Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im August 2023 und ihre Boni

In der Übersicht zeigen wir euch alle Rampenlicht-Stunden im August 2023 in Pokémon GO. Dabei erfahrt ihr hier auf MeinMMO alles zu den Pokémon, Shinys, Boni und den jeweiligen Zeiten der Kurz-Events.

Was sind Rampenlicht-Stunden? Jeden Dienstag veranstaltet Pokémon GO ein einstündiges Kurz-Event, bei dem ein bestimmtes Monster in den Mittelpunkt gerückt wird. Dieses spawnt dann gefühlt an jeder Ecke im Spiel.

Auch im August wird es wieder 5 dieser Rampenlicht-Stunden geben. Begleitet werden die jeweiligen Monster dabei von einem besonderen Bonus, der für die Zeit des Events aktiv sein wird. Welche euch genau erwarten und wann diese stattfinden, haben wir nachfolgend zusammengefasst.

Alle Termine der Rampenlicht-Stunden im August 2023

Wann laufen die Rampenlicht-Stunden? Die Rampenlicht-Stunden laufen immer dienstags in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Folgende Monster könnt ihr dabei in den kommenden Wochen fangen:

Termin Pokémon & Boni 01. August Vulpix* und 2x EP beim Entwickeln 08. August Paras* und 2x Sternenstaub beim Fangen 15. August Velursi* und 2x EP beim Fangen 22. August Bluzuk* und 2x Bonbons beim Fangen 29. August Tentacha* und 2x Bonbons beim Verschicken

Rampenlicht-Stunde am 01. August

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Zur ersten Rampenlicht-Stunde im August erwartet euch das Feuer-Pokémon Vulpix. Es stammt aus der ersten Spiele-Generation und kann zu Vulnona weiterentwickelt werden. Darüber hinaus besitzt es auch eine Alola-Form vom Typ Eis. Diese wird im Rahmen der Rampenlicht-Stunde aber nicht zu fangen sein.

Welche Boni sind aktiv? Während des einstündigen Events könnt ihr nicht nur überall wilde Vulpix finden, sondern auch doppelte EP sammeln, wenn ihr Pokémon entwickelt.

Lohnt sich das Event? Vulpix und seine Weiterentwicklung können in Raids und in der GO-Kampfliga eher weniger überzeugen. Das Event lohnt sich deshalb vorrangig für Trainer, die noch ein paar EP sammeln wollen. Wolltet ihr also schon länger ein paar Monster entwickeln, ist zu diesem Event der perfekte Zeitpunkt.

Kann man Shiny-Vulpix fangen? Ja, mit etwas Glück begegnet ihr einem schillernden Exemplar. Ihr erkennt es an seinem goldgelben Aussehen.

Rampenlicht-Stunde am 08. August

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Die zweite Rampenlicht-Stunde im August beschert euch Begegnungen mit dem Käfer- und Pflanzen-Pokémon Paras aus der ersten Generation. Es lässt sich zu Parasek weiterentwickeln.

Welche Boni sind aktiv? Ihr erhaltet während des Events für jedes gefangene Pokémon die doppelte Menge Sternenstaub.

Lohnt sich das Event? Auch Paras und Parasek sind nicht sonderlich stark. Dennoch solltet ihr euch diese Rampenlicht-Stunde nicht entgehen lassen. Paras gehört nämlich zu den 22 Pokémon, die euch generell mehr Sternenstaub bringen.

So könnt ihr euch in Kombination mit dem Sternenstaub-Bonus vom Event während der Rampenlicht-Stunde pro Fang mindestens 1.000 Sternenstaub sichern. Durch den Einsatz von Sternenstücken oder optimalen Wetter-Bedingungen kann das sogar nochmal deutlich mehr werden.

Kann man Shiny-Paras fangen? Ja, Paras kann bereits seit längerem als Shiny im Spiel gefangen werden. Sein Körper ist dann etwas dunkler als normal.

Rampenlicht-Stunde am 15. August

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Zur dritten Rampenlicht-Stunde könnt ihr dem Wildfang-Pokémon Velursi begegnen. Das Pokémon der Typen Normal und Kampf aus der 7. Spiele-Generation lässt sich zu Kosturso weiterentwickeln.

Welche Boni sind aktiv? Auch bei dieser Rampenlicht-Stunde werdet ihr für das Fangen von Pokémon belohnt. Dabei erhaltet ihr doppelte EP.

Lohnt sich das Event? Kosturso ist ein solides Kampf-Pokémon, das mit den besten Angreifern in Pokémon GO aber nicht mithalten kann. Und auch in der GO-Kampfliga gibt es bessere Kandidaten. Wer auf dem Weg zu Level 50 ist, sollte sich jedoch den EP-Bonus nicht entgehen lassen.

Kann man Shiny-Velursi fangen? Ja! Ihr erkennt das schillernde Velursi an einem gelben Körper.

Rampenlicht-Stunde am 22. August

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Zur Vorletzten Rampenlicht-Stunde im August erwartet euch Bluzuk. Das Pokémon aus der ersten Generation gehört zu den Typen Käfer und Gift. Ihr könnt es zu Omot weiterentwickeln.

Welche Boni sind aktiv? Während der Rampenlicht-Stunde könnt ihr nicht nur jede Menge Bluzuk fangen, sondern erhalten beim Fangen von Pokémon auch die doppelten Bonbons.

Lohnt sich das Event? In Raids und der GO Kampfliga können Bluzuk und seine Weiterentwicklung eher nicht überzeugen. Hierbei ist also vor allem der Bonus interessant. Diesen müsst ihr nämlich nicht unbedingt für Bluzuk nutzen, sondern könnt stattdessen beispielsweise auch Raids machen oder die Wunderbox zünden.

Kann man Shiny-Bluzuk fangen? Auch Bluzuk kann als Shiny gefangen werden. Ihr erkennt es an seinen auffällig blauen Augen.

Rampenlicht-Stunde am 29. August

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Zum Ende des Monats erwartet euch dann noch eine Rampenlicht-Stunde mit dem Wasser- und Gift-Pokémon Tentacha. Dieses könnt ihr zu Tentoxa weiterentwickeln.

Welche Boni sind aktiv? Während des kurzen Events erhaltet ihr die doppelten Bonbons beim Verschicken von Pokémon.

Lohnt sich das Event? Besonders stark sind Tentacha und seine Weiterentwicklung nicht. Lediglich in der Hyperliga der GO-Kampfliga spielt Tentoxa mit einem Moveset aus Gifthieb, Siedewasser und Blizzard im Mittelfeld mit.

Das Event lohnt sich also vor allem wegen des Bonbon-Bonus. Dieser ist nämlich besonders nützlich, da am Wochenende zuvor das globale GO Fest läuft. Es kann sich also lohnen Monster aufzuheben, bei denen noch Bonbons gebraucht werden und diese erst zur Rampenlicht-Stunde zu verschicken.

Kann man Shiny-Tentacha fangen? Ja, Shiny-Tentacha ist im Spiel aktiv und kann mit etwas Glück auch zur Rampenlicht-Stunde gefunden werden. Ihr erkennt es an seinem lilafarbenen Körper.

Wie gefallen euch die Rampenlicht-Stunden im August? Auf welche freut ihr euch besonders? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

