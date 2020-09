Pokémon GO streicht morgen Corona-Boni – Diese 3 bleiben dauerhaft

Nun ist auf jeden Fall bekannt, dass es ab Oktober wieder etwas mehr Normalität in Pokémon GO gibt. Zusätzlich wird es im Oktober auch eine Menge Events geben. Eins davon dreht sich beispielsweise um die Rückkehr von Shiny Meltan.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 8 − sieben =

Insert

You are going to send email to