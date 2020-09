Wer sich diese Boni sichern will, muss sich nur noch bis zum 17. Oktober gedulden. Andere gewohnte Boni hingegen werden ab dem 1. Oktober gestrichen: Für Pokémon GO wurde das Ende einiger Corona-Änderungen angekündigt .

Also selbst, wenn man schon Glumanda ohne Ende hat, lohnt es sich, so viele Monster wie möglich zu fangen. Außerdem könnt ihr euch die spezielle Event-Attacke Feuerodem für Glurak sichern. Die schnelle Drachen-Attacke könnte gerade im PvP spannend werden.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 1 + drei =

Insert

You are going to send email to