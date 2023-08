Pokémon GO gibt Hinweise zur neuen Season, doch Trainer fragen: „Wo bleibt Galar?“

In Pokémon GO neigt sich die Season Hidden Gems systematisch dem Ende entgegen. Doch die Entwickler haben bereits die ersten Hinweise zu den Inhalten der neuen Jahreszeit gegeben. Was euch erwartet und warum Trainer etwas enttäuscht sind, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welche Season geht es? In Pokémon GO läuft aktuell die 11. Season unter dem Namen Hidden Gems . Diese ist noch bis zum 1. September aktiv, bis sie von der nächsten Jahreszeit abgelöst wird. Welche das ist, ist bisher noch nicht bekannt, allerdings haben die Entwickler von Pokémon GO in einem Trailer nun erste Hinweise gegeben, welche Inhalte euch in der 12. Saison erwarten könnten.

Was das für ein Trailer ist, was Trainer vermuten und auf welche Inhalte die Spieler stattdessen gehofft hatten, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Trailer zeigt neue Generation in Pokémon Gc

Was ist das für ein Trailer? Im Rahmen der Pokémon Presents, die am Nachmittag des 8. August auf YouTube stattfand, wurden auch die nächsten Inhalte zu Pokémon GO gezeigt. Neben einer Reihe von Informationen zum bevorstehenden GO Fest 2023, gab es auch einen ersten Einblick in die Inhalte ab September. Das Video ist inzwischen auf den offiziellen Kanälen von Pokémon GO zu finden.

Was zeigt der Trailer? Zu sehen sind darin vor allem erstmal eins: jede Menge verschiedener Schuhe, dessen Schnürsenken und Verzierungen farbig aufleuchten und teilweise mit Edelsteinen bedeckt sind. Außerdem sieht man gegen Ende des Trailers hinter dem Fenster neben der Tür die Starter-Pokémon der 9. Generation vorbei springen.

Dazu schreiben die Entwickler in ihrem Blog (via pokemongolive.com): Trainer, bald könnt ihr noch mehr Pokémon begegnen! Diesen September erscheinen Pokémon aus der Paldea-Region in Pokémon GO, die ursprünglich in den Nintendo Switch-Spielen Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur entdeckt wurden. Bleibt dran, denn weitere Informationen folgen!

Was könnte der Trailer bedeuten?

Thema der nächsten Season: Anhand der Hinweise ist davon auszugehen, dass der Trailer auf die kommende Season einstimmen soll, die sich demnach um die Monster der 9. Spiele-Generation, also der Paldea-Region, drehen könnte. Ob diese Region über die ganze Season hinweg ein Thema im Spiel sein wird oder ausschließlich für den September gedacht ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht offiziell bekannt.

Allerdings wäre es nicht das erste Mal, dass Niantic während einer Season eine bestimmte Region in den Mittelpunkt rückt und in dieser Region dann Stück für Stück entsprechende Monster veröffentlicht. So gab es bereits im letzten Jahr eine Jahreszeit rund um die Alola-Region.

Darüber hinaus würde auch die frühe Ankündigung eher auf die neue Season hindeuten, als auf ein einzelnes Event. Events werden nämlich in der Regel erst kurz vor ihrem Start oder dem jeweiligen Monatswechsel bekannt gegeben.

Themen-Event: Bei den Hinweisen könnte es sich allerdings auch um ein spezielles Event anlässlich des Release von Pokémon Karmesin und Purpur: DLC handeln. Die Erweiterung für die gleichnamigen Nintendo Switch-Spiele spielt in der Paldea-Region und wird am 13. September 2023 veröffentlicht. Das würde zeitlich also ebenfalls passen.

Paldea-Release sorgt für Diskussion bei den Trainern

Was sagt die Community zur Ankündigung? In der Community sind die Trainer über diese Neuigkeit momentan gespalten. Während einige Spieler die Monster der 9. Generation lieben und sich schon riesig auf den Release im September freuen, sind andere eher weniger begeistert. Dabei steht vor allem die Auswahl der Region in der Kritik.

Was ist an Paldea so schlimm? Während es bald die ersten Monster aus der Paldea-Region geben soll, darunter voraussichtlich die Starter-Pokémon Felori, Krokel und Kwaks, fehlt die 8. Spiele-Generation rund um die Galar-Region noch nahezu vollständig. Von ihnen haben bislang nur vereinzelte Monster, wie Ursaluna, Zarude oder auch Regieleki und Regidrago den Weg ins Spiel gefunden.

Deshalb ist es für viele Trainer unverständlich, wieso diese Generation einfach übersprungen und stattdessen mit Paldea weitergemacht wird. Andere sehen das ganze wiederum nicht so eng und finden es gut, dass dann alle Regionen in Pokémon GO vertreten sein werden. So kann man folgende Kommentare auf Reddit finden:

idealstrontium456: Wo bleibt Galar?

P0LL0D1ABL0: Ich will mein Durengard! Ich drücke immer noch die Daumen für das kommende Halloween. Und was ist mit dem Galar-Dex? Völlig weglassen? Das fühlt sich wirklich so an, als würde die Pokemon Company Niantic dazu drängen, ihren (lächerlichen) Zeitplan für die Veröffentlichung ein wenig zu überziehen.

TheStoryGoesOn: Dies wird eine interessante Generation sein. Es ist die größte Generation seit langem und bietet neue Entwicklungen für viele Pokemon. Hisui brachte zwar auch neue Entwicklungen, aber es ist eine viel kleinere Generation. Paradoxe Pokemon machen einen großen Teil der neuen Pokemon aus. In Karmesin und Purpur werden sie nicht als Legendäre behandelt, aber man begegnet ihnen sehr häufig im Post-Game.

duel_wielding_rouge: Wir haben bereits mehrere Galar-Pokemon. Mit dieser Veröffentlichung wird also jede Region der Hauptserie in GO vertreten sein.

Kwaks, Felori und Krokel, die Starter-Pokémon aus Paldea

Trainer rätseln über die zahlreichen Schuhe

Was haben die Schuhe zu bedeuten? Neben den Diskussionen rund um die Auswahl der Region, lassen die zahlreichen Schuhe im Video die Trainer rätseln, was sie wohl zu bedeuten haben. Am naheliegendsten wäre, dass diese einfach den Zusammenhang zu Pokémon GO symbolisieren sollen.

Aber auch spezieller Merch, neue Feature oder ein Zusammenhang mit den neuen Routen ist für einige Spieler denkbar. So kann man in den Kommentaren folgende Ideen lesen (via reddit.com):

krispyboiz: Die Thematisierung der Schuhe war ein bisschen seltsam. Ich verstehe, es geht wahrscheinlich um das Pokemon GO-Thema, aber immer noch ziemlich seltsam. Trotzdem aufregend! Ich frage mich, ob sie sich für eine Saison von Paldea oder ein anderes Thema entscheiden, das nur sie betrifft.

The MadJAM: Passt auch zu den Routen.

narwhalsare_unicorns: Ich dachte wirklich, das wäre für neue Merch-Schuhe und nicht für Inhalte.

Jedes Paar für eine Region: Der Reddit-User Jigglypuffamiiga2188 sieht stattdessen darin Parallelen zu den einzelnen Regionen, die es in der Pokémon-Welt bislang gibt, wundert sich allerdings, für was wohl die Sandalen am Ende stehen könnten.

So schreibt er (via reddit.com): Wenn also jeder Schuh in dem Werbespot für eine Spielegeneration steht, wofür stehen dann die Sandalen kurz vor den scharlachroten und violetten Schuhen? Sie heben die grünen Kreise hervor, was mich an den kommenden DLC mit der blaugrünen Maske erinnert, aber auch ein wenig an Alola. Die Sandalen von Sonne und Mond waren kurz vor Schwert und Schild. Ich glaube nicht, dass sie für Arceus stehen. Hat jemand eine Idee?

Was das genau zu bedeuten hat und welche Inhalte ihr konkret ab September im Spiel finden könnt, bleibt vorerst noch abzuwarten. Sobald es hierzu neue Informationen gibt, erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Wie findet ihr die Hinweise zu den kommenden Inhalten in Pokémon GO? Glaubt ihr, dass sich die ganze Season um die Paldea-Region drehen wird? Und welchen Hintergrund könnten die vielen Schuhe haben? Lasst es uns gern hier in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

