Pokémon GO: C-Day Termine für September, Oktober und November jetzt bekannt

In Pokémon GO wurden die Termine für die Community Days im September, Oktober und November enthüllt. Dazu 5 weitere Termine, die ihr euch schon mal im Kalender markieren könnt.

Was wurde enthüllt? Wenn ihr gerne an Community Days teilnehmt, könnt ihr euch jetzt schon mal die nächsten fünf Termine im Kalender markieren. Denn Niantic zeigte nun, zu welchen Tagen in den nächsten drei Monaten die Events geplant sind. Darunter auch zwei Community Day Classics.

Wir zeigen euch die Daten hier in der Übersicht.

Community Days im September 2023

Wann läuft der C-Day Classic? Am 2. September 2023. Das ist ein Samstag.

Wann läuft der normale C-Day? Am 23. September 2023. Ebenfalls ein Samstag.

Community Day im Oktober 2023

Wann läuft der C-Day? Am Sonntag, dem 15. Oktober 2023. Hierbei handelt es sich um die normale Version des Community-Days. Eine Classic-Variante ist in diesem Monat nicht geplant.

Community Days im November 2023

Wann läuft der normale C-Day? Am Sonntag, dem 5. November 2023.

Wann läuft der C-Day Classic? Am Samstag, dem 25. November 2023.

5 Event-Termine, die ihr euch merken könnt

Was sind das für Termine? Im Blogpost von Niantic spricht das Team nur darüber, dass es bei den Daten um “weitere In-Game-Events in der nächsten Jahreszeit” handeln würde. Welche Art von Events euch dabei erwartet, ist noch unklar. Dennoch könnt ihr vorsorglich schon mal eine Markierung bei euch im Kalender setzen, wenn ihr gerne an Events von Pokémon GO teilnehmt.

Sonntag, 17. September 2023

Samstag, 30. September 2023

Samstag und Sonntag, 7. und 8. Oktober 2023

Samstag, 21. Oktober

Samstag, 11. November

Zum nächsten Community Day und weiteren Themen-Events soll es demnächst weitere Informationen geben. Hier auf MeinMMO werden wir sofort darüber berichten, sobald es neue Details gibt.

Spielt ihr gerne die Community Days oder findet ihr, dass Niantic etwas ändern muss, damit sie wieder spannend werden? Schreibt uns eure Meinung dazu doch gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Eine Übersicht über alle Events im August 2023 bei Pokémon GO zeigen wir euch hier.