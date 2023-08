Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Tentacha und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 29. August, die Rampenlicht-Stunde mit Tentacha. Wir zeigen euch alles zu den Boni, dem Shiny und den Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO startet jeden Dienstag in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr eine Rampenlicht-Stunde. Während des Events steht ein Pokémon zusammen mit einem Bonus im Fokus. Am Anfang eines Monats legt das Team von Niantic fest, welche Kombination aus Pokémon und Bonus in den nächsten Wochen ins Rampenlicht tritt.

Bei den Boni kann es sich um mehr EP, mehr Sternenstaub oder mehr Bonbons handeln. Beim heutigen Event trefft ihr Tentacha aus der ersten Spielgeneration und erhaltet mehr Bonbons.

Rampenlicht-Stunde am 29. August – Start, Boni, Shiny

Wann beginnt das Event? Wie immer könnt ihr ab 18:00 Uhr heute mitmachen. Gegen 19:00 Uhr wird das Event dann planmäßig beendet.

Welche Boni gibt es? Der auffälligste Bonus besteht aus deutlich höheren Spawns von Tentacha. In der Wildnis werdet ihr das Monster an fast jeder Ecke finden können. Wer sich weitere Begegnungen wünscht, kann dafür einen Rauch zünden.

Dazu erhaltet ihr für das Verschicken von Pokémon die doppelte Menge an Bonbons. Heute läuft die letzte Rampenlicht-Stunde im August. Eine Aussicht auf Community-Day-Termine und Event-Termine der nächsten Monate gibt es bereits:

Gibt es Tentacha als Shiny? Ja, schon seit langer Zeit ist die schillernde Variante von Tentacha in Pokémon GO aktiv. Auch bei der Rampenlicht-Stunde könnt ihr mit Glück auf Shinys treffen. Bedenkt aber, dass die Chancen darauf nicht erhöht sind.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Als Angreifer sind Tentacha und seine Weiterentwicklung nicht sonderlich stark. In der Hyperliga schafft es Tentoxa ins Mittelfeld. Doch es gibt viele stärkere Alternativen.

Nutzt das Event vor allem, um eure Sammlung aufzuräumen. Wir hatten euch dazu geraten, mit dem Verschicken eurer GO-Fest-Pokémon auf dieses Event zu warten. So könnt ihr den Bonus gut ausnutzen und sichert euch Extra-Bonbons.

Wie gefällt euch das heutige Event? Werdet ihr daran teilnehmen? Schreibt uns doch hier auf MeinMMO eure Meinung dazu in die Kommentare.