Hier scheint also zumindest die Chance auf Erfolg zu bestehen.

MeinMMO-Redakteur Patrick Freese hatte derweil so seine Probleme mit dem Fang-Gadget von Pokémon GO.