Pokémon GO: Mit einer Änderung wird das GO Fest jetzt noch besser

In Pokémon GO steht das globale GO Fest am Wochenende an. Nun gab Niantic noch kurzfristig eine Änderung hinsichtlich der Fern-Raids bekannt.

Was ist am Wochenende anders? Am 26. und 27. August läuft das weltweite GO Fest in Pokémon GO. Aus diesem Anlass hat Niantic bekannt gegeben, das Fern-Raid-Limit für das Wochenende zu entfernen.

In einem Post schreibt der Support-Account: Macht eure Kampfparty bereit, Trainer – am 26. und 27. August gibt es kein Limit für Fernraids, um das globale Pokémon GO Fest 2023 zu feiern! Denkt daran, dass ihr immer noch nur eine begrenzte Anzahl von Fernkampf-Pässen in eurer Item-Tasche haben könnt . (via Twitter/X)

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Warum ist das wichtig? Das 2023 eingeführte Fern-Raid-Limit wird von vielen Spielen sehr kritisch gesehen, da ihnen so teilweise die Möglichkeit genommen wird, an beliebten Raids teilzunehmen, wenn sie nicht in der Nähe sind. In der Regel darf man am Tag 5 Fern-Raids machen, seit die Änderung greift.

Am GO-Fest-Wochenende kommt mit Mega-Rayquaza ein sehr begehrter Raid-Boss in die Raids. Wer vorhat, viele Exemplare herauszufordern, aber nicht die entsprechenden Arenen in der Nähe hat, könnte nun also auch per Fern-Raid daran teilnehmen. Beim Raid-finden und -hosten kann die Campfire-App helfen.

Auch die Proto-Pokémon Kyogre und Groudon werden wieder verfügbar sein. Gerade für Spieler, die nicht in großen Städten spielen werden, dürfte das GO-Fest-Wochenende so besser werden.

Lob, aber auch Kritik für Fern-Raid-Anpassung zum GO Fest

So reagieren Spieler: Grundsätzlich freuen sich einige Spieler, dass das Limit für das GO Fest entfernt wird. Gleichzeitig melden sich Spieler aber auch kritisch zu Wort. Denn im Zuge der Anpassung damals wurde nicht nur das Limit eingeführt, sondern auch der Preis der Raid-Pässe erhöht. Und das bleibt auch zum GO Fest so.

„Danke, aber Remote-Raiding ist einfach viel zu teuer“, meint ein Spieler (via reddit)

„Ich wünschte, sie würden das Limit für die ganze Woche aufheben“, meint ein anderer (via reddit): „Ich würde gerne Kyogre und Groudon in Raids diese Woche ausnutzen. Ich laufe seit 6 Monaten mit ihnen und habe kaum XL-Bonbons bekommen.“

„Können wir Remote-Pässe für 100 Münzen bekommen, bitte, bitte?“, fragt einer (via reddit)

„Erinnert ihr euch noch, als das normal und kein ‘Feature’ war?“ (via reddit).

Insgesamt gibt es aus Sicht der Spieler also durchaus weiterhin Verbesserungsbedarf für die Fern-Raid-Situation – auch über das GO-Fest-Wochenende hinaus.

Worum geht es beim GO Fest? Das GO Fest ist jedes Jahr das größte Event in Pokémon GO. Nach drei lokalen Events in New York, Osaka und London ist nun das globale GO Fest dran.

Eine Übersicht zum Event und Tipps zur Vorbereitung auf das GO Fest 2023 findet ihr hier.