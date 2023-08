Pokémon GO: Spezialforschung zum GO Fest 2023 mit Diancie – Alle Schritte und Belohnungen

In Pokémon GO startet am 26. August 2023 das GO Fest 2023. Mit einem Ticket bekommt man die Spezialforschung zu Diancie. Was steckt da drin?

Was ist das für eine Spezialforschung? Die Spezialforschung ist Teil des Tickets zum GO Fest 2023, das man im Shop für rund 15 Euro kaufen kann.

Der Haupt-Bonus des Tickets ist eine Begegnung mit dem mysteriösen Pokémon Diancie, das ihr auch zu Mega-Diancie weiterentwickeln könnt. Wichtig: Habt ihr bereits ein Diancie von den lokalen GO Fests, kriegt ihr kein weiteres, sondern nur Bonbons.

Mittlerweile ist auch bekannt, welche Schritte ihr erfüllen müsst und was für Belohnungen ihr im Laufe der Forschung bekommt, da das GO Fest in anderen Zeitzonen bereits läuft. Mithilfe der Übersicht von LeekDuck zeigen wir euch, welche Inhalte die Forschung bringt.

Forschung zum GO Fest 2023 1/6

Aufgabe Belohnung Drehe 3 PokéStops oder Arenen 2 Rauch Nutze einen Rauch 23 Pokébälle Fange 10 Pokémon 3 Nanabbeeren

Stufenbelohnung: Nach Abschluss der Stufe erhaltet ihr:

3 Himmihbeeren

2 Lockmodule

3 Sananabeeren

Forschung zum GO Fest 2023 2/6

Aufgabe Belohnung Erledige 3 Feldforschungsaufgaben Wattzapf-Begegnung Nutze 5 Beeren beim Fangen von Pokémon 2 Brutmaschinen Fange 10 unterschiedliche Arten von Pokémon Kommandutan-Begegnung

Stufenbelohnung: Nach Abschluss der Stufe erhaltet ihr:

2023 EP

2 Knursp

2023 Sternenstaub

Forschung zum GO Fest 2023 3/6

Aufgabe Belohnung Brüte 2 Eier aus 2 Glücks-Eier Drehe 5 PokéStops oder Arenen Schalellos-Begegnung (Westliches Meer) Verdiene ein Bonbon beim Laufen mit deinem Kumpel Schalellos-Begegnung (Östliches Meer)

Stufenbelohnung: Nach Abschluss der Stufe erhaltet ihr:

2023 EP

Rocara-Begegnung

2023 Sternenstaub

Forschung zum GO Fest 2023 4/6

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 2 Sternenstücke Verdiene 7.190 Sternenstaub 2 Silberne Sananabeeren Entwickle 3 Pokémon Hisui-Fukano-Begegnung

Stufenbelohnung: Nach Abschluss der Stufe erhaltet ihr:

2023 EP

Begegnung mit Diancie

2023 Sternenstaub

Forschung zum GO Fest 2023 5/6

Aufgabe Belohnung Verdiene 7.190 EP 3 Sonderbonbons Mache bei 10 Fee-Pokémon ein Power-Up 3 Sonderbonbons Mache bei 10 Gesteins-Pokémon ein Power-Up 3 Sonderbonbons

Stufenbelohnung: Nach Abschluss der Stufe erhaltet ihr:

2023 EP

300 Mega-Energie für Diancie

Diancie-Shirt für euren Avatar

Forschung zum GO Fest 2023 6/6

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 2023 EP Bereits erledigt! 2023 Sternenstaub Bereits erledigt! 2023 EP

Stufenbelohnung: Nach Abschluss der Stufe erhaltet ihr:

25 Diancie-Bonbons

25 Diancie-Sticker

Pose für euren Avatar

Was ist noch beim GO Fest 2023 wichtig?

Eine Übersicht der wichtigsten Infos zum GO Fest findet ihr in diesen Artikeln:

Insgesamt läuft das globale GO Fest vom 26. August 2023 bis 27. August 2023. Die Spezialforschung mit Diancie könnt ihr nur bekommen, wenn ihr ein entsprechendes Ticket kauft und in diesem Zeitraum spielt. Der Abschluss der Spezialforschung ist allerdings jederzeit möglich, sobald ihr sie erstmal aktiviert habt.

Was haltet ihr von der Forschung und den Belohnungen? Erzählt es uns in den Kommentaren!