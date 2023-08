Stopp! Wartet in Pokémon GO mit dem Verschicken eurer Monster

In Pokémon GO solltet ihr jetzt mit dem Verschicken eurer Monster noch warten. Wir von MeinMMO erklären euch, wieso es sich lohnt und bis wann ihr warten solltet.

Um welche Monster geht es? Am Wochenende lief in Pokémon GO das diesjährige globale GO Fest, bei dem jede Menge Monster gefangen wurden. Darunter auch seltene und starke Exemplare, oder auch legendäre Raid-Bosse.



Nun ist das Event vorüber und ein guter Zeitpunkt seinen Pokémon-Beutel zu sortieren, bevor die neue Season beginnt. Mit dem Verschicken solltet ihr allerdings noch etwas warten.

In der neuen Season erwarten euch Paldea-Pokémon. Einen ersten Hinweis seht ihr im Video:

Holt euch Extra-Bonbons beim Verschicken

Bis wann muss man warten? Am Dienstag findet in Pokémon GO die letzte Rampenlicht-Stunde im August statt, die euch nicht nur eine Begegnung mit dem Wasser- und Gift-Pokémon Tentacha beschert, sondern auch einen Bonbon-Bonus beim Verschicken bringt.

Versendet ihr nämlich eure überflüssigen Monster an diesem Tag in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr an den Professor, dann erhaltet ihr die doppelten Bonbons. Bei der Menge an gefangenen Pokémon vom Wochenende kann sich das also auf jeden Fall richtig lohnen.

Was solltet ihr jetzt tun? Doch die Zeit bis zum Kurz-Event solltet ihr dennoch sinnvoll nutzen, um eure Monster zu sortieren. Statt sie zu verschicken, legt ihr stattdessen einfach einen entsprechenden Tag an. Dort könnt ihr alle Pokémon hinterlegen, die ihr nicht mehr braucht.

Am Dienstag könnt ihr dann während der Rampenlicht-Stunde ganz bequem den entsprechenden Tag öffnen, alle Monster auswählen und auf einmal in wenigen Sekunden verschicken. Wie die Tag-Funktion funktioniert, verraten wir euch im nachfolgenden Beitrag:

Mehr zum Thema Pokémon GO: Filter & Tags nutzen – So könnt ihr eure Monster schnell sortieren von Franzi Korittke

Bei welchen Monstern lohnt sich das?

Diese Monster solltet ihr erstmal aufheben: Grundsätzlich lohnt sich das bei allen Pokémon, die ihr jetzt verschicken wollt. Wer allerdings dringend Platz benötigt, um weiterspielen zu können, der sollte sich vor allem auf die Pokémon fokussieren, bei denen man noch dringend Bonbons braucht.

Darüber hinaus solltet ihr auch legendäre Pokémon sowie starke Exemplare, die zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören, zurückhalten, da ihr bei diesen nicht nur zum Entwickeln, sondern auch für Power-Ups jede Menge Bonbons benötigt.

Wie kann man noch mehr Bonbons rausholen? Wer noch mehr Bonbons aus den gefangenen Pokémon holen will, der kann die aussortieren Monster zuvor auch noch einmal mit einem Freund tauschen. Für jede Tausch-Aktion erhaltet ihr aktuell mindestens 2 normale Bonbons sowie ab Trainer-Level 31 ein XL-Bonbon.

Das kostet allerdings etwas Sternenstaub. Dafür könnt ihr mit etwas Glück sogar ein Glücks-Pokémon erhalten. Monster, die ihr getauscht habt und nicht mehr braucht, könnt ihr dann wiederum am Dienstag zum Professor schicken.

Wie viele Monster habt ihr an den beiden Event-Tagen ungefähr gefangen? Und habt ihr schon aussortiert? Oder wartet ihr bis Dienstag, um euch den Bonbon-Bonus zu sichern? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Die ersten Termine der neuen Season sind bereits bekannt. Wir zeigen euch, welche Tage ihr euch im September, Oktober und November markieren solltet.