Pokémon GO: Community Day Classic im September mit Glumanda – Was wir bisher wissen

Pokémon GO bringt am 02. September einen neuen Community Day Classic. Glumanda wird der Star des Tages sein.

Wann läuft der Community Day Classic? Der Community Day Classic läuft am Samstag, den 02. September. Damit steht er bereits an diesem Wochenende an. Das gab Pokémon GO bereits im August bekannt, ebenso wie weitere Community-Day-Termine.

Die Uhrzeit ist noch nicht offiziell bekannt. Der Leaker Leekduck geht allerdings von einer Event-Zeit von 14:00 bios 17:00 Uhr aus. Hier bleibt die offizielle Ankündigung abzuwarten.

Was ist das Event-Pokémon? Glumanda wird das Haupt-Pokémon des Events sein. Das zeigt ein Teaser von Pokémon GO, in dem eine Feuerwalze zu sehen und am Ende der Ruf eines Glumandas zu hören ist.

Den Teaser binden wir euch hier ein:

Pokémon GO: Was bringt der Community Day Classic mit Glumanda?

Welche Boni wird es geben? Der Haupt-Bonus werden deutlich verstärkte Glumanda-Spawns sein, die überall im Spiel auftauchen.

Darüber hinaus wird die Shiny-Rate merklich erhöht. Wer bis heute also kein Shiny-Glumanda, -Glutexo oder -Glurak hat, bekommt hier erneut eine sehr gute Chance.

Dazu ist allerdings anzumerken, dass es bereits das dritte Mal ist, dass Glumanda der Star eines Community Days wird.

Der Community Day Classic ist grundsätzlich dazu gedacht, beliebte C-Days zurückzubringen, die lange zurückliegen und die neue Spieler möglicherweise verpasst haben. Das dürfte hier auch der Fall sein.

Der Community Day Classic liegt bereits in der neuen Season, die auch Paldea-Monster bringt:

Welche Boni gibt es noch? Hier heißt es, die offizielle Ankündigung abzuwarten. Sicher ist, dass es eine spezielle Event-Attacke geben wird. Die letzten Male lernte Glurak Lohakanonade beim ersten Community Day und Feuerodem beim zweiten Community Day.

Denkbar, dass eine dieser Attacken zurückkehrt. Sobald hier mehr bekannt ist, halten wir euch auf dem Laufenden.