Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Bluzuk und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 22. August, die Rampenlicht-Stunde mit Bluzuk. Wir zeigen euch alles zu den Boni, dem Shiny und den Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend startet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Dabei steht ein Pokémon zusammen mit einem Bonus für eine Stunde im Fokus. Welches Pokémon das ist und ob es mehr Sternenstaub, EP oder Bonbons dazu gibt, legt Niantic immer zum Anfang eines Monats fest.

Heute trefft ihr das Pokémon Bluzuk, das aus der ersten Spielgeneration bekannt ist.

Rampenlicht-Stunde am 22. August – Start, Boni, Shiny

Wann läuft das Event? Die Rampenlicht-Stunde startet zur gewohnten Uhrzeit um 18:00 Uhr und ist dann eine Stunde lang aktiv. Um 19:00 Uhr wird das Event wieder beendet.

Welche Boni gibt es? Während der Rampenlicht-Stunde trefft ihr fast überall in der Wildnis auf Bluzuk. Wenn ihr einen Rauch zündet, könnt ihr noch weitere Begegnungen mit Bluzuk bekommen.

Dazu erhaltet ihr die doppelten Bonbons für das Fangen von Pokémon. Das zählt für alle Pokémon, die ihr in der Event-Zeit fangt, nicht nur für Bluzuk.

Hierbei handelt es sich um die vierte Rampenlicht-Stunde in diesem Monat. Eine weitere wird noch folgen:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im August 2023 und ihre Boni

Gibt es Bluzuk als Shiny? Ja, die schillernde Form von Bluzuk ist bereits in Pokémon GO aktiv und kann von euch gefunden und gefangen werden. Bedenkt aber, dass die Chancen während der Rampenlicht-Stunde nicht erhöht sind. Ihr braucht also viel Glück, um einem schillernden Exemplar zu begegnen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Weder Bluzuk noch seine Weiterentwicklung Omot sind in Raids oder der Kampfliga besonders relevant. Beim heutigen Termin ist der Bonbon-Bonus der interessanteste Inhalt.

Nutzt ihn bei Raids oder eurer Wunderbox, um möglichst viele Bonbons zu farmen.

Seid ihr bei der Rampenlicht-Stunde heute dabei? In wenigen Tagen startet das GO Fest 2023 – Nutzt diese 5 Tipps zur Vorbereitung.