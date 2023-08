Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Velursi und EP-Bonus – Lohnt sich das?

In Pokémon GO startet heute, am 15. August, die Rampenlicht-Stunde mit Velursi. Wir zeigen euch in der Übersicht alles zu den Boni und Shinys des Events und erklären, ob sich das Pokémon lohnt.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? Jeden Dienstag läuft in Pokémon GO ein Event dieser Art. Ein Pokémon steht zusammen mit einem Bonus für eine Stunde im Fokus. Welches Pokémon das ist und ob ihr mehr EP, Sternenstaub oder Bonbons zu einem Termin erhaltet, legt das Team von Niantic am Anfang eines Monats fest.

Beim heutigen Event trefft ihr auf Velursi. Das Pokémon gehört zu den Typen Normal und Kampf und stammt aus der siebten Spielgeneration. Seine Weiterentwicklung ist Kosturso.

Rampenlicht-Stunde am 15. August – Start, Shiny, Boni

Wann startet das Event? Wie ihr das von Rampenlicht-Stunden aus der Vergangenheit bereits kennt, geht das Event auch heute wieder um 18:00 Uhr los. Eine Stunde später, um 19:00 Uhr, ist Feierabend.

Welche Boni gibt es? Während des Events werdet ihr nahezu überall in der Wildnis auf Velursi treffen. Wenn ihr wollt, könnt ihr einen Rauch zünden, um zusätzliche Exemplare anzulocken.

Dazu erhaltet ihr die doppelten Erfahrungspunkte für das Fangen von Pokémon. Das zählt für alle Arten von Pokémon, die ihr während der Eventzeit fangt.

Die Rampenlicht-Stunde mit Velursi ist die dritte RL-Stunde im August. Zwei weitere folgen noch:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im August 2023 und ihre Boni von Franzi Korittke

Gibt es Velursi als Shiny? Ja, ihr könnt die schillernde Version von Velursi in Pokémon GO fangen. Mit Glück begegnet ihr heute beim Event einem Shiny. Aber bedenkt, dass die Chancen darauf nicht erhöht wurden.

Velursi und Kosturso im Vergleich mit Shiny Velursi und Shiny Kosturso

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Bei den Trainerkämpfen im PvP spielt Kosturso im Mittelfeld mit. Es ist ein “okayer” Angreifer, doch es gibt viele stärkere Alternativen. Als Raid-Angreifer könnt ihr das Pokémon getrost ignorieren.

Die Rampenlicht-Stunde heute lohnt sich also vor allem dann für euch, wenn ihr noch auf dem Weg zu Level 50 seid und Erfahrungspunkte sammelt.