Prime Gaming schenkt euch jetzt wieder regelmäßig Items für Pokémon GO – Das steckt im ersten Bundle

In Pokémon GO können sich Prime Gaming-Nutzer jetzt wieder regelmäßig über Geschenke freuen. Wir von MeinMMO zeigen euch, um was es genau geht und welche 4 Items sich im ersten Bundle befinden.

Um welche Geschenke geht es? Pokémon GO und Amazon Prime Gaming hatten bereits 2022 eine mehrmonatige Kollaboration und haben auf diesem Weg Nutzern von Prime Gaming regelmäßig kostenlose Items für Pokémon GO zur Verfügung gestellt.

Wie Niantic am Abend des 20. Juni 2023 über Twitter bekannt gab, wird es auch 2023 wieder eine solche Zusammenarbeit zwischen dem Spiele-Entwickler und Amazon Prime Gaming geben.

Wann ihr die Geschenke bekommt, was ihr dafür machen müsst und was im ersten Bundle steckt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Diese 4 Items erhaltet ihr jetzt im ersten Bundle

Wann gibt es die Pakete? Das erste Bundle wurde bereits mit der Bekanntgabe der Kollaboration veröffentlicht und kann bei Prime-Gaming abgerufen werden. Danach sollen weitere Geschenke im monatlichen Rhythmus auf Prime-Gaming folgen.

Was steckt im ersten Bundle: Das erste Geschenk wurde bereits aktiviert und umfasst folgende 4 Items:

2 goldene Himmihbeeren

2 mysteriöse Teile

Dabei handelt es sich um Items, die aktuell perfekt für den Einsatz während der Rocket-Übernahme sowie des Tag und Nacht -Events geeignet sind. So benötigt ihr mysteriöse Teile, um ein Rocket-Radar zusammenzubauen und schließlich die Bosse von Team GO Rocket aufzuspüren. Mithilfe der goldenen Himmihbeeren lassen sich insbesondere legendäre Monster besser fangen.

Wie kann man die Items abholen?

Wer kann die Geschenke bekommen? Um sich die Geschenke zu sichern, müsst ihr einen Account bei Prime Gaming besitzen, also ein Prime-Mitglied bei Amazon sein. Habt ihr noch keine Prime-Mitgliedschaft, dann könnt ihr diese alternativ auch für 30 Tage testen. Trainer ohne eine solche Mitgliedschaft erhalten leider keinen Zugriff auf die Geschenke.

Wie erhalte ich den Promo-Code? Um euch die Geschenke im Spiel zu holen, müsst ihr euch zuvor einen entsprechenden Promo-Code durch Amazon Prime Gaming generieren lassen. Das geht wie folgt:

Öffnet die Seite von Prime Gaming und wählt dort Pokémon GO aus

Loggt euch mit euren Amazon-Zugangsdaten ein

Nun wird euch das entsprechende Bundle angezeigt

Klickt jetzt auf den Button Hol dir Inhalte im Spiel

Jetzt wird euch ein entsprechender Code angezeigt, den ihr kopiert

Öffnet anschließend die Rewards-Website von Niantic

Meldet euch hier mit euren Zugangsdaten für Pokémon GO an

Im Anschluss kann der kopierte Promo-Code eingefügt werden

Die Items werden euch nun in Pokémon GO gutgeschrieben. Ob die Gutschrift geklappt hat, könnt ihr eurem Tagebucheintrag im Spiel entnehmen.

Einfachere Variante für Android-Nutzer: Wer ein Android-Gerät nutzt, kann sich den Weg über die Rewards-Seite sparen und stattdessen den Code direkt im Spiel eingeben. Wechselt in dem Fall einfach nach dem Kopieren des Promo-Codes ins Spiel und öffnet den Ingame-Shop. Jetzt scrollt ihr bis nach unten und gebt euren Code dort in das entsprechende Feld ein.

Wie lange hat man zum Abholen Zeit? Das aktuelle Bundle ist für insgesamt 30 Tage aktiv. Ihr könnt es also noch bis zum 20. Juli 2023 über die Seite von Prime Gaming abholen. Euer generierter Promo-Code kann einmal eingelöst werden.

Aufgrund der Erfahrungen aus dem letzten Jahr, ist davon auszugehen, dass das nächste Geschenke-Bundle dann im Anschluss direkt aktiviert wird.

Wie gefällt euch die neue Kollaboration mit Amazon Prime Gaming? Werdet ihr euch die kostenlosen Items sichern? Oder hattet ihr auf bessere Geschenke gehofft? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

